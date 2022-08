"คลัง" เปิดขายพันธบัตร "ออมเพิ่มสุข" รอบพิเศษวันแรก วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท

กระทรวงการคลัง ออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แก่บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ จะจำหน่ายให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบจำหน่ายเดือน มิ.ย.65 โดยมีรายละเอียดพันธบัตรและวงเงินที่จำหน่าย ดังนี้พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565- รุ่นอายุ 5 ปี (SBST276B) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปี 2.90%- รุ่นอายุ 10 ปี (SBST326B) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปี 3.60%วงเงินจำหน่ายรวม 20,000 ล้านบาท มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาทการจำหน่าย : วันที่ 22 ส.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 24 ส.ค.65 เวลา 15.00 น.ช่องทางการซื้อ :ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application รวมทั้งเคาน์เตอร์ของสาขาธนาคารวงเงินซื้อต่อรายรวมทุกธนาคาร : ขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุด 2,000,000 บาทผู้มีสิทธิซื้อและวิธีจัดสรรคุณสมบัติผู้มีสิทธิซื้อ1.บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย2.ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งรุ่นอายุ 5 ปี (SBST276B) และรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326B) ในรอบจำหน่ายเดือน มิ.ย.65วิธีจัดสรร :การจัดสรรครั้งนี้เป็นการจัดสรรแบบ Small Lot First ซึ่ง "ทุกคน" ที่จองซื้อและมีสิทธิจะได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึง โดยทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย ทั้งนี้ วงเงินจัดสรรขั้นต่ำเท่ากับ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท วงเงินจัดสรรสูงสุดต่อรายรวมทุกธนาคารแล้วไม่เกิน 2,000,000 บาทกรณีจองซื้อหลายรายการ หรือผ่านหลายธนาคารตัวแทนจำหน่าย จะนำวงเงินที่ได้รับจัดสรรกระจายให้ทุกรายการตามสัดส่วนการจอง (Pro-rata) รวมกันไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อราย หรือไม่เกินวงเงินจัดสรรสูงสุดโดยผู้ที่จองซื้อในวงเงินไม่มาก (หรือ small lot ซึ่งมักเป็นนักลงทุนรายย่อย) จะมีโอกาส "สูง" ที่จะได้รับการจัดสรรพันธบัตรครบตามวงเงินที่จองซื้อ ขณะที่ผู้ที่จองซื้อในวงเงินสูงจะมีโอกาส "น้อยลง" ที่จะได้รับจัดสรรพันธบัตรครบตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งแตกต่างจากรอบจำหน่ายเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ดังนั้น ลำดับการจองซื้อก่อนหลังไม่มีผลต่อการจัดสรรพันธบัตรการชำระเงินและการคืนเงิน : ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อพันธบัตรทันทีในวันที่ทำรายการกรณีไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตร เนื่องจากผิดเงื่อนไขหรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อ ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้ผู้จองซื้อ โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด ภายในวันที่ 26 ส.ค.65การประกาศผลการจัดสรรพันธบัตร : ธนาคารตัวแทนจะเป็นผู้แจ้งผลการจัดสรรรายบุคคลให้กับลูกค้าโดยตรงในวันที่ 25 ส.ค.65 ผ่านช่องทาง SMS หรือผ่านช่องทางอื่นใดของธนาคารตัวแทนผู้ซื้อพันธบัตรสามารถทราบภาพรวมการจัดสรรพันธบัตร โดยจะแจ้งว่าผู้จองซื้อพันธบัตรได้รับจัดสรรพันธบัตรต่อคนสูงสุดไม่เกินเท่าไร บนเว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และ ธปท. ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค.65สำหรับนิติบุคคลพันธบัตรที่จำหน่าย : พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นอายุ 10 ปี (SBST326C) วงเงินจำหน่าย 1,000 ล้านบาท มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาทอัตราดอกเบี้ยต่อปี : ปีที่ 1-3 : 2.50% ปีที่ 4-8 : 3.50% ปีที่ 9-10 : 4.00% (เฉลี่ย : 3.30%)วันที่จำหน่าย : วันที่ 29 ส.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 30 ส.ค.65 เวลา 15.00 น.ช่องทางการซื้อ : เคาน์เตอร์สาขาธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์วงเงินซื้อต่อรายรวมทุกธนาคาร : ขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินขั้นสูงผู้มีสิทธิซื้อ : สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร และไม่ใช่ผู้ที่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นอายุ 10 ปี (SBST326C) ในรอบจำหน่ายเมื่อเดือน มิ.ย.65วิธีการจัดสรร : แบบ First Come First Serve