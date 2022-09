MQDC เปิดขายคอนโดฯ “Whizdom The Forestias : Mytopia” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์หลากหลายของคนรุ่นใหม่

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย เริ่มมีโอกาสของการฟื้นตัวอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเดินหน้าเปิดประเทศ ส่งผลให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการเติบโตขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่สำคัญ ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวขึ้นไป ส่งผลดีต่อกำลังซื้อในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โดยปัจจุบัน พบว่า พื้นที่กรุงเทพฯย่านบางนา บางพลี สุวรรณภูมิ มีการขยายตัวของเมืองและการเติบโตของกำลังซื้ออย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ย่านดังกล่าว กลายเป็นหนึ่ง Location ที่มีศักยภาพมากที่สุดของกรุงเทพฯ ผู้ประกอบการในหลากหลายธุรกิจพัฒนาโครงการประเภทต่างๆ มากมาย เช่น โครงการรูปแบบผสมผสาน (มิกซ์ยูส) โครงการอสังหาฯเพื่อการอยู่อาศัย โครงการค้าปลีกทั้งระดับกลางและระดับใหญ่ โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ที่เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ย่านดังกล่าว ให้สามารถรองรับได้ทั้งการเป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย และการเป็นพื้นที่ที่มีความคุ้มค่าในด้านการลงทุนเช่นกัน ส่งผลให้ราคาที่ดินในโซนดังกล่าว ติดอันดับราคาเพิ่มขึ้นทุกปี

เปิดขาย“Whizdom The Forestias : Mytopia”

Whizdom The Forestias

"Live it all "

ที่อยู่อาศัยเพื่อไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของ คนรุ่นใหม่

"เวลา"

โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ประเมินถึงภาพรวมตลาดอสังหาฯว่า หน่วยงานสำคัญทางเศรษฐกิจ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีความเห็นในทิศทางที่สอดคล้องกันว่า ในไตรมาสที่ 2 ปี 65 เศรษฐกิจไทยปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ขณะที่ กลุ่มผู้ซื้อที่อยู่อาศัย ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกฟื้นตัวต่อเนื่องจากปี 2564 ทำให้เกิดกำลังซื้อใหม่ๆ ผู้ประกอบการได้สร้างกลุ่มลูกค้า ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุน‘เดอะ ฟอเรสเทียส์’ โครงการมิกซ์ยูสที่ทั่วโลกให้การยอมรับ มีมูลค่า 125,000 ล้านบาท โครงการที่มีความโดดเด่น บนถนนบางนา-ตราด ก.ม.7 โครงการที่มีความพิถีพิถันในการออกแบบในทุกๆมิติ รวมถึงการมีพื้นที่ธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมา เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้ชีวิตที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ซึ่งสวนป่าขนาดใหญ่อันร่มรื่น จะช่วยสร้างระบบนิเวศที่สมดุล ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับผู้อยู่อาศัย ที่สามารถพร้อมส่งต่อความสุขและส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในแต่ละเจเนอเรชั่น ได้ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนล่าสุด MQDC หรือ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ประกาศเปิดขายที่พักอาศัยโครงการ Whizdom The Forestias : Mytopia ซึ่งตั้งอยู่ในเดอะ ฟอเรสเทียส์ โครงการเมืองแห่งแรก ที่ออกแบบทุกมิติเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี และมีความสุข บนถนนบางนา-ตราด ก.ม.7 โดยเริ่มเปิดขายอย่างเป็นทางการไปเมื่อเร็วๆ นี้ และประสบความสำเร็จ มีผู้สนใจนัดหมายเข้าเยี่ยมชมโครงการและสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ MQDC กล่าวว่า Mytopia เป็นหนึ่งในอาคารโครงการที่พักอาศัย Whizdom The Forestias ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับจากตลาดอย่างดี โดยอาคารที่เปิดขายไปก่อนหน้านี้ ทำยอดขายทะลุมากกว่า 70% ซึ่งปัจจัยความสำเร็จของอยู่ที่การนำเสนอมาตรฐานใหม่ของบ้านแบบ Vertical Living ที่ดึงเอาจุดดีและจุดเด่นของบ้านและคอนโดมิเนียมมาหลอมรวมกัน ทำให้การอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ประกอบกับการผสานนวัตกรรมการดีไซน์ตอบสนองทุกฟังก์ชั่นของการใช้ชีวิต ผ่านกระบวนการคิดออกแบบจากรากฐานแห่งการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลายรูปแบบได้ครบจบในที่เดียว พร้อมมอบการใช้ชีวิตที่กลมกลืนใกล้ชิดกับธรรมชาติ และการมีทำเลที่ตั้งอยู่ในโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ โครงการเมืองที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพและความสุข ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายจากองค์กรและสถาบันชั้นนำทั้งภายในประเทศและระดับโลกWhizdom The Forestias เป็นตัวอย่างที่ตอกย้ำความโดดเด่นของแบรนด์ Whizdom ที่มุ่งเน้นเป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาอีโคซิสเต็ม (Ecosystem) สำหรับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ (Next Generation Living) ผ่านการผสานนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต ที่หลากหลายไลฟ์สไตล์และเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ที่ผลการสำรวจ พบว่า ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับความสุขและคุณภาพชีวิต "การมีเซฟโซน" โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบของครอบครัว ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าในการใช้เงิน โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบของการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินต่างๆและสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ให้ความสำคัญ คือทั้งหมดนี้ถอดรหัสออกมาเป็นสิ่งต่างๆ ที่ใส่เข้าไปในโครงการของ Whizdom อาทิ การออกแบบที่พักอาศัยและพื้นที่ส่วนกลาง ที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยใช้เวลาได้อย่างมีคุณภาพอย่างแท้จริง การผสานธรรมชาติ การจัดอาหารเช้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และรวมถึงโลเคชั่น ที่ตั้งที่สะดวกสบายและครบครัน เป็นต้นทั้งนี้ ความพิเศษอย่างหนึ่งของ Whizdom The Forestias : Mytopia คือ เป็นคอนโดมิเนียมหรูสูง 42 ชั้น ตัวอาคารตั้งอยู่ใกล้ชิดกับผืนป่าขนาดใหญ่ 30 ไร่ ซึ่งเป็นหัวใจของโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ โดยตัวอาคารถูกออกแบบให้หันหน้าเข้าหาผืนป่า ทำให้เปิดรับทิวทัศน์และอากาศบริสุทธ์จากผืนป่าอย่างเต็มที่ เมื่อมองจากชั้นสูง จะได้วิวยอดไม้ที่ลดหลั่นอุดมสมบูรณ์ หรือหากอยู่ที่ชั้นไม่สูงมากนัก จะได้ความรู้สึกกลมกลืนราวกับเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Whizdom The ForestiasWhizdom The Forestias : Mytopia ประกอบไปด้วยที่พักอาศัย จำนวน 360 ยูนิต มีตั้งแต่แบบ 1 ห้องนอน 2 ห้องนอน 3 ห้องนอน ห้องแบบดูเพล็กซ์ แบบเพ้นเฮ้าส์ และแบบฟอเรสต์ ดูเพล็กซ์ เพ้นเฮ้าส์ ขนาดเริ่มต้นตั้งแต่ 34 ตารางเมตร (ตร.