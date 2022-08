“แอสเซทไวส์” เปิดโฉมมิกซ์ยูส “ไวส์พาร์ค มีนบุรี” หมื่นล้านบาท

“แอสเซทไวส์” สร้างอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่เทียบชั้นบริษัทอสังหาฯ ชั้นนำ รุกอสังหาฯ ครึ่งปีหลัง เปิดตัวอาณาจักรมิกซ์ยูส “ไวส์พาร์ค มีนบุรี” มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท รวม Community Mall และที่อยู่อาศัย พร้อมพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ บนพื้นที่รวมกว่า 33 ไร่ ใจกลางทำเลที่ดีที่สุดย่านมีนบุรี ที่ถือเป็น The Next CBD

โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ จึงเดินหน้าพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสครบวงจรแห่งใหม่แห่งแรกของบริษัทฯ บนพื้นที่กว่า 33 ไร่ ใจกลางทำเลที่ดีที่สุดย่านมีนบุรี กับโครงการ “ไวส์พาร์ค มีนบุรี” มูลค่าโครงการรวมกว่า 10,000 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอสังหาฯ ที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว เพื่อสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ ผนวกกับการขยายตัวของเมืองกรุงเทพฯ ในปัจจุบันที่ขยายออกไปในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะย่านมีนบุรี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งย่านที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง พื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยศักยภาพ ทั้งด้านปัจจัยการอยู่อาศัย แหล่งงาน และแหล่งรวมไลฟ์สไตล์มากมาย จนได้รับการขนานนามว่าเป็นย่าน The Next CBD ศูนย์กลางแหล่งงานและธุรกิจของเมือง รอบนอกฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ แห่งใหม่ในอนาคต"โครงการไวส์พาร์ค มีนบุรี จะถูกพัฒนาให้มีความล้ำสมัายครบวงจรแห่งใหม่ ซึ่งประกอบด้วย โครงการมิงเกิ้ล มอลล์ คอมมูนิตีมอลล์ พื้นที่รวมกว่า 8,857 ตร.ม. ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัย โครงการแอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี คอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ต WISEPARK PAVILION LINEAR GARDEN และยังได้เนรมิตพื้นที่สีเขียวในโครงการกว่า 12 ไร่ เพื่อให้คุณได้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงในอนาคตยังมีแผนที่จะพัฒนาโครงการเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยในอนาคต"แอสเซทไวส์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต จึงได้ศึกษาข้อมูล และพัฒนาโครงการ “ไวส์พาร์ค มีนบุรี” ภายใต้แนวคิด WISECOLOGY โดยมีเป้าหมายเป็นเมืองแห่งสุขภาวะที่ดี สร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ปลอดภัยเป็นมิตรและยั่งยืน ด้วยการนำเทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต และสิ่งแวดล้อมมาต่อยอด โดยยกระดับคุณภาพของการอยู่อาศัยบนพื้นที่ The Next CBD มาผสมผสานกับความโดดเด่นของโครงการ ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย1.Smart Living สร้างสรรค์สังคมแห่งความสะดวก สบาย และปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ รายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญ ทั้งศูนย์การค้า สถานศึกษา และสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู ตลาดมีนบุรี เพียง 350 เมตร และยังมีสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรี Interchange สายสีชมพู-สายสีส้ม ซึ่งจะเปิดให้บริการปี 2567 อีกทั้งยังใกล้จุดขึ้นลงวงแหวนกาญจนาภิเษก และใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ2.Sustainable Life "คิด...เพื่อคนทุกรุ่นทั้งวันนี้ และอนาคต" และ 3.Environment Friendly "คิด...เพื่อรักษ์โลก" การใส่ใจเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมในโครงการล่าสุด บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โดยนำโครงการภายใต้แบรนด์แอทโมซ (ATMOZ) ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ไฮไลต์ของบริษัทฯ มาต่อยอดในทำเลนี้อีกด้วย กับโครงการ “แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี” มูลค่าโครงการ 1,350 ล้านบาท ขนาดพื้นที่ 6-0-13 ไร่ จำนวน 3 อาคาร รวม 739 ยูนิต โดดเด่นด้วย Lifestyle Activities ที่ครบครันกว่า 35 รายการ ซึ่งเริ่มเปิดจองแล้ว ในราคาเริ่มต้น 1.65 ล้านบาท