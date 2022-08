'ปรมินทร์ อินโสม'-'ชัชวาลย์ วัฒนะโชติ'เปิดประเด็นร้อนคุยภาพรวมคริปโตและเศรษฐกิจปัจจุบัน

ด้านชัชวาลย์ กล่าวเสริมว่า ในปัจจุบัน ตลาดคริปโทฯ ถือว่าเป็นที่สนใจระดับวงกว้างแล้ว เพราะมีทั้งกองทุนหรือบริษัทใหญ่ ๆ เข้ามาถือคริปโทฯ ด้วย สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดคือ ตลาดทุนหรือเศรษฐกิจโลกมีความสัมพันธ์กับตลาดคริปโท เช่น เมื่อตลาดหุ้นราคาขึ้นหรือลง ฝั่งคริปโทก็ผันผวนตาม สำหรับระยะอย่างไตรมาส 3-4 มองถึงแรงกดดันและเหตุการณ์น่าจับตายังเป็นเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED ที่ก่อนหน้าก็มีการปรับไป 3 ครั้ง ที่ระดับ 0.25% 0.5% 0.75% และอาจจะขึ้นต่ออีกในปลายปี หากสถานการณ์ยังย่ำแย่ เพราะการปรับดอกเบี้ย จำเป็นต้องมากกว่าเงินเฟ้อ เช่น เงินเฟ้ออยู่ที่ 5% ดอกเบี้ย 7% รวมไปถึงการทำ QT หรือการปรับสภาพคล่องที่ยังดำเนินการไปได้ไม่มาก และความเสี่ยงจากปัจจัยที่ 3 คือ ให้ระวังวิกฤตฟองสบู่ตลาดอสังหาฯ และวิกฤตสงครามระหว่างประเทศ ทั้ง จีน รัสเซีย ไต้หวัน ที่ยังคงส่งผลในปีนี้หรืออาจจะกินเวลาไปจนถึงในปีหน้าเลยชัชวาลย์ยังกล่าวอีกว่า ในตอนนี้ก็บอกได้ว่า สถานการณ์ไม่แน่นอน ไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือก้อย ผมแนะนำให้ถือเงินสดเป็นหลักสำคัญ เผื่อไว้ในระยะเวลา 6 - 7 เดือนส่วนการจัดพอร์ตระยะสั้น เล็งเห็นถึงข้อดีของการปรับขึ้นดอกเบี้ย คือ อาจะซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ เพราะผลตอบแทนค่อนข้างน่าสนใจ สำดับถัดมามองที่ หุ้น Growth ที่สามารถสร้างผลกำไรได้ดีจาก Clash Flow เช่น Apple, Google, Amazon และจึงจะเป็นคริปโทฯ ในลำดับสุดท้าย ยังคงเน้นย้ำว่าให้ใช้เงินเย็นจริง ๆ มาลงทุน และต้องศึกษาให้ดีรู้จุด Take Profit & Cutloss ตั้งให้ดี เพราะถ้ากระทบหรือผิดทาง อาจสูญเงินไปในทั้งหมด และหากมีความเชี่ยวชาญมากพออาจจะลองทำการบ้านเพิ่มในเรื่องของ NFT หรือถือเหรียญสกุลรองอื่น ๆขณะที่ปรมินทร์ให้มุมมองว่า ในส่วนของการอัปเกรด The Merge มองว่าเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ราคา ETH ขึ้น แต่มองไว้สองระยะคือ ช่วงกำลังอัปเกรดและช่วงที่อัปเกรดเสร็จเรียบร้อยในวีคแรก หลังจากนั้น ราคาน่าจะลดลง ระบบการทำงานใหม่อย่าง PoS อาจส่งให้เกิดแรงกดดันในการขายน้อยไปและสภาพคล่อง ETH จะลดลงส่วนตลาดขาขึ้นจะกลับมาในปี 2024 ได้มั้ย อันนี้ตอบได้ยาก เพราะตอนนี้เรายังไม่รู้จุดต่ำสุดของตลาดหมีนี้ ซึ่งตลาดขาลงแบบนี้ ไม่ต้องรีบเร่ง ถ้าเงินที่ลงทุนตอนนี้เป็นเงินเย็นยังไม่ต้องรีบขาย ใช้เวลาศึกษาโปรเจกต์ ถ้าคริปโทฯ ที่ยังมีการพัฒนาโปรเจกต์อยู่ มีการดูแล Community ที่ดี ก็จะฉุกคิดได้ว่าโปรเจกต์เหล่านั้นตั้งใจพัฒนาจริง เป็นตัวจริง แล้วรอสร้างผลกำไรจากตลาดได้ในช่วงขาขึ้น (Bullish) และเราก็จะสามารถปรับตัวได้ทันในตลาดหมีรอบหน้าด้วยส่วนชัชวาลย์มองว่า ในส่วนของตลาดขาขึ้นจะกลับมาในปี 2024 คงต้องดูหลายเหตุการณ์ประกอบ ทั้งการต้องเกิดแรงกระแทกแรง ๆ จากนโยบายของ FED หรือเศรษฐกิจถ้ายังถดถอย ก็มีโอกาสที่ FED ที่จะกลับลำอัดฉีดเงินเข้าไปใหม่แต่คงยังไม่ใช่เร็ว ๆ นี้ ในส่วนเหตุการณ์การอัปเกรด The Merge ของ Ethereum น่าจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่จะเปลี่ยน Tokenomics แต่ไม่ใช่ตัวแปรหลัก มองในบวกก็ช่วยดันราคาตลาดและสร้างแรงกระเพื่อมได้ในแง่การยกฐานปรมินทร์ มองว่าไม่เกี่ยวกับกรณีของ Zipmex เรื่องของ License Custodian มีการพูดถึงมานานแล้ว ตั้งแต่ช่วงก่อนตลาดกระทิงปีที่แล้ว จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่พึ่งเกิดกับ Zipmex และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตามลำดับตั้งแต่การหารือ ออก Hearing และประกาศแจ้ง ทุก Exchange ที่มีใบอนุญาตทราบดีว่าจะต้องมีการแยก License Custodianปรมินทร์ กล่าวทิ้งท้าย