SCBS ในกลุ่ม SCBX ปรับโฉมใหม่เป็น InnovestX พร้อมตัดริบบิ้นเปิดเทรด 20 เหรียญคริปโต 12 ก.ย. นี้

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBS แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด” (InnovestX) ในครั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับทิศทางนโยบายของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX) ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมขยายธุรกิจการเงินการลงทุนสู่ตลาดอาเซียน เพิ่มขีดความสามารถองค์กรให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ผ่านเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ และส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ซึ่งนักลงทุน ตอบรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกในยุคปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีการเงิน และพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโลกการเงินแห่งอนาคตอย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ ไม่ส่งผลกระทบใดๆ กับธุรกรรมการลงทุน พอร์ตการลงทุนเดิม เอกสารต่างๆ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของลูกค้าที่มีกับบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยลูกค้ายังสามารถใช้บริการต่างๆ จากบริษัทฯ รวมถึงแอปพลิเคชันลงทุนภายใต้ชื่อ Easy Invest ได้ตามปกตินอกจากนี้ กลุ่มบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB จะเริ่มเปิดให้บริการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนเงินเงินดิจิทัล 15-25 สกุล ในวันที่ 12 ก.ย.นี้ เช่น Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin(USDC), Axie Infinity(AXS), The Sandbox, และ USD Coin (USDC) โดยทั้งหมดนี้จะดำเนินการภายใต้ “บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด” ที่ถูกเปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBS โดยบริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ถึงการประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX Securities Co., Ltd.) และมีชื่อย่อ INVX จะมีผลในระบบเทรด (ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) และเอกสารการทำธุรกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. 2565 ซึ่งอินโนเวสท์ เอกซ์ เตรียมแถลงนโยบายยุทธศาสตร์องค์กร พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชันลงทุนใหม่เร็ว ๆ นี้ SCBS ระบุทางด้านนายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB กล่าวว่า บริษัทพร้อมเดินหน้าเร่งเครื่องสร้างการเติบโตและขยายธุรกิจตามยุทธศาสตร์ “ยานแม่” อย่างเต็มที่ หลังได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2565 ให้ธนาคารไทยพาณิชย์จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจำนวน 6.1 หมื่นล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร และคณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2565 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจำนวนดังกล่าวแล้ว ซึ่ง SCB จะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ 99.06% โดยบริษัทจะนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยการซื้อหุ้นบริษัทลูกจากธนาคาร และบริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด หรือ SCB 10X และใช้เป็นเงินลงทุนให้แก่บริษัทในกลุ่ม จำนวน 12 บริษัท ทั้งนี้เงินจำนวนนี้จะไม่ได้ใช้เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCB ส่วนการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCB จะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทต่อไปนายอาทิตย์ กล่าวขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คาดว่า ในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้ SCB น่าจะมีการประกาศอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยคาดว่างวดปี 2565 SCB จะจ่ายปันผลที่ 5 บาท แบ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาล 1.50 บาท และเงินปันผลประจําปี 3.50 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.3% และ 3.1% ตามลำดับ