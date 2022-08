'เอพี'พร้อมแล้วโอนคอนโดฯ'LIFE สาทร เซียร์รา' มูลค่า6,200 ลบ.หนุนส่งรายได้ครึ่งปีหลังโต

เอพี ไทยแลนด์ ย้ำตำแหน่งผู้นำคอนโดติดแนวรถไฟฟ้า เผยโฉมความสมบูรณ์แบบ 'LIFE สาทร เซียร์รา' แฟล็กชิปคอนโดไฮเอนด์ โปรเจกต์ร่วมทุนมิตซูบิชิ ที่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์แล้ว มูลค่าโครงการ 6,200 ลบ. ล่าสุดยอดขายไปแล้วกว่า 60% เผยส่วนกลางสีเขียวมิติใหม่ เติมเต็มชีวิตเมือง ปักธงต้นแบบคอนโดในเมือง กับการสร้างพิมพ์เขียวแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและสมดุล ครั้งแรกกับ“สวนไล่ระดับ 5 ชั้น”ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ พร้อมส่วนกลางมิติใหม่กว่า 30 ฟังก์ชัน ผสานแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ตอบไลฟ์สไตล์คนเมือง ราคาพิเศษช่วงเปิดตึก ห้องชุด 1 ห้องนอน เริ่ม 2.79 ล้านบาท เผย 20–21 ส.ค.นี้ เปิดชมสเปซจริงวิวจริง นัดหมายเข้าชมโครงการรับ Welcome Deal 100,000 บาท ดอกเบี้ยพิเศษ 0.75% นาน 12 เดือน

โดยLIFE สาทร เซียร์รา คอนโดมิเนียมพร้อมเข้าอยู่ใหม่ล่าสุด นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่เอพีและมิตซูบิชิ เอสเตท เรสซิเดนซ์ (บริษัทในเครือมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป) ตั้งใจและพิถีพิถันในการให้ความสำคัญทุกองค์ประกอบของการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะการนำแนวคิด BIO DIVERSITY จากพันธมิตรญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการพัฒนาที่คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง คน–อาคาร–พื้นที่สีเขียว มาประยุกต์ใช้ในการเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบ ในโครงการ ด้วยความตั้งใจในการส่งมอบ LIFE สาทร เซียร์รา แฟล็กชิปคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ ติดรถไฟฟ้าในเมือง กับการสร้างพิมพ์เขียวแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและสมดุล ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม ที่สมบูรณ์แบบและดีที่สุดในกรุงเทพฯ

“พื้นที่ชีวิตเมือง” เชื่อมต่อ “ธรรมชาติ”

พื้นที่ส่วนกลางที่ใหญ่ที่สุดกว่า 5 ไร่ ในบรรยากาศของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่

