DDD เผยตลาดฟิลิปปินส์พุ่ง 474% รุกต่างประเทศเพิ่ม

ดู เดย์ ดรีม เดินเครื่องปั้นรายได้ปี 65 เติบโต 30% ตามเป้า เผยช่วง 6 เดือนแรก ยอดขายเพิ่มขึ้น 34% มั่นใจตลาดฟิลิปปินส์เติบโตได้อีก หลังผลประกอบการ 3 ปี พุ่งกระฉูด 474% พร้อมขยายตลาดสู่กลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มอีก 1-2 ประเทศ คาดเริ่มจำหน่ายได้ปลายปีนี้

น.ส.นันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม อุปกรณ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องครัวแบรนด์ดัง เช่น SNAILWHITE, NAMU LIFE, OXE’CURE, SPARKLE, LESASHA, JASON, EMJOI, BEAR และ @HOME เปิดเผยว่า“ภาพรวมปี 2565 นี้ DDD Group ตั้งเป้ารายได้เติบโต 30% โดยผลประกอบการในช่วง 6 เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน 2565) มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 34% ด้านรายได้จากต่างประเทศเติบโตขึ้นเช่นกัน โดยมีสัดส่วนสูงถึง 32% ของรายได้จากการขายทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่า 256 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มของ DDD Group มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย ส่งผลให้รายได้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงต่อเนื่อง”น.ส.นันทวรรณ กล่าวต่อว่า “สำหรับบริษัท ดู เดย์ ดรีม ฟิลิปปินส์ คอร์ปอเรชั่น (DDDPH) เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 66 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 51% โดยที่ทาง DDDPH มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก และผลิตภัณฑ์จากบริษัทในเครืออื่นๆ ของ DDD Group ส่งผลให้มีผลประกอบการที่เติบโตแบบก้าวกระโดดตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยรายได้มีอัตราการเติบโตกว่า 474% จากรายได้เริ่มต้นที่ 76 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ ในปี 2561 และเติบโตขึ้นเป็น 436 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ ในปี 2564 ซึ่งถือว่าเติบโตสวนทางกับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด ส่งผลให้แบรนด์ภายใต้ DDD Group เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโดยการันตีจากรางวัลมากมายที่ได้รับในฟิลิปปินส์ เช่น Best of Bath and Body Care by BeautyMnl. Awards 2021, Lazada Beauty Awards 2021, Mega PH Beauty Awards 2021, Mega PH Beauty Awards 2021 Body, Best of Beauty 2021 by Metro PH, Cosmo Beauty Awards 2021, Top 10 Skincare Store on Shopee 2021, 1 in Spot & Blemishes Category from Jan-Dec on Lazada และ Everyday Essentials Best Toothbrush 2021 by Cosmo PH เป็นต้นสำหรับปี 2565 นี้ เรายังเชื่อมั่นว่า DDDPH จะสามารถรักษาโมเมนตัมการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากผลการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในฟิลิปปินส์ โดยมีแผนการขยายไปยังช่องทางการจัดจำหน่ายร้านค้าปลีก เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ง่าย สะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการการจัดจำหน่ายผ่านช่องออนไลน์ เพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่องจากความสำเร็จเป็นอย่างสูงในประเทศฟิลิปปินส์ จึงทำให้เชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของ DDD Group จะสามารถขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้เป็นอย่างดีแน่นอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจากับคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อขยายตลาดเพิ่มเติมอีก 1-2 ประเทศ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดจำหน่ายได้ในช่วงปลายปีนี้เป็นอย่างเร็วนอกจากการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภันณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในการแข่งขันและสร้างความแตกต่าง นอกจากนี้ ยังเพิ่มความน่าสนใจให้ผลิตภัณฑ์ด้วยการทำ Brand collaboration ร่วมกับ SMILEY เพื่อเอาใจนักสะสมและกระตุ้นยอดขายอีกด้วย”