TKS ลงทุนใน Dezpax สตาร์ทอัปบรรจุภัณฑ์อาหาร-เครื่องดื่ม

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ในฐานะบริษัทแม่ของ Next Ventures เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ Next Venture ได้ร่วมมือกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR โดยกองทุน ORZON Ventures ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัป ร่วมลงทุนใน Dezpax บริษัทสตาร์ทอัปผู้ให้บริการโซลูชันบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจอาหารเดลิเวอรีและคาเฟ่ ร่วมผลักดันการเติบโตด้านออนไลน์สำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอย่างครบวงจรโดยก่อนหน้านี้ TKS ได้จัดตั้งบริษัทย่อย Next Ventures เพื่อลงทุนในกลุ่มบริษัท Tech Startup ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยโฟกัสในกลุ่มธุรกิจ เช่น e-Commerce, Warehouse & Fulfillment, Digital Transformation เป็นต้น เพื่อต่อยอด Tech Ecosystem Builder และบรรลุกลยุทธ์ของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ เล็งเห็นว่า Dezpax มีแผนธุรกิจและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับ TKS และการลงทุนดังกล่าวจะสามารถช่วยต่อยอดธุรกิจเดิมในกลุ่ม Label & Packaging Solutions ซึ่ง TKS มีแผนการทำตลาดและลงทุนมากขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะธุรกิจบรรจุภัณฑ์เป็นเทรนด์ที่มีความต้องการใช้งานสูงสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce โดยจะใช้จุดแข็งของ TKS รวมถึงบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีอยู่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจสตาร์ทอัปให้เติบโตในระยะยาวโดยการเข้าลงทุนในครั้งนี้ TKS จะเสริมความแกร่งให้ธุรกิจในด้านโซลูชันด้านการพิมพ์ ทำให้ธุรกิจร้านอาหารทุกระดับสามารถเข้าถึงแพกเกจจิ้งรูปแบบต่างๆ ได้ตามความต้องการ สะดวกสบาย ลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็วให้ลูกค้าและต่อยอดไปยังสินค้าและบริการอื่นๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ หรือรีไซเคิลได้ และบรรจุภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกที่มากขึ้นให้ลูกค้า และเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแพกเกจจิ้งในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล สร้างการเติบโตให้ Dezpax ก้าวขึ้นเป็นผู้นำ O2O channel (Online to Offline) สำหรับสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์ในอนาคตอนึ่ง Dezpax แพลตฟอร์มออนไลน์ด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแบบครบวงจร เป็นสตาร์ทอัปจากโครงการ ZERO TO ONE by SCG ตั้งแต่ปี 2018 ปัจจุบันได้พัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรสำหรับธุรกิจร้านอาหารทุกขนาด บริการที่เป็นจุดเด่น ได้แก่ ผู้ประกอบการสามารถสร้างความแตกต่างด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ตามรูปแบบของตนเองได้ในจำนวนน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวกต่อการสั่งซื้อ สามารถขยายการเติบโตในธุรกิจออนไลน์ฟูดแพกเกจจิ้ง สอดรับกับพฤติกรรมของธุรกิจร้านอาหารที่ปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้นปัจจุบันมีฐานลูกค้ามากกว่า 5,000 ราย ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็ก ไปจนถึงการให้บริการลูกค้ากลุ่มแบรนด์ชั้นนำ เช่น Café Amazon, CRG, CPF, Sizzler, Swensen’s, สีฟ้า และอีกมากมาย