“Serene Pool & Passive Pool

พื้นที่ส่วนกลางชั้น 40 สูงที่สุดในย่าน

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บมจ. เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญาการส่งมอบ “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” ให้กับลูกค้า ผ่านนวัตกรรมดีไซน์และบริการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาของเมืองที่ไม่หยุดนิ่ง ดังนั้น ในการพัฒนาคอนโดมิเนียม จึงไม่ได้มองเพียงการเป็นอาคารพักอาศัย แต่หัวใจสำคัญคือเป็นโครงการที่พร้อมส่งมอบความปรารถนาในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน เพื่อให้ทุกนิยามความสุขสามารถเกิดขึ้นได้จริง“LIFE สาทร เซียร์รา มูลค่า 6,250 ล้านบาท จำนวน 1,971 ยูนิต พร้อมเปิดโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบห้องชุดให้กับลูกค้าตามแผนที่วางไว้ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาโครงการได้รับสัญญาณบวกจากลูกค้า ทั้งลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์ ที่ตอบรับนัดหมายเข้าตรวจรับห้องชุดตามกำหนดเวลา และโดยเฉพาะเมื่อโครงการเริ่มเผยความสมบูรณ์พร้อม ในการก่อสร้างเสร็จเตรียมโอนกรรมสิทธิ์ในเฟสแรก ทำให้มียอดลูกค้าใหม่เข้าเยี่ยมชมโครงการปรับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และล่าสุดสามารถสร้างยอดขาย (ณ 15 ส.ค. 65) ได้แล้วกว่า 60% สะท้อนกำลังซื้อลูกค้า Real Demand ในกลุ่มสินค้าคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ ทำเลติดรถไฟฟ้าย่านฝั่งธนฯ ในราคาคุ้มค่ายังคงมีอยู่อย่างเหนียวแน่น” นางสาวกมลทิพย์ กล่าวเสริม“ความพิเศษและแตกต่างของ LIFE สาทร เซียร์รา การส่งมอบการอยู่อาศัยแนวสูงมิติใหม่ที่รวมทุกประสบการณ์ให้กับผู้อาศัยได้อย่างไม่ซ้ำ และไม่เคยมีที่โครงการใดมาก่อน โดยทีม AP DESIGN LAB มุ่งมั่นตอบโจทย์ไม่เพียงแค่มิติความสวยงามในงานดีไซน์ หรือมิติฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบวิถีชีวิตใหม่เท่านั้น แต่เราพยายามอย่างหนักในการผสมผสานพื้นที่ส่วนกลางที่มากกว่า 30 ฟังก์ชัน ให้กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งกับตัวอาคารและงาน Landscape ในทุกพื้นที่ของโครงการ ที่พร้อมตอบอินไซต์คนเมืองรุ่นใหม่ที่โหยหาการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่สมดุลในเมือง” นางสาวกมลทิพย์ กล่าวเริ่มตั้งแต่ความโดดเด่นแรกด้วยพื้นที่สีเขียวกว่า 6,400 ตารางเมตร รวมถึงความสวยงามของการอยู่อาศัยร่วมกันของพืชพรรณไม้ ดอกไม้ต่างๆ ในโครงการ ที่จะตอกย้ำถึงความเป็นต้นแบบคอนโดมิเนียมในเมืองเพียงหนึ่งเดียว กับการสร้างพิมพ์เขียวแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและสมดุล ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง อีกทั้ง ทางโครงการได้นำ World's Top Nature Destination 6 สถานที่สำคัญ มาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการดีไซน์พื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดมากถึง 30 ฟังก์ชัน โดยมีไฮไลต์ อาทิ “หุบเขาต้นไม้ไล่ระดับสูง 5 ชั้น” แลนด์มาร์กหลักของโครงการ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก La Sierra ประเทศสเปน พร้อม “Hiking Trail” เส้นทางเดินธรรมชาติจำลอง โอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่พันธุ์ไม้ท้องถิ่นนานาชนิด ในบรรยากาศเสียงจากธรรมชาติขึ้นสู่ชั้น 5 ของตัวอาคาร โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก Paiva Walkway ประเทศโปรตุเกสถัดมาในส่วนของความพิเศษของสระว่ายน้ำ” ความตั้งใจในการดีไซน์พื้นที่สระว่ายน้ำ Natural Shape ให้ผู้อาศัยได้ดื่มด่ำกับประสบการณ์เสมือนว่ายน้ำท่ามกลางลำธารใสใจกลางเทือกเขาธรรมชาติ ที่ทีมดีไซน์ ได้ถอดรูปทรงจากลำธารสีเขียวมรกตใน Verzasca Valle ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และบรรยากาศการผ่อนคลายจากบ่อน้ำธรรมชาติที่ล้อมรอบไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดที่ To-Sua Ocean ประเทศซามัวร์ มาใช้ในการดีไซน์มิติใหม่ของสระว่ายน้ำในคอนโดมิเนียม ที่พร้อมให้คุณได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายในสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ ยาวกว่า 100 เมตร ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ใจกลางเมืองนอกจากนี้ให้ผู้อยู่อาศัยได้แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ทำให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายได้อย่างต่อเนื่องกับ “Panoramic Sky Lounge” สเปซกล่องแก้วใสขนาดใหญ่ ที่รองรับฟังก์ชัน Co-Working & Co-Living เชื่อมต่อทุกมิติของไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ได้อย่างไม่มีสะดุด ทำให้ชีวิตประจำวันกับการทำงานผสานกันอย่างลงตัว โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก The Café by Aman ร้านอาหารที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่สวนสีเขียวใจกลางย่านธุรกิจของกรุงโตเกียว และ “Panoramic Sunken Lounge” ส่งมอบการผ่อนคลายพร้อมวิวมุมสูง แรงบันดาลใจจาก Pamukkale ประเทศตุรกี เปิดรับวิวและมุมมองที่สูงสุดในย่าน มิติใหม่ของการพักผ่อน ให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสถึงความสงบ และวิวเมืองได้แบบ 360 องศาLIFE สาทร เซียร์รา ไฮเอนด์คอนโดมิเนียมร่วมทุนโครงการที่ 17 ระหว่างบริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) และมิตซูบิชิ เอสเตท เรสซิเดนส์ (บริษัท ในเครือมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป) โครงการตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์ตัดกับถนนรัชดาภิเษก พื้นที่ 8-1-5.7 ไร่ อาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร สูง 40 ชั้น โดยมีห้องพัก 1,971 ยูนิต และ 2 ร้านค้า นำเสนอห้องพักอาศัยที่หลากหลาย ตั้งแต่ห้องชุด 1 ห้องนอน ขนาด 28 และ 32 ตารางเมตร ห้องชุด 1 ห้องนอนพลัส ขนาด 35 ตารางเมตร และห้องชุด 2 ห้องนอน ขนาด 57.50 ตารางเมตรนอกจากนี้ ยังพร้อมด้วย พื้นที่ส่วนกลางที่รองรับทั้งไลฟ์สไตล์คนเมืองอีกมากมาย อาทิ ห้องนั่งเล่นอเนกประสงค์ที่พร้อมรองรับหลากหลายความต้องการ เส้นทางเดินสวนสีเขียวขนาดใหญ่ สวนลอยฟ้า สระว่ายน้ำชมวิวเมือง ห้องฟิตเนสส่วนตัว ลานสำหรับกิจกรรมกีฬา เป็นต้น ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเขียวชอุ่มของโครงการ“เอพี ไทยแลนด์ ไม่หยุดที่จะเดินหน้าส่งมอบชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ให้กับลูกค้า โดย LIFE สาทร เซียร์รา จะเป็นอีกหนึ่งไฮเอนด์คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ใหม่ล่าสุด ที่สร้างความแตกต่างและเป็นตัวเลือกใหม่ ตอบการใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติในเมืองที่สมบูรณ์และดีที่สุด ครบถ้วนในทุกมิติความต้องการที่ลูกค้ามองหา ควบคู่กับทำเลที่ตั้งที่โดดเด่น ติดถนนราชพฤกษ์ เพียง 150 เมตร เชื่อมต่อได้ทั้ง BTS ตลาดพลู และ BRT ราชพฤกษ์ ควบคู่กับดีลราคาพิเศษช่วงเปิดตึก ที่คุ้มค่าที่สุด ห้องชุด 1 ห้องนอน เริ่ม 2.79 ล้านบาท นับเป็นดีลที่ดีในการตัดสินใจเป็นเจ้าของในช่วงเวลานี้” นางสาวกมลทิพย์ กล่าวทิ้งทายLIFE สาทร เซียร์รา ไฮเอนด์คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ใหม่ล่าสุด คอนโดส่วนกลางสีเขียวมิติใหม่ ยกธรรมชาติ ที่ยิ่งใหญ่ ให้เติมเต็มชีวิตเมือง ส่วนกลางพื้นที่ใหญ่กว่า 5 ไร่ จัดเต็มมากกว่า 30 ฟังก์ชัน NOW OPENING วันที่ 20-21 สิงหาคมนี้ เปิดชมสวนส่วนกลางไล่ระดับใหญ่ตระการตาที่สุดในกรุงเทพฯ พร้อมสระว่ายน้ำดับเบิ้ลไซส์โอลิมปิกท่ามกลางร่มไม้ใหญ่ ที่ LIFE สาทร เซียร์รา พร้อมเข้าอยู่แล้ววันนี้ เริ่ม 2.79 ล้านบาท ลงทะเบียนนัดหมายชมสเปซจริงวิวจริง รับ Welcome Deal 100,000 บาท และดอกเบี้ยเรตพิเศษ 0.75% นาน 12 เดือน ทาง www.apthai.com ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1623.