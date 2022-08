กำลังซื้อตลาดคอนโดฯ 3-5 ล้านบาทโต "ศุภาลัย" เผยยอดขายไตรมาส 2 พุ่ง 148%

SPALI เผยยอดขายตลาดคอนโดฯ ไตรมาส 2/2565 ทะยานพุ่งกว่า 148% เชื่อครึ่งปีหลังสัญญาณบวกดีขึ้น เตรียมเปิดเพิ่มอีก 1 โครงการ มูลค่า 800 ล้านบาท จับตาเทรนด์ซื้อที่อยู่อาศัยลูกค้า พุ่งเป้าเสิร์ฟคอนโดฯ สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ ไฮไลต์คอนโดฯ ขายดีปีนี้กลุ่มระดับราคา 3- 5 ล้านบาท เผยแบรนด์ “ลอฟท์” และ “เวอเรนด้า” มาแรงกวาดยอดขายดีเกินคาด

โดยในช่วงไตรมาส 2/2565 มียอดขายสะสมทะยานพุ่งไปกว่า 148% คิดเป็นมูลค่า 3,206 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ส่งผลให้ในครึ่งปีแรก บริษัทฯ สามารถกวาดยอดขายสะสมไปได้ 5,730 ล้านบาท เติบโตขึ้น 96% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปี 2564

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2565 บริษัทฯ เริ่มมองเห็นการฟื้นตัวที่ดีขึ้นของตลาดคอนโดมิเนียม จึงได้มีการวางแผนปรับกลยุทธ์ด้านการตลาด จัดโปรโมชันทุกไตรมาสเพื่อกระตุ้นยอดขายในกลุ่มคอนโดฯ สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ (Ready to Move in) กว่า 30 โครงการทั่วประเทศ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจองผ่าน Online Booking ให้สอดคล้องกับเทรนด์การซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้าในปัจจุบัน โดยลูกค้าสามารถรับข้อเสนอส่วนลด เฟอร์นิเจอร์ของแถม และฟรีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อเป็นตัวเลือกเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้มากขึ้น และส่งผลให้ยอดขายคอนโดฯ ของ บมจ.ศุภาลัยในปีนี้ประสบความสำเร็จเกินคาดเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ พร้อมจับเทรนด์ลูกค้าซื้อที่อยู่อาศัยในปีนี้ ส่วนใหญ่ยอดขายที่เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วสูงถึง 148% นั้นมาจากโครงการคอนโดฯ สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ (Ready to Move in) ซึ่งถ้าเจาะลึกลงไปจะเห็นได้ว่าไฮไลต์คอนโดฯ ขายดีในปีนี้ต้องยกให้กลุ่มคอนโดฯ ระดับราคา 3-5 ล้านบาท โดยเฉพาะแบรนด์ “ลอฟท์” ยอดขายในปีนี้ถือว่าดีเกินคาด สวนกระแสเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะโครงการศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย สามารถทำยอดขายคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท ทำให้ปิดโครงการได้ 100% และคาดว่าจะสามารถปิดการขายโครงการเพิ่มได้อีก 2 โครงการภายในปีนี้ คือ โครงการศุภาลัย ลอฟท์ สาทร-ราชพฤกษ์ และโครงการศุภาลัย ลอฟท์ ประชาธิปก-วงเวียนใหญ่ส่วนอีกหนึ่งแบรนด์ในกลุ่มระดับราคา 3-5 ล้านบาทที่ได้รับความสนใจ และการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี กับแบรนด์ “เวอเรนด้า” คอนโดฯ ราคาจับต้องได้ ฟังก์ชันคุ้มค่า มาพร้อมพื้นที่ส่วนกลางสะดวกครบครัน ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของแบรนด์นี้ และมีการขยายโครงการครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะโครงการศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9 ทำยอดขายได้ 100% คิดเป็นมูลค่า 4,300 ล้านบาท และอีก 2 โครงการ ได้แก่ ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง และศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ ที่เหลือจำนวนยูนิตไม่มากนัก และคาดว่ากำลังจะปิดการขายโครงการได้ในเร็วๆ นี้เช่นกันโดยในปีนี้บริษัทฯ มีการเปิดตัวคอนโดฯ ในช่วงครึ่งปีแรกไปแล้วกับแบรนด์ “ลอฟท์” 2 โครงการล่าสุด ได้แก่ โครงการศุภาลัย ลอฟท์ รัชดา-วงศ์สว่าง และโครงการศุภาลัย ลอฟท์ สถานีภาษีเจริญ ยังคงได้รับความสนใจจากลูกค้า และสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนในครึ่งปีหลังบริษัทฯ เตรียมเปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่เพิ่มเติม มูลค่า 800 ล้านบาท