SENAลุยคอนโดฯต่ำล้าน ผุด“เสนาคิทท์”2 โครงการมูลค่า 756 ล้านบาท

กล่าวว่าสำหรับในเดือนสิงหาคมนั้น ทางเสนามีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 2 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 756 ล้านบาทประกอบด้วยคอนโดมิเนียมอยู่ติดถนนบางกรวย-ไทรน้อย บนเนื้อที่ 7-1-46.1 ไร่ เป็นอาคารสูง 5 ชั้น จํานวน 6 อาคาร ทั้งหมด 474 ยูนิต แบ่งเป็นแบบ 1Bedroom 25 ตารางเมตร และแบบ1 Bedroom plus 38 ตารางเมตร ราคาเริ่ม 900,000 บาท* สำหรับห้องแบบ 1Bedroom เป็นห้องแบ่งฟังก์ชันลงตัว แยกโซนห้องนั่งเล่นและห้องนอนด้วยกระจกบานสไลด์ โซนครัวอยู่ติดระเบียง และห้องแบบ 1Bedroom plus สามารถปรับเปลี่ยนใช้เป็นห้องทำงานหรือห้องนอน พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบคอนโดพร้อมเข้าอยู่ ประมาณไตรมาส 2 ปี 2566เนื้อที่โครงการ 4-2-0.23 ไร่ ติดถนนใหญ่พระองค์เจ้าสาย คลอง 4 พัฒนาเป็นคอนโดมิเนียม สูง 5 ชั้น จำนวน 6 อาคาร รวม 293 ยูนิต ราคาเริ่มเพียง 999,000 บาท มีห้องแบบ1 ห้องนอน26 ตาราเมตร มีWalk in Closetในห้องนอน ส่วนอีกแบบ1 ห้องนอน26 ตารางเมตร เน้นห้องกว้าง ส่วนครัวติดระเบียง และแบบ2 ห้องนอน38 ตารางเมตร ห้องทุกยูนิตถูกดีไซน์แบ่งพื้นที่ในห้อง เป็นสัดส่วน การเดินทางสะดวกใกล้ทางด่วน วงแหวนกาญจนา ใกล้รถไฟฟ้าสถานีคูคตและส่วนต่อขยายสถานีคลอง 4 ในอนาคต ทั้งนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและแหล่งไลฟ์สไตล์มากมายซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากโครงการ