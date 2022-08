TOA ลุยเปิด MEGA PAINT สาขาใหม่ ‘เครโฮม ประเวศ’

TOA ผู้นำนวัตกรรมสีทาอาคารและวัสดุก่อสร้างครบวงจรแบบ Total Solution ลุยเปิดร้าน Mega Paint and Home สาขาใหม่ “ร้านเครโฮม ประเวศ” ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพฯ ตอบโจทย์ลูกค้าและช่างผู้รับเหมาด้วยสินค้าที่ครบครัน พร้อมโซลูชั่นบริการแนะนำระบบการใช้งานแบบจัดเต็ม พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์การเติบโตไปสู่ธุรกิจที่เป็นมากกว่าสี หรือ Growing Beyond Color เราจึงเดินหน้าบุกธุรกิจวัสดุก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในกลยุทธ์หลักของครึ่งปีหลังนี้ ยังคงเน้นลุยเปิดสาขาใหม่ของร้าน Mega Paint and Home ตามเป้าหมายที่วางไว้ให้ได้ 50 สาขา ภายในปี 2567 ควบคู่กับการพัฒนาสินค้า House Brand ภายใต้ชื่อ “MEGA PAINT” ในกลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และสำหรับบริการงานช่างมาตรฐานใหม่ “Who Service” ก็ยังเป็นไฮไลท์สำคัญของบริษัทฯ เพราะกว่า 2 ปีที่ผ่านมาที่เรามุ่งมั่น พัฒนายกระดับแพลตฟอร์มการให้บริการนี้ เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอให้ลูกค้าอย่างสูงสุด ภายใต้หลัก CRM ซึ่งได้ผลตอบรับจากลูกค้าและช่างเป็นอย่างดี ทำให้ปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยมากกว่า 10 รายต่อวัน และเรามีทีมช่างผู้รับเหมามืออาชีพในระบบรวมกว่า 300 รายแล้วล่าสุด ได้เปิดร้าน Mega Paint and Home สาขาใหม่ ในชื่อร้าน เครโฮม (Krey Home) ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เคแอสไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถ.อ่อนนุช (อยู่ระหว่างซอยอ่อนนุช 82/1 และ 84) เขตประเวศ กรุงเทพฯ ในรูปแบบร้าน Stand Alone สไตล์โมเดิร์นรีเทลที่ทันสมัยยิ่งขึ้น จำหน่ายสินค้าครบครันทั้งกลุ่มสีทาอาคาร เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ยิปซั่มบอร์ด สีงานไม้ สีอุตสาหกรรม สีตกแต่งพิเศษ วัสดุก่อสร้าง ฮาร์ดแวร์ พร้อมกับโซนโซลูชั่นบริการแนะนำระบบการใช้งานครบวงจร โดยปัจจุบันเรามีร้าน Mega Paint and Home ที่กำลังรอเปิดอย่างเป็นทางการในปี 2565 อีกกว่า 25 สาขาทั่วประเทศด้านประธานบริหาร บริษัท เคแอสไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับร้านเครโฮม (KreyHome) ที่ตั้งอยู่ ถ.อ่อนนุช เขตประเวศนี้ เปิดขายสีและวัสดุก่อสร้างมานานกว่า 5 ปี แต่ด้วยสภาพการแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างสูงขึ้น มีทั้งร้านเล็ก ร้านใหญ่ ร้านโมเดิร์นเทรดตามห้าง รวมถึงร้านค้าขายออนไลน์ในแพลตฟอร์ม e-Commerce ต่างๆ ที่ผุดขึ้นมากมาย เราจึงมองเห็นโอกาสจากโมเดลธุรกิจใหม่ที่ทีโอเอได้พัฒนาขึ้นให้เป็นมากกว่าร้านขายสี ด้วยโซลูชั่นการขายแบบครบวงจร ที่จะช่วยให้ร้านค้าแบบดั้งเดิม สามารถก้าวและเติบโตต่อไปได้ในธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ทั้งเรื่องสินค้าและบริการ การบริหารจัดการสต๊อกสินค้า การส่งเสริมการขาย พนักงานแนะนำสินค้าและโซลูชั่นการใช้งาน ซึ่งตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างดี เพราะต้องยอมรับว่าปัจจุบันลูกค้าและช่างผู้รับเหมา มองหาความสะดวกสบาย ความครบครันทั้งสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น"เราจึงกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง กับการพลิกโฉมครั้งใหญ่จากร้านขายสีทั่วไป สู่ร้าน MEGA PAINT & HOME ภายใต้คอนเซ็ปท์ร้าน “โอเค..ที่เครโฮม” ตอกย้ำการเป็นผู้นำแบบ One Stop Shoppingศูนย์รวมจำหน่ายสี เคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง และฮาร์ดแวร์ รวมทั้งโซลูชั่นบริการแนะนำระบบการใช้งานและแก้ปัญหาบ้านแบบครบวงจร บนพื้นที่กว่า 480 ตร.ม. เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั้งรายเดิมและลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ที่มาใช้บริการ พร้อมเอาใจลูกค้าด้วยโปรโมชั่นฉลองเปิดสาขาใหม่ ลุ้นรับทองคำทุกเดือน เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทต่อใบเสร็จ หรือติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นดีๆ ของร้านได้ที่เฟสบุ๊ก และ Line Official: Krey Home"