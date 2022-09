KBank Private Banking เผย LH-THAIPE1UI ปิดดีลเข้าถือหุ้น "นารา-ดร.จิล" พร้อมเดินหน้าลงทุนต่อในครึ่งปีหลัง

เปิดเผยว่า กองทุนหุ้นนอกตลาด หรือไพรเวทอิควิตี้ เป็นนวัตกรรมการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Asset) รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดสากล เนื่องจากช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงธุรกิจซึ่งอยู่ในวัฏจักรที่หลากหลาย และได้รับประโยชน์จากการเติบโตของกิจการก่อนที่จะเข้าตลาด สำหรับในประเทศไทย KBank Private Banking ได้นำเสนอนวัตกรรมการลงทุนนี้แก่ลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา เราได้เสนอขายกองทุน LH-THAIPE1UI (LH Fund Thai Private Equity 1 Not for Retail Investors) ซึ่งถือเป็นกองทุนแรกที่ลงทุนในบริษัทไทยที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถระดมทุนไปได้กว่า 3 พันล้านบาทล่าสุด ผลการดำเนินงานของกองทุนมีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ โดยพันธมิตรระดับโลกอย่าง Fullerton Fund Management ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนหลัก เผยว่า กองทุนได้ปิดดีลในการเข้าถือหุ้นใน 2 บริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดและสภาพเศรษฐกิจไทยในระยะยาว โดยคาดว่าปัจจัยบวกจากการเปิดประเทศจะขับเคลื่อนให้ผลการดำเนินงานของทั้ง 2 บริษัทเติบโตต่อเนื่อง และสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนได้ตามเป้าหมายสำหรับบริษัทเอกชนไทยที่กองทุน LH-THAIPE1UI ได้เข้าลงทุน คือ นารา ไทย คูซีน (NARA Thai Cuisine) เครือร้านอาหารไทยชั้นนำที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ก่อตั้งในปี 2546 โดยปัจจุบันนอกเหนือจากร้าน Nara (นารา) บริษัทได้ขยายร้านอาหารในเครืออีกกว่า 9 แบรนด์ เช่น อั้งม้อ (Ang Morr) อิงคฺ (Inka) Co Limited (โคลิมิเต็ด) อภินารา (Apinara) เลดี้นารา (Lady Nara) Madame Mae (มาดามแม่) รวมกว่า 40 สาขาทั่วโลก และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่คลี่คลายลง กลุ่มธุรกิจร้านอาหารจะเป็นธุรกิจที่จะได้รับอานิสงส์ในการเติบโตหลังเปิดประเทศและ DRJL Group ผู้นำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์ Dr.JiLL เริ่มก่อตั้งในปี 2554 และก้าวขึ้นเป็นเซรัมที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยติดต่อกันหลายปีซ้อน โดยมียอดขายเฉลี่ยต่อปีมากกว่าล้านขวด และมีอัตราการซื้อซ้ำอยู่ที่ร้อยละ 70 ด้วยรูปแบบการทำการตลาดออนไลน์ที่แตกต่างจึงมีศักยภาพในการเติบโตสูงในยุคอีคอมเมิร์ซเฟื่องฟู ปัจจุบันนอกเหนือจากเซรั่ม Dr.JiLL ทางบริษัทได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เช่น ครีมกันแดด Cielo Blue Light ครีมมอยเจอร์ไรเซอร์บำรุงผิวหน้า GlowX ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Glowx Fiber FIT เป็นต้นได้เปิดเผยถึงแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตให้กองทุนว่า หลังจากที่กองทุนได้เข้าถือหุ้นในบริษัท นารา ไทย คูซีน และ ดร.จิล เราได้เฟ้นหามืออาชีพในการวางกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ เช่น เพิ่มกระแสรายได้ ขยายเซกเมนต์ต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการต้นทุน ตลอดจนเสริมความแข็งแกร่งของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน ภายในปี 2565 ผู้จัดการกองทุนมีแผนเข้าลงทุนเพิ่มเติมในกลุ่มธุรกิจที่สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ของโลก เช่น กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics) กลุ่มการศึกษา (Education) และกลุ่มธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ (Health and Wellness)“กองทุนหุ้นนอกตลาดเป็นอีกทางเลือกในการลงทุนในภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ราคาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานจริงของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลดความผันผวนและเพิ่มเสถียรภาพของพอร์ตการลงทุนได้ในระยะยาว KBank Private Banking จะเดินหน้านำเสนอนวัตกรรมการลงทุน เพื่อสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้” นายตรีพล กล่าว