เปิดMagnetใหญ่ ปลุกท่องเที่ยว'อยุธยา'ฟื้นต่อ อสังหาฯปักหมุดโครงการแนวราบรับกำลังซื้อ จับตา'ไฮสปีดเทรน'พลิกโฉม'กรุงเก่า'

ททท.อยุธยา เปิด Magnet ใหญ่ กระตุ้นการท่องเที่ยวในจ.พระนครศรีอยุธยาคึกคัก รับเปิดประเทศอีกรอบ ชูความเป็น "เมืองแห่งประวัติศาสตร์" มิชลินไกด์ คัดเลือกร้านอาหารดัง 'ลิซ่า Blackpink' โรตีสายไหมอยุธยา เกิดกระแสฟีเวอร์ และ ออเจ้า-ภาค2 พร้อมเพิ่มแรงคูณ 'สปอร์ตทัวริซึ่ม' กระตุ้นดีมานด์นักเดินทางเข้ามาในอยุธยา หนุนธุรกิจโรงแรมฟื้น จับตา 'ไฮสปีดเทรน' ตัวแปรสำคัญพลิกโฉมอยุธยา ด้านผู้ประกอบการอสังหาฯ "ศุภาลัย-เอพี" ปักหมุดลงทุนพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ธุรกิจรับสร้างบ้าน 'พีดี เฮ้าส์' ขยายตลาดรองรับความต้องการปลูกสร้างบ้าน

"ช่วงที่เกิดโควิด การท่องเที่ยวอยุธยา ยังไปได้ดี แม้จะไม่หนาแน่น เนื่องจากประเทศจีนยังไม่มีการเปิดประเทศ แต่เราก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่น เข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้น ซึ่งแม่เหล็ก (Magnet) ที่กระตุ้นให้ภาคท่องเที่ยวในจังหวัดยังเติบโตสวนภาวะเศรษฐกิจ เริ่มจาก มีร้านอาหารดังในจังหวัดได้รับการติดดาวจาก มิชลินไกด์ และที่ทำให้จังหวัดโด่งดัง กลายเป็นกระแสฟีเวอร์ หลังจากที่ ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า Blackpink ได้โพสต์ไอจี สตอรี กำลังทานโรตีสายไหม ส่งผลให้ชื่อเสียงของโรตีโด่งดังไปทั่วโลกและมีนักท่องเที่ยวซื้อเป็นของฝากจำนวนมาก รวมถึงความร้อนแรงของเรื่อง กระแส ออเจ้า-ภาค2 ที่กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ ต้องการมาเที่ยวจุดที่เป็นโบราณสถานสำคัญๆ โดยมีการแต่งชุดไทยเดิมย้อนยุค ตามรอยออเจ้า"

บิ๊กอสังหาฯ-ธุรกิจรับสร้างบ้าน รุกสร้างฐานลูกค้าในกรุงเก่า

บมจ. ศุภาลัย จำกัด

บมจ. เอพี ไทยแลนด์ จำกัด

พีดี เฮ้าส์

ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงสัญญาณที่ดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า ยังเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราเป็นหนึ่งในจังหวัดที่รัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นบลูโซน มีนักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัด แม้จะมีสถานการณ์ของโควิด-19 และหลังจากที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการและเปิดประเทศมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากขึ้น โดยพฤติกรรมการเดินทางจะเปลี่ยนไป ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับบุตรหลานเป็นครอบครัว รวมถึงนักท่องเที่ยวจากโซนยุโรปและประเทศญี่ปุ่น (ก่อนหน้าจะเป็นชาวจีน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ที่เข้ามาชมหมู่บ้านญี่ปุ่น) ที่เลือกจังหวัดเป็นจุดหมายที่ต้องเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เพื่อชมเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทยนายอภิวัฒน์ กล่าวถึงแม่เหล็กที่กระตุ้นให้ท่องเที่ยวคึกคักประกอบกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเนื่องจากในจังหวัดมีสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงรองรับการแข่งบขัน แคมเปญ 'เราเที่ยวด้วยกัน' มีส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้โรงแรมต่างๆมีอัตราการจองห้องพักสูงขึ้น ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ ได้รับอานิสงส์ ส่งผลให้รายได้กระจายลงสู่ธุรกิจและชุมชน เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดและใกล้เคียงปรับตัวดีขึ้น ซึ่งตัวเลขใช้จ่ายต่อหัวก็ค่อยๆขยับสูงขึ้นจากช่วงก่อนจะอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทต่อหัวนอกจากนี้ ทางททท.สนง.พระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานใหญ่ในช่วงเทศกาลวันแม่ภายใต้ชื่อ "มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย" (Miracle of the Arts of the Kingdom) จัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 12-14 , 20-21 และ 27-28 สิงหาคม 2565 โดยมีการจัดรถบัสบริการรถรับ-ส่ง ประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะไปร่วมงานนายอภิวัฒน์ กล่าวว่า ในช่วงเดือนกันยายน ทางททท.จะร่วมกับหอการค้าภาคเอกชนและบริษัทนำเที่ยว ในการทดสอบสินค้าในโปรแกรมทริปท่องเที่ยวทางเรือ จุดเริ่มต้นที่จังหวัด โดยจะเป็นรูปแบบวันเดย์ทริปไปก่อน และจะขยายเพิ่มวันในโปรแกรมเพิ่มอย่างไรก็ดี ผู้อำนวยการฯ กล่าวถึงโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา (ไฮสปีดเทรน) ว่าจะมีส่วนที่ส่งเสริมศักยภาพให้กับภาคท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเป็น 1 ใน 6 จังหวัด ที่จะมีการก่อสร้างสถานีอยุธยา ขึ้นมา เพื่อเป็นจุดเชื่อมและใช้เป็นเส้นทางเดินทาง ซึ่งจะพลิกโฉมการท่องเที่ยวในอนาคตผู้สื่อข่าวรายงานว่าหนึ่งในจังหวัดที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในภาคกลาง ที่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคภายในจังหวัดมีมากขึ้น นอกจากผู้ประกอบการอสังหาฯในท้องถิ่นแล้ว บริษัทอสังหาฯแบรนด์ใหญ่ ได้เข้ามาลงทุนและเปิดโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ อาทิเช่นได้เข้ามาเปิดโครงการใหม่ในกรุงเก่า ซึ่งเป็นจังหวัดในลำดับที่ 14 ที่บริษัทเข้าไปลงทุน เปิดการขาย 2 โครงการใหม่ รวมมูลค่าขายประมาณ 2,330 ล้านบาท ได้แก่ 'ศุภาลัย พาร์ควิลล์' บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ และ 'ศุภาลัย พรีโม่' บ้านแฝด นอกจากนี้ ศุภาลัย ยังมีที่ดินเปล่ารอการพัฒนา(แลนด์แบงก์) อีกจำนวนมาก รอโอกาสในการลงทุนแบรนด์อสังหาฯที่แข็งแกร่ง ได้เปิดกลยุทธ์ในการขยายตลาดอสังหาฯต่างจังหวัด โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดนำร่องที่ไปเปิดโครงการภายใต้แบรนด์ ‘อภิทาวน์’อยุธยารวมถึงผู้นำในตลาดรับสร้างบ้าน อย่าง แบรนด์มีสาขาอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองรับความต้องการปลูกสร้างบ้านของกลุ่มลูกค้าที่มีที่ดินเป็นของตนเอง.