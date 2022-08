CHIC เผยครึ่งปีแรกรายได้ 440.46 ล้านบาท

ชิค รีพับบลิค เผยผลประกอบการครึ่งปีแรก 2565 รายได้รวม 440.46 ล้านบาท กำไร 15.00 ล้านบาท โต 29% แนวโน้มธุรกิจไตรมาส 3/65 เติบโตต่อเนื่อง หน้าร้านยอดขายต่อบิลเพิ่ม เดินหน้าประมูลงานโครงการแนวสูง พร้อมทยอยส่งมอบงาน เร่งขยายฐานลูกค้า ธุรกิจรับออกแบบตกแต่ง และให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร









นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) หรือ “CHIC” ผู้จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน ที่นอนและเครื่องนอนครบวงจร ในรูปแบบร้านค้าเดี่ยวขนาดใหญ่ ภายใต้แบรนด์หลัก “ชิค รีพับบลิค” (CHIC) และ“ริน่า เฮย์” (RINA HEY) และสินค้านำเข้าจากต่างประเทศภายใต้ แบรนด์ “แอชลีย์ (Ashley)” เปิดเผยว่า ผลประกอบการครึ่งปีแรก 2565 บริษัทมีรายได้รวม 440.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 315.83 ล้านบาท จำนวน 124.63 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 15.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 11.62 ล้านบาท จำนวน 3.38 ล้านบาทขณะที่ ผลประกอบการไตรมาส 2/2565 บริษัทมีรายได้รวม 222.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 170.06 ล้านบาท จำนวน 52.89 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 0.29 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 6.07 ล้านบาทผลประกอบการโดยรวมของบริษัทปรับตัวดีขึ้น จากความต้องการซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในบ้านและของตกแต่งบ้านเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดขายหน้าร้านและช่องทางจำหน่ายออนไลน์ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้ง ธุรกิจงานโครงการ บริษัททยอยส่งมอบงานในมือ (Backlog) และรับรู้รายได้บางส่วนในไตรมาส 2/2565 ประมาณ 100.80 ล้านบาท ณ ปัจจุบันที่มีงานในมือ (Backlog) อยู่ประมาณ 136 ล้านบาท ซึ่งจะมีการประมูลงานเพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีหลังอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ สาเหตุที่ผลประกอบการของบริษัท ส่วนที่เป็นกำไรสุทธิในไตรมาส 2/2565 ปรับตัวลดลง เป็นผลจากงานโครงการบางโครงการที่มีการแข่งขันสูงกว่าปกติ เริ่มรับรู้รายได้เข้ามาในไตรมาสนี้ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง อีกทั้ง บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการตลาด ในการทำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อรองรับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายทั้งหน้าร้านและออนไลน์ จำนวน 5.37 ล้านบาท และ บริษัทมีการแก้ไขสัญญาเช่าที่ดินสาขาอุดรธานี ทำให้มูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง จึงเกิดผลต่างจากการแก้ไขสัญญาเช่าจำนวน 4.20 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว (One Time Expense)“ทิศทางธุรกิจไตรมาส 3/2565 มีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่อง ยอดขายสินค้าหน้าร้านเพิ่มขึ้น การใช้จ่ายต่อบิลอยู่ในระดับสูง อีกทั้ง บริษัทเดินหน้าประมูลงานโครงการแนวสูง มูลค่าโครงการประมาณโครงการละ 20-50 ล้านบาท เข้ามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทยอยรับรู้รายได้เข้ามาเพิ่ม ขณะเดียวกัน เร่งขยายฐานลูกค้า สร้างโอกาสการเข้ารับงานให้ธุรกิจบริการออกแบบตกแต่งครบวงจร “Chic Design Studio”สำหรับธุรกิจบริการให้เช่า รับจัดตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน “Chic Rent In Style” มีกระแสตอบรับที่ดี เตรียมขยายฐานลูกค้ากลุ่มบริษัทรับจัดงาน ผู้ประกอบการอสังหาฯ เพิ่ม อีกทั้ง บริษัทมุ่งเน้นพัฒนา กลยุทธ์การตลาด O2O (Online to Offline) สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด ที่มีกำลังซื้อสูงให้ความสนใจและมีคำสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัทเริ่มเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สาขาบางนา และสาขาราชพฤกษ์ รองรับความต้องการผู้เช่ารายใหม่ๆ เข้ามาเช่าพื้นที่ ช่วยสร้างรายได้ประจำ ผลักดันให้รายได้รวมในปีนี้ เติบโตมากกว่า 20%” นายกิจจา กล่าว