IIG ครึ่งปีแรกโตแรงกวาดรายได้ 458 ล้านบาท

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันให้แก่องค์กรธุรกิจแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ผลประกอบการครึ่งปีแรก ปี 2565 (1H 2022) บริษัทฯ ทำรายได้รวมอยู่ที่ 457.78 ล้านบาท เติบโต 42.7% กำไรสุทธิ 52.94 ล้านบาท เติบโต 64.9% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีรายได้รวม 320.76 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 32.11 ล้านบาทโดยรายได้หลักของบริษัทฯ ยังคงมาจากกลุ่มธุรกิจด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) โดยมีรายได้อยู่ที่ 243.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.92 ล้านบาท หรือ 40.4% และธุรกิจด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มีรายได้ 186.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.62 ล้านบาท หรือ 62.6% ซึ่งเป็นผลจากองค์กรธุรกิจต่างให้ความสำคัญกับการทำ Digital Transformation นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าไปใช้ในการดำเนินธุรกิจกันอย่างต่อเนื่อง“ในปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้เติบโตประมาณ 900-950 ล้านบาท โดยมีปัจจัยจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจที่กลับมาลงทุนและพัฒนาด้าน Digital Transformation มากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุค Digital Economy นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน เช่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยเริ่มแรกจะมุ่งหาการลงทุนในบริษัทที่มีความสอดคล้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในประเทศนั้นๆ”ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ของบริษัทฯ ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมติการเข้าลงทุนในบริษัท แลนซิ่ง บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ LANSING และอนุมัติออก Warrant เพิ่มทุนเพื่อขยายการเติบโตในอนาคต สอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้าน Digital Transformation ที่เติบโตแรงทั่วโลก โดย LANSING เป็นผู้นำด้าน Software Development, IT Consulting and Outsourcing และ IT Staffing มีประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 12 ปีด้าน นายนวรัตน์ รัตน์นราทร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แลนซิ่ง บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด กล่าวว่า การที่ iiG เข้ามาลงทุนใน LANSING จะเป็นการติดปีกเสริมศักยภาพในการเติบโตของ LANSING ให้แข่งแกร่งมากขึ้น นอกจากนี้ LANSING ยังมีแผนการพัฒนา สร้าง Health Tech รองรับการให้บริการเครือโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมของ LANSING ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่จะมุ่งเน้น การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ หรือ Medical Tourism มากขึ้นนายสมชาย ยังกล่าวเสริมด้วยว่า การลงทุนใน LANSING เป็นหนึ่งใน Milestone ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการต่อยอดในสิ่งที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งคือด้าน Digital Transformation สำหรับ Enterprise โดย LANSING จะมาเป็นหลักสำคัญในการสร้าง Health Tech แห่งชาติ ซึ่งประเทศไทยเป็นตลาดด้าน Medical Tourism อันดับต้นๆ ของโลก โดยการลงทุนในครั้งนี้ นอกเหนือจากจะช่วยสร้างการเติบโตและเสริมความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้บริษัทฯ ยังช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยด้าน Medical Tourism หลังจากผู้คนสามารถกลับมาเดินทางระหว่างประเทศได้มากขึ้น