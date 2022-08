ทีเอ็มบีธนชาตตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ พร้อมปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก ttb up & up หนุนออม

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวแบบไม่ทั่วถึง ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับทิศทางดอกเบี้ยที่อยู่ในขาขึ้น ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและประชาชนทั่วไป ทีเอ็มบีธนชาตพร้อมดูแลให้การช่วยเหลือลูกค้า โดยเน้นให้ความสำคัญกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อชะลอผลกระทบต่อลูกค้าสินเชื่อทั้งในส่วนของกลุ่มลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่กลับมาอยู่ในสภาวะปกติให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด สอดรับกับนโยบายของสมาคมธนาคารไทยโดยทีเอ็มบีธนชาตจะยังตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ที่ระดับเดิม และยังคงมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อทุกกลุ่มภายใต้โครงการ “ตั้งหลัก” ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านการเงินจากสถานการณ์โควิด-19 ไปกว่า 750,00 ราย นอกจากนี้ ธนาคารยังมีโปรแกรมรวบหนี้ หรือ Debt Consolidation ผ่านสินทรัพย์บ้านหรือรถ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่ดีในการช่วยลดภาระดอกเบี้ยและยอดผ่อนรายเดือน เสริมสภาพคล่องให้ลูกค้าได้นอกจากนี้ ธนาคารเองยังให้การสนับสนุนและส่งเสริมการออมเพื่อสอดรับกับนโยบายดอกเบี้ยขาขึ้น โดยธนาคารมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากพิเศษ ttb up & up บัญชีที่ให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกๆ 6 เดือน และได้รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเงินฝากที่มุ่งเน้นการออมในบัญชีดอกเบี้ยสูง เพิ่มสภาพคล่อง ถอนได้ก่อนกำหนดไม่ถูกลดดอกเบี้ย โดยได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดจาก 1.6% เป็น 1.8% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา และธนาคารมีแผนจะปรับยอดเงินฝากขั้นต่ำจาก 100,000 บาท เป็น 5,000 บาท เพื่อช่วยให้ลูกค้าทั่วไปมีทางเลือกในการออมเงินบัญชีดอกสูงนี้ได้ โดยจะเริ่ม 1 กันยายนนี้“ทีเอ็มบีธนชาตมีความเข้าใจและมีความห่วงใยถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อลูกค้ากับทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าสินเชื่อ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านอกจากการตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว มาตรการช่วยเหลือและโปรแกรมรวบหนี้ที่ทางธนาคารมีให้จะช่วยให้ลูกค้ามีสภาพคล่องในการใช้ชีวิตในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน ในขณะที่การปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากผ่านบัญชีดอกเบี้ยสูงจะเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีวินัยในการออมมากยิ่งขึ้น ตอกย้ำจุดยืนการเป็น The Bank of Financial Well-being ที่ต้องการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้คนไทยทั้งในวันนี้ และอนาคต”