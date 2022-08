Stock2Morrow เปิดตัว BullMoonClub NFT

ป้อม ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา CEO ของ Stock2Morrow Community ชื่อดังของนักลงทุนหุ้น ได้จัดงานเปิดตัว BullMoonClub NFT อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้ที่ถือ BullMoonClub NFT ได้รู้จักกับคนคุณภาพ ที่มีความชอบเหมือนกัน แบ่งปันความรู้ช่วยกันต่อยอดความสำเร็จ เพื่อเติบโตไปด้วยกันBullMoonClub NFT คือ Non-Fungible Token (NFT) มีจุดเด่นที่เกิดจากการผสมผสานคุณค่า 3 อย่าง นั่นคือ Art + Community + UtilityArt - งาน Digital 3D Art Collection พี่กระทิง และน้อง Moon พื้นหลังรูปดวงจันทร์ ที่แทนความหมายของทั้งนักลงทุนรุ่นเก๋า กับนักลงทุนรุ่นใหม่ และยังสื่อให้เห็นถึงการเป็นขาขึ้นของตลาดกระทิง และเป้าหมายที่ชัดเจนในการ "2 the Moon" ซึ่งออกแบบโดยทีมศิลปิน NFT ชั้นนำของประเทศไทย และมีทีมพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญคอยดูแลโปรเจกต์Community - สุดปัง คนคูลๆ ทุก Gen มารวมตัวกัน ได้ความรู้ ความสนุก เพื่อน และมิตรภาพ เพื่อต่อยอดทั้งในแง่ธุรกิจ การลงทุน โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะเกิดจากเจ้าของโปรเจกต์เป็นเจ้าภาพในการจัด ดังนั้นจึงมีแผนงานที่แน่นอน มีทีมงานที่ชำนาญในการจัด ผู้ถือ NFT มั่นใจได้ในคุณภาพUtility - หรือการใช้ NFT แทนบัตรผ่านในกิจกรรมต่างๆ ทั้ง Online และ Onground แบ่งปันกันทั้งความรู้ มุมมอง แนวคิดจากกูรู และกิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่างๆ ทั้งสัมมนาได้ความรู้ดีๆ และปาร์ตี้สนุกๆ ให้เกิด Networking ระหว่างกัน รวมถึงรับส่วนลด On Top 10% ทุกสินค้าและบริการของ Stock2Morrow และเตรียมพร้อมเข้าสู่โครงการ Metaverse Bangkok ปี 2566 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเฟสต่อไปโดย BullMoonClub NFT ถูกสร้างมาขึ้นมาแบบไม่ซ้ำกันจำนวน 5,500 ชิ้น ทำงานด้วยสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) บน Ethereum Blockchain และวางขายบนแพลตฟอร์ม OpenSea ตลาดซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดบน Ethereum Blockchain สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้อย่างสะดวก ปลอดภัย“หลายคนอาจจะมองว่า NFT เป็นสินทรัพย์ใหม่ที่เสี่ยง ผูกกับคริปโตฯ หลายๆ ตัวที่ร่วง และเกิดกรณีศึกษาให้เห็นอยู่เป็นระยะในช่วงปีนี้ สั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน และทำให้เกิดกำแพงระหว่างนักลงทุนโลกเก่าและโลกใหม่ ทั้งที่ในความเป็นจริงทุกสินทรัพย์ล้วนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นหุ้น คอนโดฯ ทองคำ น้ำมัน แม้แต่พันธบัตร หรือค่าเงิน ทุกอย่างมีความเสี่ยงแฝงอยู่เสมอ หากลองเปิดใจจะพบว่าสินทรัพย์ในโลกใหม่ที่ไม่ได้มีมุมน่ากลัวเพียงอย่างเดียว แต่มันคือโอกาสและอนาคต และสำหรับ NFT ที่พร้อมใช้อย่าง BullMoonClub NFT แทบไม่มีความเสี่ยงเลย ถ้ามองในมุมที่ว่า มันคือบัตรผ่านเข้าสู่ Community และมี Utility ดีๆ เพราะความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ ด้วยความรู้และความเข้าใจ” คุณป้อม ปิยพันธ์ กล่าวขณะที่ปัจจุบันมีคนดังจากหลากหลายวงการที่ได้ครอบครอง BullMoonClub NFT ไปแล้ว เช่น บิท ศุภกฤษฏ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม ศิลปินและโปรดิวเซอร์เพลงค่าย YES I AM แพม ยุพิน ชัยวิกรัย เจ้าของ YOU&I ชาบู มด ธนพงษ์ ณ ระนอง จากบีคอน วีซี บริษัทเงินร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทย (KBANK) คิม ชัชวาล วัฒนะโชติ เจ้าของเพจ KIM PROPERTY LIVE เอ้ กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) รวีโรจน์ องค์ศิริวัฒนา ผู้บริหาร Mirage Audio แชมป์โลกเครื่องเสียงรถยนต์ ตุ๊ก นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TQM ญาดา ปิยะจอมขวัญ ผู้ร่วมก่อตั้ง Ajaib แพลตฟอร์มลงทุนระดับยูนิคอร์นในอินโดนีเซีย และคุณแทนไท ณรงค์กูล วาฬไทย ไอดอลคริปโตฯ จากบริษัท Titan Captial Group Holdingสำหรับงาน BullMoonParty จะมีขึ้นวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ The M Pub สาทรใต้ ช่วงบ่ายพบกับสัมมนาคูลๆ ตกเย็นมีปาร์ตี้ โดยผู้ที่ถือ BullMoonClub NFT เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนใครยังไม่ถือ กด Mint ได้เลย อยากเจอกัน https://bullmoon.stock2morrow.com แล้วอย่าลืมเข้าพูดคุยใน Discord https://discord.gg/2T74BXZW โลกใบใหม่อยู่ในนั้นจริงๆ