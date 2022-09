“เซ็นทรัลพัฒนา” ประกาศความสำเร็จ “เซ็นทรัล โคราช” มิกซ์ยูสหมื่นล.

กล่าวว่าได้แก่สร้างเมือง เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต, เขตเศรษฐกิจใหม่ (New CBD of Korat) และการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ผลักดัน KORAT MICE City ที่ตอนนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช ได้ให้การสนับสนุน MICE Events ของภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง, อีกทั้งเตรียมรองรับเครือข่ายคมนาคมในอนาคต, กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองรองด้วยโรงแรม Centara Korat ที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทาง ทั้งการพักผ่อน (Leisure), ทำงาน (Business) หรือ Workation ทำให้เที่ยวแบบ Long Stay ได้นานขึ้นเชื่อมโยงธุรกิจภายในมิกซ์ยูส ทั้งศูนย์การค้า-คอนโดมิเนียม-โรงแรม โดย Privilege ของการมีที่อยู่อาศัยหรือมาพักในโรงแรมที่ ‘อยู่ติดศูนย์การค้า’ คือความสะดวกสบาย จากการออกแบบ Lifestyle Journey ของลูกค้าให้เชื่อมโยงกันหมดด้วยจุดแข็งของเราคือการมี Big Data อย่าง The 1 ของกลุ่มเซ็นทรัล 3. Community at Heart: ความภูมิใจของชาวโคราช เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตและดูแลชุมชน พร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด โดยล่าสุดเปิด Cen’za Sport Stadium ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช เพื่อเป็น Sport Community ให้กับชาวโคราช นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่จัด MICE Events, ร่วมมือกับเมืองจัดงานประชุมและสังสรรค์ของหน่วยงานราชการต่างๆ, เป็นแลนด์มาร์คของงานเทศกาลตลอดปีทั้งสงกรานต์, ลอยกระทง และเคาท์ดาวน์ปีใหม่ ในด้านสิ่งแวดล้อม ติด Solar Rooftop และเป็นอาคารประหยัดพลังงาน ที่ได้รางวัล ASEAN Energy Awards 2020 จากกระทรวงพลังงานอีกด้วยกล่าวว่า “ในส่วนของคอนโดมิเนียม เราตั้งใจมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพ ภายในโครงการมิกซ์ยูสชั้นนำ เจาะทำเลใจกลางเมืองโคราช พร้อมจุดแข็งของการอยู่ติดศูนย์การค้า มอบคุณภาพชีวิต-ไลฟ์สไตล์-ความปลอดภัย โดยจากการเปิดตัวคอนโดฯ เอสเซ็นท์ โคราช เฟส 1 ได้รับกระแสตอบรับดีเยี่ยม Sold Out ภายใน 4 วัน และตอนนี้เราได้ขยายเฟส 2 ขายแล้วกว่า 90% มีทั้งหมด 395 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 2.05 ล้านบาท พร้อมจุดเด่นกับส่วนกลางลอยฟ้าครบครัน อาทิ Sky View Garden 360 องศา, Sky Fitness และ Sky Pool ขนาด 25x4 ม. ระบบเกลือ โดยสามารถเยี่ยมชมโครงการได้ที่สำนักงานขายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช ชั้น 3 นอกจากนี้ โครงการเฟส 2 นี้ยังได้รับรางวัลการันตี BCI Asia Top 10 Architectural Award (Thailand) อีกด้วย และพบกับสิทธิพิเศษจากธุรกิจต่างๆ ในเครือเซ็นทรัลทั้ง Central, Robinson, Tops Online, Food Park, PowerBuy, BnB Home พร้อมได้รับสิทธิ์อัปเกรดเป็น The 1 Exclusive หลังจากโอนกรรมสิทธิ์คอนโดฯ และเตรียมพบกับบริการครั้งแรกของ Central Pattana Concierge บริการผู้ช่วยส่วนตัวและบริการอื่นๆ จากกลุ่มเซ็นทรัล”กล่าวว่า “โรงแรม Centara Korat รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดโคราช โดยเราตั้งใจพัฒนาโรงแรมที่ได้มาตรฐานการบริการและการพัฒนาในระดับ International เพื่อเป็นโรงแรมที่ดีที่สุด บุกเบิกเศรษฐกิจการเดินทางท่องเที่ยว (Travel Ecosystem) ให้กับโคราช เติมเต็มทุกจุดประสงค์ของการเดินทางในทริปเดียวในคอนเซ็ปต์ Business + Leisure โดยเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะช่วยเติมเต็มศักยภาพของจังหวัดและ ตอบโจทย์ทุกความต้องการเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่•ห้องพัก 217 ห้อง: สามารถรองรับลูกค้าได้แบบ Multi-Generation Family, ห้องมาตรฐานของเรามีทั้งแบบ King Bed, Double Twin และ Double Queen Bed ซึ่งรองรับลูกค้าได้ถึง 4 ท่าน, ทุกห้องของเรามี Daybed เป็นพื้นที่พักผ่อน มี Dining Table สำหรับทำงานและทานอาหาร พร้อมชุดอุปกรณ์รับประทานอาหารอย่างดี ซึ่งแตกต่างจากโรงแรมทั่วไป•Top dining destination: มอบประสบการณ์หรูหราเหนือระดับกับ House of Kin เป็น All-Day Dining Restaurant ให้บริการอาหารบุฟเฟต์ 3 มื้อ ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยในครอบครัว และ Rooftop Bar พร้อมด้วยวิวแบบ 360 องศาบนชั้น 20 ของโรงแรม•Meeting Facilities ที่ครบครัน: ห้องประชุมทุกห้องรวมกันมีพื้นที่มากถึง 1,000 ตร.ม. สามารถจุคนรวมกันได้ร่วม 1,000 คน, และในส่วนของห้องบอลรูมที่ตกแต่งอย่างหรูหรา พร้อมเทคโนโลยีทันสมัยครบครัน บนพื้นที่มากถึง 600 ตารางเมตร ระยะความสูงของเพดาน 7.8 เมตร มาตรฐานระดับ Hi Class ซึ่งสามารถรองรับการจัดเลี้ยงแบบค็อกเทล หรืองานกาล่าดินเนอร์ ได้มากถึง 650 ท่าน และมีห้องประชุมย่อยอีก 4 ห้อง ขนาด 75-100 ตร.ม.นอกจากนี้ สมาชิก The 1 รับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ สมาชิก The 1 ที่มาเข้าพักโรงแรม Centara Korat รับคะแนน 200 คะแนน (ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย. 65 นี้) และสามารถใช้คะแนนได้ทั้งในส่วนร้านอาหารในโรงแรม หรือแลกคะแนน The 1 เป็น Centara The 1 ได้ง่ายๆ ผ่าน The 1 Application เพื่อชำระค่าห้องพักได้อีกด้วย เริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2565 นี้ พบกับ Big Surprise พิเศษสำหรับสมาชิก The 1 ที่เข้าพักโรงแรม Centara ช้อปตามกำหนด ลุ้นรับรางวัล ไม่ว่าจะเป็น iPad Air หรือบัตรแทนเงินสด ที่สามารถใช้ได้ในเครือเซ็นทรัลฯ และสมาชิก The 1 ที่มี Application แสกน QR Code จากสื่อโรงแรมในเครือ Centara รับคูปองส่วนลดจากร้านค้าต่างๆ ในเครือ เป็นต้นโครงการมิกซ์ยูส “เซ็นทรัล โคราช” ประกอบด้วยศูนย์การค้า, คอนโดมิเนียม, โรงแรม, Sport Arena, Convention Hall และ Co-working Space มูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท ตั้งอยู่บนที่ดิน 65 ไร่ พื้นที่ Gross Floor Area รวมกว่า 382,000 ตร.ม.