“ออริจิ้น”ร่วมทุน“โลฟิส”ลุยพัฒนาบ้าน-คอนโด2โครงการใหม่

นายเฉิน ซ่าน เจี๋ย กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้น บริษัท โลฟิส (ไทยแลนด์) จำกัด

กล่าวว่า“ตลาดอสังหาฯไทยยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการขยายตัวของเขตเมือง จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม การลงทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่จะกลายเป็นแหล่งดึงดูดอุตสาหกรรมต่างๆ จากทั้งในและต่างประเทศ โลฟิสเองเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว และเชื่อมั่นในเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ที่มีแผนการเติบโตแบบ Origin Multiverse ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในทำเลศักยภาพทั้งในกรุงเทพฯและ EEC จึงทำให้เกิดความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง” นายพีระพงศ์ กล่าวกล่าวว่า“เครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ มีความแข็งแกร่งทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า การพัฒนาแบรนด์ ความเข้าใจInsight ของผู้บริโภค ความเข้าใจทำเล และมีขีดความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ทั้งหมดเป็นปัจจัยสำคัญให้เราไว้วางใจในการร่วมทุนกับเครือออริจิ้น เพิ่มอีก2 โครงการ และพร้อมพิจารณาร่วมทุนในโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม” นายกล่าวสำหรับโครงการเป็นอนโดมิเนียมแบบHigh rise 28 ชั้น1 อาคาร มูลค่าโครงการ2,600 ล้านบาท จำนวน1,034 ยูนิต ร้านค้า3 ยูนิต มีห้องพักแบบSimplex1 ห้องนอน ขนาด25.5 ตร.ม. พร้อมทั้งมีฟังก์ชันSmart Closet ให้ภายในห้อง และ1Bedroom Plus ขนาดตั้งแต่34.9-44 ตร.ม.พิเศษด้วยห้องDuo space ห้อง2 ชั้น รูปแบบใหม่ เพดานสูง4.2 เมตร มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำคัญตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ภายใต้แนวคิดStart up Start Here เพื่อกลุ่มGen Y อาทิ สวนขนาดใหญ่หน้าโครงการ พื้นที่ส่วนกลางมากถึง 7 ชั้น, สระว่ายน้ำ ยาว 30 เมตรretail, cafe, origin health care , fitness , club house เดินทางสะดวกโดยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีMRT สิรินธรใกล้เพียง350 เมตร เชื่อมต่อหลายเส้นทาง ระหว่างฝั่งธนบุรีและฝั่งนคร เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้อย่างง่าย รวมถึงใกล้โรงพยาบาล สถานศึกษา และแหล่งไลฟ์สไตล์มากมาย อาทิ รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตวังท่าพระ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ราคาเริ่มต้น1.89 ล้านบาทโครงการเป็นโครงการบ้านจัดสรรประกอบด้วย ทาวน์โฮม บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว2 ชั้น ในสไตล์Modern British จำนวน440 ยูนิต มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท ในคอน เซ็ปต์ Executive Village สังคมเหนือระดับ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใต้แนวคิด Human Centric โดดเด่นด้วยงานออกแบบพื้นที่ส่วนกลางให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ คลับเฮาส์หรู ขนาดใหญ่สไตล์อังกฤษ, สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, Co–Working Space, สวนสาธารณะขนาดใหญ่, Double Gate Security (ระบบประตูเข้า-ออกโครงการ2 ชั้น), Key Card Access, กล้องวงจรปิดCCTV และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24 ชั่วโมง เดินทางสะดวกใกล้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี และ ทางด่วนบูรพาวิถี รายล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้ง ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โรงพยาบาล และ สถานศึกษาราคาเริ่มต้น2.99-7 ล้านบาท