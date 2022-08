SC ครึ่งปียอดขายทำนิวไฮ 12,020 ล้านบาท ตั้งบริษัทใหม่รุกสร้างรายได้น่านน้ำใหม่

SC แรงไม่หยุด บ้านและคอนโดฯ ขายดี ครึ่งปีแรกกวาดยอดขายทำนิวไฮ 12,020 ล้านบาท เติบโตทั้งยอดขาย รายได้และกำไร การเงินแข็งแกร่งอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.08 บาท/หุ้น และตั้งบริษัทย่อย บจ.เอสซีเอ็กซ์ วัน เพื่อรุกลงทุนอสังหาฯ สร้างกำไรบนน่านน้ำใหม่ มั่นใจยอดขายและรายได้ตามเป้า 22,000 ล้านบาท

สำหรับปีนี้บริษัทจะทำยอดขายและรายได้สำเร็จตามเป้าหมาย 22,000 ล้านบาท โดยที่ปัจจัยส่งเสริมความมั่นใจคือ ความต้องการที่อยู่อาศัยที่ยังสูงต่อเนื่อง และจำนวนโครงการที่มากเพียงพอในครึ่งปีหลังรวม 61 โครงการ มูลค่า 59,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 44 โครงการต่อเนื่อง มูลค่ารวม 33,000 ล้านบาท และ 17 โครงการใหม่สำหรับครึ่งปีหลัง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ผู้นำการเป็น Living Solutions Provider คุณภาพสูง เปิดเผยอย่างมั่นใจว่า SC จะทำสำเร็จตามเป้าหมาย 22,000 ล้านบาท ทั้งยอดขายและรายได้ นั่นคือรายได้จะเติบโตมากกว่า 10% yoyครึ่งปีแรกทุกโครงการเปิดใหม่ขายดีเกินเป้าหมาย เราทำยอดขายได้แล้วถึง 55% ของเป้าหมายทั้งปี เป็นตัวเลขนิวไฮ (new high) คือ 12,020 ล้านบาท และเติบโต yoy ทั้ง 3 ตัวเลขสำคัญ คือ1.ยอดขาย 12,020 ล้านบาท เติบโต 6% yoy เติบโตทั้งแนวราบและแนวสูง 9,837 ล้านบาท เติบโต 5% yoy และ 2,183 ล้านบาท เติบโต 13% yoy ตามลำดับ2.รายได้ 9,068 ล้านบาท เติบโต 4% yoy3.กำไรสุทธิ 969 ล้านบาท เติบโต 3% yoyด้วยผลประกอบการและสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ล่าสุด คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ 1.จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.08 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 7 ก.ย.นี้2.จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท ภายในไตรมาส 3/2022 ได้แก่ บริษัท เอสซีเอ็กซ์ วัน จำกัด (SCX ONE COMPANY LIMITED) เพื่อลงทุนในอสังหาฯ สร้างกำไรจากน่านน้ำใหม่ ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และบริษัท เอสซี แอสเสท โฟร์ จำกัด (SC ASSET FOUR COMPANY LIMITED) ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทโดย 17 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 26,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 16 โครงการแนวราบ มูลค่า 23,800 ล้านบาท และ 1 โครงการคอนโดมิเนียม มูลค่า 2,500 ล้านบาท บนถนนสุขุมวิท 0 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อ ซึ่งดำเนินการภายใต้บริษัท สโคปและอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ คือ รายได้จากการโอน 3 คอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ในไตรมาส 4 คือ The Crest Park Residences, SCOPE Langsuan และ SCOPE Promsriนายณัฐพงศ์ กล่าวว่า “ปี 2022 เป็นอีก 1 ปีที่มีความท้าทายและความผันผวนอย่างสูง อย่างไรก็ตาม ด้วยวัฒนธรรมองค์กร #SCskydive ที่ให้ความสำคัญเรื่องการเอาใจใส่ลูกค้า และการปรับตัวอย่างยืดหยุ่น รวมถึงการเตรียมพร้อมสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง SC จะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนบนวิถีโลกใหม่ และส่งมอบคุณค่าให้ทั้งผู้คนและสิ่งแวดล้อม”ณ 30 มิถุนายน 2022 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 51,773 ล้านบาท และหนี้สินรวม 31,465 ล้านบาท มูลค่าทางบัญชี เท่ากับ 4.81 บาทต่อหุ้น และมีอัตราส่วนหนี้สิน/ทุน (D/E) เท่ากับ 1.55 เท่า