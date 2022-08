Do Kwon ตั้งทีมทนายพร้อมชนนักลงทุนที่เสียหายจาก LUNA

จากการเปิดเผยของ coingape ระบุถึงสำนักอัยการเกาหลีใต้ที่ได้ขอหมายศาลในการเข้าตรวจค้นพร้อมทั้งยึดกลุ่มธุรกิจด้านคริปโตจำนวน 15 แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นบ้านและสำนักงานของ Do Kwon ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Terra และบริษัทในเครือ ขณะเดียวกันทางสำนักอัยการก็ได้ออกหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาต่อ Do Kwon และผู้บริหาร Terra คนอื่นๆ เพื่อให้เตรียมพร้อมรับการพิจารณาคดีในชั้นศาลล่าสุดสื่อท้องถิ่นรายงานเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมว่า สำนักงานอัยการเขตภาคใต้ของกรุงโซลได้ส่งหนังสือแจ้งไปยัง Do Kwon ผู้ก่อตั้ง Terraform Labs ให้เตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการทางกฏหมาย ซึ่งต่อมาทาง Do Kwon ได้แต่งตั้งทนายความจากสำนักงานกฎหมายของเกาหลีใต้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการทางกฎหมาย ในการสนองตอบต่อการสอบสวนจากสำนักอัยการของกรุงโซล ในการแก้ต่างข้อกล่าวหาตลอดจนความผิดพลาดและการฉ้อโกงของ Terra-LUNA ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อนักลงทุนจำนวนมาก ซึ่งรวมไปถึงเส้นทางการผ่องถ่ายทางการเงินของ Do Kwon ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดการล่มสลายของ LUNAอย่างไรก็ตามในการให้สัมภาษณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่ง Do Kwon ผู้ก่อตั้ง Terra ซึ่งพักอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ อ้างว่าเขาไม่ได้วางแผนที่จะกลับไปเกาหลีใต้ และยิ่งไปกว่านั้น ทางการเกาหลีใต้ยังไม่ได้ติดต่อหรือฟ้องร้องเขาแต่อย่างใด ขณะที่ทางการและศาลของเกาหลีใต้ได้ทำหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาในหลายคดีและหลายกระทงไปยัง Do Kwon, Daniel Shin และ Kim Mo และผู้บริหาร Terra คนอื่นๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและดำเนินคดีในศาลขณะเดียวกันทางด้านทีมสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินและหลักทรัพย์ ได้เข้ามาทำงานร่วมกันกับอัยการ โดยได้รวบรวมบันทึกธุรกรรมและหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ Terra-LUNA และข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงต่อ Kwon และบริษัทในเครือ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการดำเนินคดีแบบกลุ่มและการฟ้องร้องในอีกหลายคดีเป็นลำดับถัดไปของ Do Kwon ซึ่งกำลังรอการขึ้นศาลนอกจากนี้ในหมายแจ้งข้อหาต่อ Do Kwon และผู้บริหารของ Terra เช่น Daniel Shin และ Kim Mo นั้น ทีมสืบสวนยังได้แจ้งถึงข้อห้ามสำคัญตามคำสั่งทางกฏหมายในการ "การห้ามการเดินทาง" อีกด้วยขณะเดียวกันทาง Do Kwon ยังคงยืนกรานในการปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงและการฟอกเงิน โดยเขากล่าวว่า "ผมต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านการขายชอร์ต ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนที่นักเก็งกำไรจะได้รับประโยชน์และกลับโยนความเสียหายมาให้เรา”โดย Do Kwon อ้างว่าเขาจะซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ และศาลตามสัตย์สาบานที่ให้ไว้ต่อหน้าตุลาการ ซึ่งเขาจะประสานงานกับผู้สืบสวนและแบ่งปันข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของ Terra-LUNAทั้งนี้การฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มในสหรัฐอเมริกายังเกิดขึ้นอีกหลายคดีกับ Terra และ Do Kwon ตลอดจนผู้บริหารอื่นๆ และบริษัทในเครือ ซึ่งจากการเปิดเผยของ "FatMan" คนวงในของ Terra ก็เข้าร่วมในคดีฟ้องร้องในชั้นเรียนของสหรัฐฯ ต่อ Terra และผู้บริหารของบริษัทด้วย