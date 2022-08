เตรียมตัวให้พร้อม! ครั้งแรกจัดงาน Hong Kong Art Toy ในประเทศไทย ในงาน Let’s Unbox! 2022 Hong Kong Art Toy Exhibition

นิทรรศการ Hong Kong Art Toy จะจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยโดย Innovative Entrepreneur Association (IEA) ที่ได้รับการสนับสนุนหลักจาก Create Hong Kong (Create HK) ให้ดำเนินการจัดนิทรรศการขึ้นภายใต้แนวคิด “Let’s Unbox” โดยภายในงานจะแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 4 โซนหลัก ๆ ได้แก่ Amazing Art Toy Zone, Brilliant Art Toy Zone, Classic Art Toy Zone, และ Discovery Zone

ซึ่งงานนี้จะได้พบกับของสะสมมากกว่า 300 ชิ้นจากศิลปินผู้ออกแบบ Art Toy ชาวฮ่องกงที่มีเอกลักษณ์และได้รับความนิยมในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา และนิทรรศการครั้งนี้ยังได้คงรูปแบบของการจัดงานที่ได้รับความนิยมในฮ่องกงมาตั่งแต่ปี 90 ถือเป็นนิทรรศการดั้งเดิมตามแบบฉบับของฮ่องกง โดยผลงานหลายชิ้นจะเป็นชิ้นงานที่นำมาจากพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดง ซึ่งเป็นชิ้นงานที่หาชมได้ยากและไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ในส่วนของผู้จัดงาน ได้แก่ Innovative Entrepreneur Association หรือ IEA นั้นจัดตั้งขึ้นในปี 2007 โดยผู้ชนะจาก Innovative Entrepreneur Awards โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการพร้อมสร้างองค์ความรู้ในการทำธุรกิจในฮ่องกงและภูมิภาคให้ผู้ชนะจากโครงการ ฯ ในปีต่าง ๆ ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจที่อยากเป็นเจ้าของกิจการทั้งนี้ IEA ไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพียงเฉพาะในฮ่องกงเท่านั้น แต่ยังได้จัดนิทรรศการที่เซี่ยงไฮ้ และกรุงไทเป มาอย่างต่อเนื่อง และ IEA ยังได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนศิลปินหน้าใหม่ภายใต้ Design Licensing and Business Support Scheme หรือ D-LAB อีกด้วยซึ่งผู้สนับสนุนหลักของการจัดงานได้แก่ Create Hong Kong หรือ Create HK เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2009โดย Government of the Hong Kong Special Administrative Region เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบในฮ่องกง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ The Culture, Sport and Tourism Bureau ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปี 2020 ที่ผ่านมา โดยกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กรจะมุ่นเน้นไปที่การเพิ่มขีดความสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการ Start- Up พร้อมช่วยหาตลาดใหม่ ๆ เพื่อผลักดันสนับสนุนให้ฮ่องกง เป็นศูนย์กลางของงานออกแบบของการสร้างผลงานความคิดสร้างสรรค์ และร่วมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างชิ้นงานในชุมชนทั้งนี้ทาง Create Hong Kong ได้สนับสนุน IEA สำหรับการจัดงาน ART TOY ฮ่องกงในประเทศไทย และรวมถึงโครงการ ฯ อื่น ๆ ที่จะตามมา เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมออกแบบของฮ่องกงให้เป็นที่รู้จักและนิยมในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง http://www.createhk.gov.hkงาน Let’s Unbox! 2022 Hong Kong Art Toy Exhibition ประเทศไทยจะจัดขึ้นในวันที่ 9-18 กันยายนนี้ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยผู้ที่ชื่นชอบงานออกแบบ, นักสะสม Art Toy และผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของงาน และการอัพเดทกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ช่องทางเว็บไซต์www.hkarttoystory.com ช่องทาง Facebook, Instagram, Twitter, Line ได้ที่ @hkarttoystory.