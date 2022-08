กอบศักดิ์ ชี้ "หุ้น-คริปโต" ร่วงระนาว หลังปธ.เฟดส่งสัญญาณใช้ยาแรงสกัดเงินเฟ้อ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานสภาธุรกิจตลาดทุน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า 9 นาทีเขย่าโลกนี่น่าจะเป็นข้อสรุปที่ตรงสุด สำหรับสุนทรพจน์ของท่านประธานเฟดเมื่อคืนนี้ 1,301 คำที่ชี้ว่าWe will keep at it until we are confident the job is done.จึงไม่น่าแปลกใจว่า เมื่อคืนนี้ Dow Jones -1,008 จุด หรือ -3.03%Nasdaq -498 จุด หรือ -3.94%Bitcoin -1,500 ดอลลาร์ ลงมาเหลือ 20,200 หรือ -6.75%Ethereum -200 ดอลลาร์ ลงมาเหลือ 1,500 หรือ -12%ระเนระนาด ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะนักลงทุนแอบหวังว่า เงินเฟ้อสหรัฐที่ลงมาให้เห็น 1 เดือนแล้ว เป็นสัญญาณที่ดี หมายความว่า ดอกเบี้ยขึ้นไปไม่มาก แค่ 3.66% ก็จะจบต้นปีหน้า เฟดน่าจะพอแล้ว และน่าจะเริ่มลดดอกเบี้ยในช่วงกลางปีแต่สิ่งที่ท่านประธานเฟดพูดเมื่อคืน มันช่างต่างจากที่นักลงทุนคิดไว้มาก ท่านบอกว่า📌 สิ่งที่คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐหมกหมุ่น focus อยู่ ก็คือ เอาเงินเฟ้อลงมาที่ 2% หน้าที่ของเรา คือ การสยบเงินเฟ้อให้ได้ ถ้าเฟดผิดพลาดเรื่องนี้ เศรษฐกิจก็จะไม่สามารถขยายตัวอย่างยั่งยืน เงินเฟ้อจะสร้างความเสียหายแก่ทุกคน📌 การเอาเงินเฟ้อกลับเข้าเป้าต้องใช้นโยบายที่เข้าจัดการจะนำมาซึ่ง เศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำกว่าปกติคนต้องตกงาน ธุรกิจต้องปิด คนทั่วไป อาจจะไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ แต่นี่คือต้นทุนที่เราต้องแบกรับไว้ เพราะถ้าพลาดจะเสียหายยิ่งกว่านี้📌 ล่าสุด เศรษฐกิจสหรัฐเริ่มชะลอลงบ้าง แต่โดยรวมยังมีแรงส่งที่ดีอยู่ ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งมาก เงินเฟ้อกำลังกระจายไปภาคส่วนต่างๆ ส่วนที่ลงมา 1 เดือน ถือเป็นข่าวดี แต่ยังไม่พอ ยัง falls far short ที่จะทำให้กรรมการมั่นใจว่าเงินเฟ้อจะลง📌 เฟดจะปรับดอกเบี้ยไประดับที่เข้มข้น ที่ชะลอเศรษฐกิจลงมา ระดับปัจจุบันที่ 2.25-2.5% เป็นระดับที่เรียกว่า Neutral rate แต่จุดนี้ไม่ใช่จุดที่เฟดจะหยุดหรือชะลอการขึ้นดอกเบี้ย โดยการขึ้นดอกเบี้ยครั้งหน้า อาจจะเป็น .75% เราจะดูข้อมูลที่ออกมาอีก 1 เดือน แล้วตัดสินใจว่าเหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้ ในอนาคต เมื่อเฟดขึ้นดอกเบี้ยไปได้สูงพอ อัตราการขึ้นอาจจะชะลอลงได้📌 ในการที่จะเอาเงินเฟ้อลงมา เฟดคงต้องเพราะบทเรียนในอดีตชี้ว่า การลดลงเร็วเกินไป เชื้อเงินเฟ้อจะไม่ตาย และจะเกิดปัญหาอีกรอบได้ โดยเมื่อมิถุนายน กรรมการมองว่าจุดสูงสุดของดอกเบี้ยรอบนี้ต้องขึ้นไปอย่างน้อยใกล้ๆ 4% แต่ในการประชุมครั้งหน้าจะบอกอีกทีว่าจะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ เท่าไหร📌 สิ่งที่กรรมการคิด หารือแนวทางจัดการเงินเฟ้อ ตั้งอยู่บนบทเรียนสำคัญจากอดีต 3 เรื่อง📌 เรื่องแรก – เป็นหน้าที่ของธนาคารกลางในการจัดการเงินเฟ้อ ธนาคารกลางมีเครื่องมือในการสู้ศึกดังกล่าว ที่เคยใช้ได้ผลมาในอดีต รอบนี้ก็เช่นกัน📌 เรื่องที่สอง – การคาดการณ์เงินเฟ้อของทุกคนสำคัญมาก ในช่วง 1970 เงินเฟ้อสูง คนเคยชิน ยิ่งเฟ้อ ก็ยิ่งเอามาใช้ในการปรับขึ้นราคาสินค้า เงินเดือนAlan Greenspan บอกว่า เป้าหมายคือ เราต้องทำให้เงินเฟ้อต่ำ ต่ำจนทุกคนไม่ได้ใส่ใจ แต่ปัญหาใหญ่ของเราก็คือ ช่วงนี้ เงินเฟ้ออยู่ในใจทุกคน ยิ่งปล่อยไว้นาน เงินเฟ้อก็จะสามารถฝังรากลึก ต่อยอดตัวเองได้📌 เรื่องที่สาม - เราต้องไม่วอกแวก ลังเล อดีตสอนว่า ยิ่งช้า ยิ่งเสียหายก่อนที่ Paul Volcker จะจัดการเงินเฟ้อสำเร็จ เฟดล้มเหลวแล้ว ล้มเหลวอีก เป็นเวลา 15 ปี (ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะใจอ่อน เปลี่ยนนโยบายเร็วเกินไป เชื้อยังไม่ตาย ก็รีบเลิกให้ยา)นโยบายการเงินที่เข้มข้น ดอกเบี้ยที่สูง ที่ค้างไว้ยาวนานพอ คือ หัวใจสำคัญในการหยุดเงินเฟ้อไม่ให้เพิ่มขึ้น และเอาเงินเฟ้อลงมาA lengthy period of very restrictive monetary policy was ultimately needed to stem the high inflation and start the process of getting inflation down to the low and stable levels…เราต้องมุ่งมั่นในการสู้ศึกครั้งนี้ เพื่อจะไม่พลาดเหมือนในอดีต📌 ท่านประธานเฟดจบสุนทรพจน์โดยบอกว่าบทเรียนทั้งสามเรื่อง คือ กรอบที่เราใช้ในการจัดการเงินเฟ้อรอบนี้ เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย “ให้แรงพอ” และ “เร็วพอ” เพื่อจัดการเงินเฟ้อและเราเดินหน้าต่อไป ไม่เปลี่ยนใจ จนเรามั่นใจว่าเงินเฟ้อยอมสยบ กลับเข้าเป้า📌 พูดง่ายๆ ว่า ทุกคำพูด ทุกประโยคของท่านประธานเฟด ตั้งใจมาตัดรอน ทำให้นักลงทุนที่แอบหวังว่าที่ไปพาดหัวข่าวกัน Fed will pivot ขึ้นดอกเบี้ยไปสูงไม่มาก ไม่นาน แล้วก็จะลดยิ่งมี Recession เฟดก็น่าจะใจอ่อนได้ ไม่อยากให้คนตกงาน บริษัทล้มละลายเศรษฐกิจไม่ดีพอดอกเบี้ยเริ่มลง สภาพคล่องที่มีอยู่มาก หลายล้านล้านดอลลาร์ ทุกคนก็จะสามารถกลับมาสนุกสนานกับงานเลี้ยงอีกรอบแต่พอได้ยินคำพูดที่ “ปราศจากเยื่อใย” เช่นนี้ ไม่น่าแปลกใจ วงก็เลยแตก ดัชนีต่างๆ พร้อมใจกันลงเมื่อคืนนี้สำหรับอนาคต คงจะมีช่วงชักกะเย่อระหว่างเฟดกับตลาดไปเรื่อยๆ เช่นนี้โดยตลาดก็จะแอบหวังตลอดเวลาว่า เฟดน่าจะพอแล้วส่วนเฟดก็จะต้องออกมาบอกว่า ยังไม่พอ ยังไม่จบสู้กันเป็นระลอก ระลอกไปอย่างน้อยอีก 6-12 เดือน ครับทำให้จะมีซีนอย่างเมื่อคืน อีกหลายรอบ เพราะนี่คือดอกเบี้ยต้องขึ้นให้สูง ให้สูงพอ และคงอยู่นานพอใจแข็งกับความเสียหายที่จะตามมาโดยคอยปลอบใจตนเองว่าครับ #ท่องเศรษฐกิจกับดรกอบ #ท่านประธานเฟดทุบตลาดขอบคุณ PBS สำหรับภาพ - ท่านพูดเสร็จแล้วก็เดินจากไป ยิ้มเล็กๆอีกภาพคือวิวของเมือง Jackson Hole ครับจาก Fed Kansas ครับ