KBTG อัปเลเวล MAKE by KBank สมัครได้ไม่ต้องมีบัญชีกสิกรฯ หรือแอป K PLUS

เปิดเผยว่า การบริการจัดการทางการเงินเป็นทักษะสำคัญที่ธนาคารกสิกรไทยส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง KBTG จึงได้พัฒนา MAKE by KBank แอปพลิเคชันจัดการเงิน ให้ผู้ใช้สามารถจัด จ่าย จดในที่เดียว พร้อมฟีเจอร์ Cloud Pocket ที่ให้ผู้ใช้สามารถแบ่งเงินในบัญชีออกเป็นกระเป๋าย่อยๆ เป็นสัดส่วน สามารถกำหนดเป้าหมายในการเก็บเงินของแต่ละกระเป๋าได้ เช่น ค่าชอปปิ้ง ค่าใช้จ่ายรายเดือนของบริการต่างๆ เก็บเงินเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อซัปพอร์ตศิลปิน ออมเงินเพื่ออนาคต ช่วยให้ผู้ใช้งานเกิดวินัยทางการเงินและทำให้บรรลุเป้าหมายการบริหารเงินที่วางไว้ เนื่องจาก KBTG เชื่อว่าการบริหารเงินนั้นไม่มีรูปแบบที่ตายตัว เครื่องมือจัดการเงินจึงต้องมีความยืดหยุ่น ใช้งานได้หลากหลาย สามารถปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ ผู้ที่มีเงินฝากในแอปจะได้รับดอกเบี้ยที่มากถึง 1.5% ต่อปี สำหรับเงินฝาก 100,000 บาทแรกด้วย นับตั้งแต่ MAKE by KBank เปิดให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารกสิกรไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2564 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้มียอดผู้ใช้งานมากกว่า 450,000 คน และมีการสร้าง Cloud Pocket บนระบบกว่า 1.8 ล้าน Cloudsทั้งนี้ เพื่อตอบกระแสที่ดีจากผู้ใช้งาน KBTG จึงยกระดับการให้บริการ MAKE by KBank ไปอีกขั้นด้วยการยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-KYC ช่วยให้ลูกค้าที่สนใจใช้บริการ MAKE by KBank แต่ไม่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือไม่มี K PLUS สามารถสมัครใช้บริการได้ด้วยตนเอง เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ App Store และ Play Store และดำเนินการสมัครด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ ได้แก่1.กรอกข้อมูลส่วนตัวในแอป MAKE by KBank2.ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ ATM กสิกรไทย หรือจุดยืนยันตัวตน K CHECK-ID ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และที่ทำการไปรษณีย์ไทย3.ยืนยันตัวต้นด้วยใบหน้าในแอป MAKE ต่อได้เลย"Make by KBank มีจุดเด่นเรื่องฟังก์ชันในแอปที่มีความหยืดหยุ่นสามารถปรับให้เข้ากับผู้ใช้งานได้ทุกประเภทและมีรูปแบบการใช้งานที่ง่าย ยืนยันจากเสียงของผู้ใช้งานจริงด้วยระดับความความพึงพอใจของลูกค้าที่ให้เรตติ้งแอปสูงถึง 4.9/5 ดาว ทั้งใน App Store และ Play Store โดย KBTG จะเดินหน้าพัฒนาบริการ MAKE by KBank อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานผู้ใช้งานไปยังกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์บนดิจิทัลทั่วประเทศ ทั้งนี้ KBTG คาดว่าจะมีผู้สมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เพิ่มเป็น 1 ล้านรายภายในสิ้นปีนี้"