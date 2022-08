ผู้จัดการ ตลท.มั่นใจงาน Thailand Focus 2022 ช่วยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน Thailand Focus 2022 : The New Hope ว่า งาน Thailand Focus ปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด "THE NEW HOPE" โดยนำเสนอศักยภาพและความแข็งแกร่งของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยที่สามารถยืนหยัดและฟื้นตัวจากปัจจัยการแพร่ระบาดโควิด-19 และกลับมาเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนทั่วโลก โดย Thailand Focus เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกรับฟังยุทธศาสตร์ของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนไทยในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไปปัจจุบันเห็นสัญญาณการกลับมาซื้อสุทธิของผู้ลงทุนต่างประเทศ ตอกย้ำความสนใจลงทุนในตลาดทุนไทย รวมทั้งหลายอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวโดดเด่น จึงเป็นโอกาสดีที่จะนำเสนอข้อมูลโอกาสการลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก โดยที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยได้มีการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันและธุรกิจในอนาคต ตลอดจนการก้าวไปเป็นบริษัทระดับภูมิภาค "งาน Thailand Focus 2022 จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก และชี้ถึงโอกาสใหม่ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "Thailand's Economic Reopening and Enhancing Competitive Advantage" ให้ภาพทิศทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์จากภาครัฐในการสนับสนุนการฟื้นตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ" นายภากร กล่าว การจัดงาน Thailand Focus 2022 จะมีการให้ข้อมูลธุรกิจและกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและความยั่งยืนในอนาคตแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกให้ได้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนและทำให้ตลาดทุนไทยมีความความโดดเด่นและน่าสนใจ สำหรับการลงทุนในระยะยาว ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่าการจัดงาน Thailand Focus 2022 : The new hope ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนนักลงทุนให้มีความสนใจเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากขึ้น รวมถึงเป็นการชี้โอกาสให่นักลงทุนได้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยที่มีอยู่ และมาร่วมต่อยอดสร้างโอกาสใหม่ๆ เข้ามาให้ประเทศไทยเติบโตขึ้น