สหรัฐฯ มอง Binance เข้าข่ายเป็นแหล่งฟอกเงิน CZ อาจโดนรวบ

ในขณะเดียวกันหน่วยงานกำกับดูแลกล่าวกับ Reuters ว่าพบช่องว่างในโปรแกรมปฏิบัติการ ตามกฎระเบียบของ Binance ทำให้อาชญากรสามารถฟอกเงินอย่างน้อย 2.35 พันล้านดอลลาร์ได้ในกองทุนที่ผิดกฎหมายผ่านการแลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลต่อการให้บริการของผู้ค้าในอิหร่านด้วย แม้จะมีการคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ จนถึงกลางปี ​​2564 ลูกค้า Binance สามารถซื้อขาย crypto โดยการลงทะเบียนด้วยที่อยู่ผ่านทางอีเมลเท่านั้น

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบุถึงถ้อยแถลงของอัยการสหรัฐขอให้ Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดทำบันทึกภายในที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงิน ตลอดจนการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ Changpeng Zhao ผู้บริหารระดับสูงและผู้ก่อตั้งโดยแผนกฟอกเงินของกระทรวงยุติธรรม ได้ขอให้ Binance ส่งมอบสิทธิการเข้าตรวจสอบจาก Changpeng Zhao และผู้บริหารตลอดจนหุ้นส่วนอีก 12 คนในเรื่องต่างๆ รวมถึงการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดกฎหมายและการสรรหาลูกค้าในสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังค้นหาบันทึกของบริษัทใดๆ ที่มีคำแนะนำว่า "เอกสารถูกทำลาย แก้ไข หรือลบออกจากไฟล์ของ Binance" หรือ "โอนมาจากสหรัฐอเมริกา"ขณะที่คำขอในเดือนธันวาคม 2020 ซึ่งไม่เคยมีการรายงานมาก่อน เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ และของ Binanceเจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ กล่าวว่า กำลังสืบสวนว่า Binance ถึงการละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคารหรือไม่ โดยสิ่งนี้ต้องการการแลกเปลี่ยน crypto เพื่อลงทะเบียนกับกระทรวงการคลังและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการต่อต้านการฟอกเงินหากพวกเขาดำเนินธุรกิจที่ "สำคัญ" ในสหรัฐอเมริกา โดยกฎหมายนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องระบบการเงินของสหรัฐฯ จากการเงินที่ผิดกฎหมาย โดยมีกำหนดโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีอย่างไรก็ตามในการตอบคำถามของ Reuters เกี่ยวกับจดหมายและการสอบสวน นาย Patrick Hillmann ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารของ Binance กล่าวว่า "หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังติดต่อกับบริษัทแลกเปลี่ยน crypto รายใหญ่ทุกแห่ง เพื่อทำความเข้าใจอุตสาหกรรมของเราให้ดียิ่งขึ้น นี่เป็นกระบวนการมาตรฐานสำหรับองค์กรที่ได้รับการควบคุมและเรา ซึ่งจะทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นประจำ เพื่อตอบคำถามที่พวกเขาอาจมี" ขณะที่ Binance มี "ทีมรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบชั้นนำระดับโลก" ที่มีพนักงานมากกว่า 500 คน รวมถึงอดีตหน่วยงานกำกับดูแล และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย Hillmann กล่าวเสริมอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้บอกว่า Binance ตอบสนองต่อคำขอของกระทรวงยุติธรรมหรือไม่อย่างไร ซึ่งโฆษกกรมปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวนี้คำขอดังกล่าวเผยให้เห็นขอบเขตกว้าง ๆ ของการสืบสวนของสหรัฐฯ เกี่ยวกับ Binance โดย Bloomberg รายงานการมีอยู่เมื่อปีที่แล้ว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครรู้จักเกี่ยวกับเรื่องนี้ โฆษกหญิงของ Binance กล่าวกับ Bloomberg ในขณะนั้นว่า "เราปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราอย่างจริงจัง และมีส่วนร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายในรูปแบบความร่วมมือ"จดหมายดังกล่าวได้ยื่นคำขอ 29 รายการแยกต่างหากสำหรับเอกสารที่สร้างตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งครอบคลุมการจัดการของบริษัท โครงสร้าง การเงิน การต่อต้านการฟอกเงินและการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร และธุรกิจในสหรัฐอเมริกา "Binance ได้รับการร้องขอให้จัดทำเอกสารทั้งหมดที่ตอบสนองต่อจดหมายฉบับนี้ในความครอบครอง การดูแล หรือการควบคุม"อย่างไรก็ตามจากการเปิดตัว Binance โดย Zhao หรือที่รู้จักในชื่อ CZ ในเซี่ยงไฮ้ในปี 2560 และในเดือนกรกฎาคมสามารถขยายกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโต ซึ่งควบคุมตลาดซื้อขาย crypto กว่าครึ่งโลก โดยประมวลผลธุรกรรมมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนนั้นReuters กล่าวอีกว่าในปีนี้ Binance มีพัฒนาการขับเคลื่อนการเติบโตของกิจการอย่างรวดเร็วขณะที่ Binance ได้ออกแถลงการโต้แย้งถึงการค้นพบของ Reuters โดยระบุว่า "ล้าสมัย" โดยโต้แย้งว่าการแลกเปลี่ยนคริปโตเป็น "การขับเคลื่อนมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น" และพยายามที่จะ "ปรับปรุงความสามารถของเราในการตรวจจับกิจกรรม crypto ที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มของเราให้ดียิ่งขึ้น" ขณะเดียวกันการคำนวณกระแสเงินทุนที่ผิดกฎหมายของ Reuters นั้นแม่นยำการแลกเปลี่ยน Crypto อยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งตัวเลขของรัฐบาลชั้นนำรวมถึงนาง Janet Yellen รัฐมนตรีคลัง ในปีนี้ ได้สนับสนุนต่อสาธารณชนต่อกฎระเบียบที่มากขึ้นของภาคส่วนนี้ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งทีมบังคับใช้สกุลเงินดิจิทัลระดับประเทศเพื่อ "จัดการกับการเติบโตของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้" โดยมุ่งเน้นที่การแลกเปลี่ยน ซึ่งในเดือนนั้น ผู้ก่อตั้งกระดานแลกเปลี่ยน BitMEX สารภาพว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร และต่อมาถูกตัดสินให้ถูกคุมประพฤตินานถึงสองปีครึ่งซึ่ง BitMEX ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 100 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระค่าใช้จ่ายแยกต่างหากสำหรับการละเมิดพระราชบัญญัติ ขณะที่ตอนนี้ BitMEX กล่าวว่า "มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด" และได้ทำ "การลงทุนที่สำคัญ" ในโครงการปฏิบัติตามเอกสารหนังสือแจ้งจากกระทรวงยุติธรรมได้ส่งถึง Binance Holdings Ltd. ในช่วงปี 2020 ซึ่งเป็นบริษัทในหมู่เกาะเคย์แมน และถึง Roberto Gonzalez ทนายความในวอชิงตันที่สำนักงานกฎหมาย Paul, Weiss Binance Holdings เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า Binance และตามเอกสารที่ยื่นต่อกฎระเบียบนั้น Zhao เป็นเจ้าของ Gonzalez และ Paul, Weiss ไม่ตอบสนองต่อการร้องขอความคิดเห็นโดยทางกระทรวงยุติธรรมลงความเห็นว่า Binance มีโครงสร้างองค์กรที่ไม่โปร่งใส ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ หรือที่ตั้งของการแลกเปลี่ยนหลัก Binance.com ซึ่งไม่รับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่กลางปี ​​2019 ทำให้ลูกค้าถูกส่งไปยังการแลกเปลี่ยนในสหรัฐฯ ที่เรียกว่า Binance.US ซึ่งควบคุมโดย Zhao เช่นเดียวกันตั้งแต่ปีที่แล้ว หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินมากกว่า 12 แห่งทั่วโลกได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับ Binance โดยกล่าวว่าบริการดังกล่าว จะให้บริการผู้ใช้โดยไม่มีใบอนุญาตหรือละเมิดกฎการต่อต้านการฟอกเงิน ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งธนาคารกลางของเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าได้ปรับ Binance เป็นจำนวนเงินกว่า 3 ล้านยูโรสำหรับการดำเนินการที่ฝ่าฝืนกฎหมายอาชญากรรมทางการเงินในคำขอปี 2020 กระทรวงยุติธรรมได้ค้นหาเอกสารทั้งหมดที่ระบุถึงพนักงาน Binance ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคาร ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายในการต่อสู้กับการเงินที่ผิดกฎหมาย และรายงานกิจกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ Binance ถูกขอให้ส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ระหว่างการแลกเปลี่ยนกับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับ ransomware กับการก่อการร้าย และตลาด darknet พร้อมกับผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายของการคว่ำบาตรของสหรัฐฯนอกจากนี้แผนกตรวจสอบยังขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ "เหตุผลทางธุรกิจ" สำหรับการจัดตั้ง Binance.US ขอการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและหุ้นส่วน 13 คน ซึ่งรวมถึง Zhao ผู้ร่วมก่อตั้ง Yi He และหัวหน้าเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขา Samuel Lim ในเรื่อง "การสร้าง Binance.US และความสัมพันธ์กับ Binance" ขณะที่ Lim และ He ยังคงทำงานอยู่ที่ Binanceสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อเดือนมกราคมว่า Lim และพนักงานอาวุโสคนอื่นๆ ทราบดีว่าการตรวจสอบการฟอกเงินของ Binance นั้นไม่เข้มงวด ตามข้อความของบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบโดยสำนักข่าว ทั้ง Lim และ Binance ไม่ได้แสดงความคิดเห็นในข้อความดังกล่าวนอกเหนือจากคำขอของกระทรวงยุติธรรมแล้ว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหมายเรียกไปยังผู้ให้บริการ BAM Trading Services ของ Binance.US ในเดือนเดียวกันนั้น หมายเรียกที่ตรวจสอบโดย Reuters กำหนดให้ BAM ส่งเอกสารที่แสดงว่ามีพนักงานคนใดทำงานให้กับการแลกเปลี่ยน Binance หลักและบริการใดบ้างที่ให้บริการแก่บริษัทในสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ Binance.US ไม่ตอบคำถามของ Reuters ขณะที่ทาง ก.ล.ต. กล่าวว่าไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบสวน โดยอาจรอความชัดเจนจากกระทรวงยุติธรรม