ม.) ไปจนถึง 190 ตร.ม. ราคา 5.7 -32.7 ล้านบาทโดยที่พักอาศัย ที่เป็นไฮไลท์ของโครงการ คือห้อง Loft ที่ออกแบบมาให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ด้วยการออกแบบให้ห้องสูง สามารถสัมผัสวิวป่าได้อย่างเต็มที่ และการที่มีเพดานห้องที่สูงถึง 5.4 เมตร ยังช่วยทำให้การตกแต่งสไตล์ลอฟต์มีความโดดเด่นออกมาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ยังออกแบบเพิ่มพื้นที่ให้กับบริเวณชั้นลอย โดยยังคงความรู้สึกสบายและเป็นส่วนตัว ด้วยการแยกพื้นที่ระหว่างห้องนอนที่อยู่ชั้นลอยด้านบน กับห้องนั่งเล่นที่อยู่ชั้นล่าง และจัดสรรพื้นที่ครัวแบบปิด พร้อมกับออกแบบพื้นที่และจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่MQDC เปิดขาย Whizdom The Forestias : Mytopia ภายในโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ อย่างเป็นทางการไปเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อนัดหมายเข้าชมโครงการ พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ที่ Call Center 1265, LINE: @MQDC หรือ https://mqdc.com/discover-project/whizdom/theforestiasโดยอีกจุดโดดเด่นของโครงการ Whizdom The Forestias คือ ความสูงจากพื้นดินของตัวอาคาร ที่เอื้อให้มองเห็นพื้นที่ทั้งหมดของผืนป่า สร้างประสบการณ์พื้นที่สีเขียว ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่โครงการในแบบที่ไม่เคยสัมผัสจากที่ใดมาก่อน และด้วยโครงสร้างของอาคาร ที่ถูกยกให้อยู่เหนือฐานของโพเดียม ทำให้มองดูเหมือนลอยอยู่บนยอดไม้ โดยผู้อยู่อาศัยยังสามารถทำกิจกรรมต่างๆ อย่างมีความสุข กับสิ่งอำนวยความสะดวกที่มากมายและครบครัน รองรับกิจกรรมสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ โดยชั้นบนของโพเดียมจะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่พาดระหว่าง 2 อาคาร มีพื้นที่สระว่ายน้ำและเครื่องเล่นสำหรับเด็ก พื้นที่พักผ่อนใกล้กับสระว่ายน้ำ สวนกลางแจ้ง ยิมในร่ม Pool Lounge และพื้นที่ในอาคารสาหรับเด็กๆนอกจากนี้ façade ของอาคาร ยังเลือกใช้โครงเหล็กแบบเมกาเฟรมที่สูงกว่า 3 เท่า ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้สึกไฮเอนด์แล้ว ยังช่วยป้องกันรังสีจากแสงแดดภายนอกเข้าสู่ภายใน และในส่วนทางเดิน บริเวณล็อบบี้ลิฟต์ ยังออกแบบให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติอีกด้วยWhizdom The Forestias ประกอบไปด้วย 3 อาคารได้แก่ Destinia, Mytopia, และ Petopia โดยอาคาร Whizdom The Forestias : Destinia มุ่งเน้นตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ ที่มีลูกเล็กส่วนอาคาร Whizdom The Forestias : Mytopia มุ่งเน้นตอบโจทย์คนโสด หรือคู่รักที่แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกและอาคาร Whizdom The Forestias : Petopia ที่ถูกออกแบบมุ่งเน้นตอบโจทย์คนรักสัตว์เลี้ยง โดยเป็นคอนโดมิเนียมที่ทำการศึกษาวิจัยอย่างรอบด้าน ออกแบบทุกรายละเอียดและทุกมิติ ในโครงการ สภาพแวดล้อม และการใช้ชีวิตในทุกวัน เพื่อคนที่รักและชื่นชอบสัตว์เลี้ยง ให้สามารถอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยโครงการ ‘เดอะ ฟอเรสเทียส์’ ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 398 ไร่ บนถนนบางนา-ตราด ซึ่งเป็นเส้นทางสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่กำลังเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยพื้นที่อันกว้างใหญ่ของ ‘เดอะ ฟอเรสเทียส์’ ประกอบไปด้วยพื้นที่สวนสาธารณะ ธรรมชาติ โครงการที่พักอาศัยหลากหลายแบรนด์ที่ตอบโจทย์หลากหลายไลฟ์สไตล์และช่วงวัย รวมไปถึงพื้นที่เพื่อกิจกรรมชุมชนต่างๆ และพื้นที่เชิงธุรกิจที่มุ่งเน้นส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี ท่ามกลางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพโครงการประกอบด้วย ที่พักอาศัยหลากหลายรูปแบบ พื้นที่เชิงธุรกิจสำหรับสำนักงาน สปอร์ตคอมเพล็กซ์ พื้นที่สำหรับกิจกรรมไลฟ์สไตล์และการพักผ่อนของครอบครัว ร้านค้าปลีก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และพื้นที่ Town Center สำหรับกิจกรรมชุมชนและกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมี Family Center ตลาด และป่าขนาดใหญ่พื้นที่ 30 ไร่ บริเวณใจกลางโครงการ พร้อมทางเดินยกระดับที่ทอดยาวทะลุผืนป่ายาว 1.6 กิโลเมตรโครงการที่พักอาศัยใน เดอะ ฟอเรสเทียส์ ได้แก่ บ้านแบรนด์บ้านแบรนด์คอนโดมิเนียมแบรนด์ที่พักอาศัยแบรนด์พร้อมสกายวิลล่า สำหรับผู้สูงอายุที่มาพร้อมการบริหารจัดการแบบพิเศษเพื่อการดูแลตลอดชีวิต และคอนโดมิเนียม แบรนด์