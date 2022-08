ศาสดาเหรียญ Kubcoin แนะรัฐเลิกชูธงนโยบายท่องเที่ยวหนุนเศรษฐกิจ

"ประเทศไทยควรจะต้องเปลี่ยนจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือ Amazing Thailand ที่ล้าหลังมากกว่า 20 ปี ซึ่งมองว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าไทยซึ่งเป็นภูมิรัฐศาสตร์ของการเป็น hub ในภูมิภาคนี้ และควรเป็น digital hub ด้วยเช่นกัน ซึ่งรัฐควรส่งเสริมและเริ่มต้นโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลตั้งแต่วันนี้ และควรที่จะยกเลิกเศรษฐกิจยุคเก่าโดยเน้นการให้ความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งควรวางโครงสร้างพื้นฐานให้มั่นคงเพราะจะนำพามาซึ่งความมั่งคั่งให้กับประเทศ"

จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา (ท๊อป) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Thailand "Next" to Web 3.0 ในงาน Thailand Metaverse Expo 2022 โดยระบุถึงแนวโน้มเทรนเศรษฐกิจในอนาคตว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันในภูมิภาคเอเซียและประเทศไทย ซึ่งมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ยมากขึ้นจากเดิมที่ประมาณ 80 ล้านคนเป็น 350 ล้านคน โดยสัดส่วนเฉลี่ย 9 ใน 10 คน เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล ซึ่งมุมมองที่สะท้อนของผู้บริหารต่างๆ ในการแสดงวิสัยทัศน์ จาก Google ที่ซิลิคอนวัลเลย์และในงาน World Econic Forum ณ เมือง Davos ต่างมีมุมมองที่สอดคล้องกันว่าปัจจุบันนี้มีองค์กรต่างๆต้องเชื่อมโยงสอดประสานกับโลกดิจิทัล และสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือความมั่งคั่งที่บริษัทจะกอบโกยจากเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างไรก็ดีหากย้อนไปในอดีต การพัฒนาของประเทศในยุคบุกเบิกเริ่มแรกนั้นมาจากการทำเกษตรกรรมและเริ่มพัฒนาเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนมาใช้เครื่องจักร ซึ่งหลังจากนั้น หลายๆประเทศปรับเปลี่ยนแนวทางสู่ความเป็นอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ และปัจจุบันหลายๆประเทศก็เริ่มขยับก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือในอนาคต เทคโนโลยีด้านเงินทุนจะเปลี่ยนไป มีการหมุนเวียนเชื่อมโยงกันมากขึ้น โดยผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนขณะที่แผนพัฒนานโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น เดิมทีประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้แผนนโยบายพึ่งพาเศรษฐกิจในโลกเก่าเช่น Amazing Thailand หรือการดึงเม็ดเงินนจากนักท่องเที่ยวเข้ามา ซึ่งมองว่าสวนทางกับทิศทางเศรษฐกิจของโลกในปี 2030 โดยมองว่าอนาคต ทุกคนต่างเตรียมเลิกใช้รถยนต์สันดาบแล้ว เราจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้น้ำมันสำหรับต่อไปหรือไม่ เช่นที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้มีการอนุมัติจัดตั้งรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ เพราะวันนี้เขารู้แล้วว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าเขาจะไม่สามารถส่งออกน้ำมันเป็นหลักได้อีกต่อไปในโลกแห่งความจริงถ้าหากไม่มีทางด่วนไม่มีถนนเราคงไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้ ขณะที่ในโลกดิจิทัลถ้าหากเราไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับประเทศไทย ก็ไม่สามารถพัฒนาเพื่อรับความเติบโตได้ได้เช่นกันวันนี้เรามีเรื่องราวของ Internet from the sky หรืออินเตอร์เน็ตจากท้องฟ้าซึ่งบริษัทใหญ่ๆอย่าง Google , Facebook และ Starlink ซึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งของ Elon Musk ที่มีการแข่งขันกันสูงและในอนาคตจะมาทดแทนเทคโนโลยีรูปแบบเก่าเช่นอินเตอร์เน็ตแบบระบบสาย นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ VR และ XR ที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตเรา และส่วนสุดท้ายคือเรื่องราวของปัญญาประดิษฐ์นอกจากนี้ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นและสามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ ที่ผ่านมาเวลาเราต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกันแบบตัวต่อตัวการที่เราไม่มีเทคโนโลยีก็จำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการสื่อสารออกไปหาคนจำนวนมาก เช่นงานวันนี้อาจจุคนได้จำนวนหนึ่งแต่เมื่อมีเทคโนโลยีแล้วเราสามารถที่จะถ่ายทอดสดออกไปยังผู้คนหลายล้านคนทั่วประเทศได้ ซึ่งในเว็บ 3.0 จะทำให้ข้อจำกัดของเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดหายไปนั่นคือเราสามารถมองเห็นตัวตนของบุคคลต่าง ๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เสมือนมาอยู่ตรงหน้าเราจริง ๆ ด้วยงบประมาณที่น้อยลง