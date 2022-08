YLG เปิดสาขาใหม่ "ดิ โอลด์ สยาม" รองรับดีมานด์ลูกค้าออนไลน์โต 60%

วายแอลจี บูลเลี่ยน ฉลองสาขาใหม่ที่ศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม เพิ่มพื้นที่ให้บริการ 4 รูปแบบ ทั้งจำหน่ายทองคำ 96.5% และ 99.99% บริการเปิดบัญชีซื้อขายทองคำสำหรับนักลงทุน บริการให้คำปรึกษาการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญ และบริการทองคำแบบเดลิเวอรีส่งตรงถึงบ้าน เผยการเปิดสาขาใหม่เพื่อรองรับลูกค้าที่มีเพิ่มมากขึ้น ล่าสุดครึ่งปีลูกค้าออนไลน์เติบโต 60%

นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (YLG) ผู้นำเข้าและส่งออกทองคำแท่งรายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันสัดส่วนลูกค้าที่มาจากออนไลน์เติบโตมากขึ้น โดยในครึ่งปีแรกลูกค้าเทรดทองคำผ่านระบบออนไลน์เติบโตถึง 60% ส่งผลให้วายแอลจี เพิ่มพื้นที่การให้บริการลูกค้าเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยล่าสุด วายแอลจีได้เปิดสาขา YLG Bullion แห่งใหม่ที่ศูนย์การค้า ดิ โอลด์ สยาม (The Old Siam) ลูกค้าสามารถเข้าไปใช้บริการได้เเล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสาขาที่เปิดใหม่นี้จะตอบโจทย์ความต้องการของทั้งนักลงทุน และลูกค้าทั่วไปที่ต้องการซื้อทองคำ 96.5% และ 99.99% ด้วยบริการ 4 รูปแบบ ประกอบด้วย1.บริการจำหน่ายทองคุณภาพ ที่ให้ราคาดี พร้อมนำเสนอโปรโมชันพิเศษฟรีค่าบล็อกเมื่อซื้อทองคำแท่งตั้งเเต่ 5 บาททองขึ้นไป นอกจากนี้ ยังมีทองคำในรูปแบบต่างๆ ให้เลือกหลากหลายที่เป็นสินค้าพิเศษ ออกแบบมาสำหรับเก็บสะสม หรือมอบเป็นของขวัญให้คนพิเศษ เช่น การ์ดทองคำแท่ง เริ่มตั้งเเต่ 0.5 กรัม เเผ่นทองคำลวดลายมงคลมีคุณค่าทางใจ มีทั้งทองคำ 96.5% เเละ 99.99%2.บริการเปิดบัญชีซื้อขายทองคำ ด้วยราคาเรียลไทม์ตามราคาทองคำในตลาดโลก เทรดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เเละแอปพลิเคชันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไร้ข้อจำกัดทางด้านเวลา และสามารถส่งคำซื้อขายได้จากทุกที่ทั่วประเทศไทย3.บริการให้คำปรึกษาการลงทุน ทางวายแอลจีมีผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และเเนะนำการลงทุนทองคำอย่างใกล้ชิด ทั้งสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม4.บริการรับส่งทองเดลิเวอรี เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย เเละความปลอดภัย สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อทองคำ 96.5% และ 99.99% แต่ไม่มีเวลาเดินทางมาที่หน้าร้านโดยสาขา The Old Siam เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งเเต่เวลา 09.00-17.00 น. มองหาทองคำแท่งคุณภาพ 96.5% เเละ 99.99% มาตรฐานระดับโลก LBMA สามารถซื้อได้ที่วายแอลจี มีทองคำพร้อมจำหน่าย ราคาดี ฟรีค่าบล็อกตั้งเเต่ 5 บาททองขึ้นไป ปรึกษาการลงทุนทองคำแท่ง สาขา The Old Siam โทร.0-2225-7585 สาขาสำนักงานใหญ่ (สาทร) โทร.0-2687-9888 กด 1, 0-2106-5959 กด 1ทั้งนี้ วายแอลจีแนะนำนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำ เน้นการลงทุนระยะสั้น พิจารณาบริเวณแนวรับ 1,734 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่หลุดสามารถเปิดสถานะซื้อ เพื่อหวังขายทำกำไรเมื่อราคาดีดตัวขึ้นบริเวณแนวต้าน 1,777 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาหลุดแนวรับโซน 1,719 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สถานะซื้อให้ตัดขาดทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยง ส่วนทองคำในประเทศคาดเคลื่อนไหวในกรอบ 29,450-30,200 บาทต่อบาททองคำ