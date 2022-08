AWS หุ้นตัวแรก LiVEx เคาะ IPO ที่ 2 บาท จอง 1-2 และ 5 ก.ย.65 เทรด 9 เดือน 9

นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AWS กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสัญชาติไทย ออกแบบ และพัฒนาระบบ Online Platform โดยทีมงานภายในองค์กรเองทั้งหมด มากกว่า 15 ปี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้าน Digital Technology ของลูกค้าแบบครบวงจรจากประสบการณ์ในธุรกิจ เราสร้างสรรค์ เครื่องมือทางดิจิทัล และให้บริการกับลูกค้าผู้ประกอบการ องค์กรธุรกิจ ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ (Enterprise) และขนาดเล็ก (SME) ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมด้วยทีมบุคลากรมากประสบการณ์และมีความชำนาญการร่วมพัฒนาออกแบบระบบเพื่อให้ผู้ประกอบการ หน่วยงานหรือองค์กร นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้งานในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานรองรับโอกาสเติบโตในอนาคต ภายใต้แนวคิด "SIMPLIFY YOUR BUSINESS"ด้วยศักยภาพการเติบโตของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ดีมาก ใน 2 ปีที่ผ่านมาแม้จะเจอกับสถานการณ์โควิด-19 แต่ผลการดำเนินงานปี 63-64 มีอัตราการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั้งกำไรและรายได้จากการขายและให้บริการ โดยปี 64 เติบโตจากปี 63 อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 14.67% จาก 4.33% และอัตรากำไรขั้นต้น 35.51% เพิ่มขึ้นจาก 23.74% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 15.43%นายวิโรจน์ กล่าวว่า จากการโรดโชว์ที่ผ่านมามีนักลงทุนตอบรับและให้ความสนใจค่อนข้างมาก แสดงความต้องการจองซื้อหุ้น AWS22 เนื่องจากมั่นใจว่าจะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจ และจะเป็นหุ้นคุณภาพที่ประเดิมตลาด LiVEx เป็นบริษัทแรก ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดจำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย IPO เป็นหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 40 ล้านหุ้น คิดเป็น 16.67% ของหุ้นทั้งหมดภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นครั้งนี้จำนวน 240 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.5 บาท/หุ้นบริษัทมองว่ามูลค่าหุ้นที่เสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท ถือเป็นระดับที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัท โดยวัตถุประสงค์การระดมทุนในการขายหุ้น IPO บริษัทจะนำเงินไปขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการพัฒนา Cloud Service platform ต่างๆ และ Network Security System เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าที่เพิ่มขึ้น สามารถบริการแก่ลูกค้าได้ง่าย สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย, ใช้ในการพัฒนา product และ service เช่น พัฒนาระบบ Balance Blockchain, ,พัฒนาระบบตั๋วบล็อคเชน (Ticketing on Blockchain) พร้อมยื่นจดสิทธิบัตรเพิ่มเติม ขยายงานขายและการตลาด รวมถึงการความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน และ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่งคงต่อไปในอนาคตบริษัทมั่นใจว่าธุรกิจในอนาคตจะสามารถขยายตัวต่อไปได้อีกไกล จากเงินทุนหมุนเวียนที่มีมากขึ้น โดยจะนำเงินไปขยายและต่อยอดธุรกิจ New S-Curve ของบริษัทต่อไปในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้สามารถรองรับการเติบโตในอนาคต และได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เป็นบริษัทแรก ตลอดจนสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน