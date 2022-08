บัวหลวงปลื้มโครงการ “จานโปรด Episode ลับ” เสียงตอบรับดี หวังช่วยหนุนธุรกิจชุมชนเติบโต

ในฐานะประธานโครงการ “จานโปรด Episode ลับ” กล่าวว่า ธนาคารขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับน้องๆ คนรุ่นใหม่ ผู้ชนะเลิศรางวัล “ผู้กำกับน้อย” คนแรกของประเทศไทย และผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ตลอดจนทุกทีมที่ได้สร้างสรรค์ผลงานส่งเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “จานโปรด Episode ลับ” จนประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ซึ่งเชื่อมั่นว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ในโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ หรือประกอบอาชีพในอนาคต โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์และที่สำคัญ ด้วยพลังของทุกท่านยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน ด้วยการช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวและการแนะนำอาหารจานโปรด รวมถึงร้านเด็ดในพื้นที่ของชุมชนต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพราะวันนี้เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว ความร่วมมือร่วมแรงผลักดันของทุกคนจะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ข้ามผ่านอุปสรรคกลับมาเดินหน้าได้อย่างแข็งแรงอีกครั้งเปิดเผยว่า หลังจากธนาคารกรุงเทพ ได้จัดโครงการ “จานโปรด Episode ลับ” โดยเชิญชวนคนไทยร่วมกันแนะนำ “อาหารจานโปรด” และ “ร้านเด็ดโดนใจ” ผ่านการบอกเล่าด้วยคลิปวิดีโอ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งประเภทนักเรียน นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไปรวมมากกว่า 300 ทีม คณะกรรมการได้คัดเลือก 50 ทีมมาร่วมอบรมพร้อมรับเกียรติบัตร หลักสูตร “ผู้กำกับน้อย” ที่มี 5 ผู้กำกับมือทองมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำภาพยนตร์สั้น ซึ่งแต่ละทีมจะต้องจัดทำภาพยนต์สั้นตามโจทย์ที่กำหนด เพื่อร่วมชิงตำแหน่ง “ผู้กำกับน้อย” คนแรกของประเทศไทย ล่าสุด คณะกรรมการตัดสินใจได้พิจารณาผลงานภาพยนตร์สั้นและมีมติตัดสินรางวัลต่างๆ ในโครงการ “จานโปรด Episode ลับ” เพื่อรับโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ” พร้อมเงินรางวัลเป็นกำลังใจ รวมกว่า 400,000 บาท ดังนี้รางวัลชนะเลิศ “ผู้กำกับน้อยยอดเยี่ยม” คนแรกของประเทศไทย จำนวน 2 รางวัลได้รับโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ” พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 50,000 บาท- ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ เรื่อง ‘ชามสุดท้ายก่อนบายเธอ’ โดยทีม Ironmey (ไอรอนเมย) เมนูก๋วยจั๊บน้ำข้น ร้านป้าเล็กคลองหลวง กรุงเทพฯ- ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ เรื่อง ‘ผ่าสูตรลับแกงหน่อไม้ยายคำ’ โดยทีมสังกะลี เมนูแกงหน่อไม้ ร้านสวนยายคำ อุดรธานีรางวัลชนะเลิศหนังสั้นยอดเยี่ยม จำนวน 2 รางวัลได้รับโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ” พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 50,000 บาท- ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ เรื่อง ‘ชามสุดท้ายก่อนบายเธอ’ โดยทีม Ironmey (ไอรอนเมย) เมนูก๋วยจั๊บน้ำข้น ร้านป้าเล็กคลองหลวง กรุงเทพฯ- ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ เรื่อง ‘ผ่าสูตรลับแกงหน่อไม้ยายคำ’ โดยทีมสังกะลี เมนูแกงหน่อไม้ ร้านสวนยายคำ อุดรธานีรางวัลรองชนะเลิศหนังสั้นยอดเยี่ยม จำนวน 4 รางวัลได้รับโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ” พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 30,000 บาท- ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ เรื่อง ‘ถ้าโตขึ้นจะกลับมากินบะหมี่ด้วยกันไหม’ โดยทีมนักเลงพระนครเมนูบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูกรอบ ร้านบะหมี่ปราบเซียน กรุงเทพฯ ได้แก่ เรื่อง ‘When It’s Late’ โดยทีม NoผังNoแพลน Productionเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือโกบอย ร้านโกบอย ก๋วยเตี๋ยวเรือ คลองสาม ปทุมธานี- ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ได้แก่ เรื่อง ‘อุเพี๊ย พ่อ(ของ)สนั่น’ ทีมโฟล์คน้อยเมนูอุ๊เพี๊ย ร้านพ่อสนั่นลาบก้อย ขอนแก่นได้แก่ เรื่อง ‘เมนูพลิกชีวิต’ ทีม Moving Imageเมนูข้าวจิ๊นลุง ร้าน Eleven Pillar Site Chaingmaiรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จำนวน 2 รางวัลได้รับโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ” พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท- ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ เรื่อง ‘ข้าวฟืนอุ่น อาหารโปรดของคนโปรด’ทีมหนังก๋างแปง เมนูข้าวฟืนอุ่น ร้านข้าวแรมฟืนป้ายอด เชียงใหม่- ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ เรื่อง ‘สิ้นคิด’ ทีมคุณชายถนัดซ้ายเมนูกะเพราเจ้าก้อนปู ร้านกะเพราถนัดซ้ายรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จำนวน 2 รางวัลได้รับโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ” พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท- ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ เรื่อง ‘ชามสุดท้ายก่อนบายเธอ’โดยทีม Ironmey (ไอรอนเมย) เมนูก๋วยจั๊บน้ำข้น ร้านป้าเล็กคลองหลวง กรุงเทพฯ- ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ เรื่อง ‘Bust of The Dead’ โดยทีม Nine Faceเมนูนมหมูย่าง ร้านลาบชัยภูมิ นนทบุรีรางวัล Popular Vote จำนวน 10 รางวัลได้รับโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ” พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท- ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่เรื่อง ‘ถ้าโตขึ้นจะกลับมากินบะหมี่ด้วยกันไหม’ ทีมนักเลงพระนครเรื่อง ‘ชามสุดท้ายก่อนบายเธอ’ ทีม Ironmey (ไอรอนเมย)เรื่อง "พานภพ" ขนมหินฝนทอง ทีม 422 Studioเรื่อง ‘ไข่เจียวล่อลวง’ ทีมสาระยำ FILM SS2เรื่อง ‘When it’s Late’ ทีม NoผังNoแพลน Production- ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่เรื่อง ‘Bust of The Dead’ ทีม Nine Faceเรื่อง ‘ผ่าสูตรลับแกงหน่อไม้ยายคำ’ ทีมสังกะลี (สังกะลี แปลว่าเด็กวัด)เรื่อง ‘TRAP ขัง.ตัว.ตน’ ทีม Tester Productionเรื่อง ‘Friendship’ ทีมหนองแคมีดีเรื่อง ‘อัตลักษณ์ อรรถรส’ ทีมไข่ลวกสำหรับร้านเด็ดโดนใจของทีมที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจะได้รับตราสัญลักษณ์ “ร้านโปรด Episode ลับ” เพื่อเป็นอีกหนึ่งรางวัลการันตีความอร่อยโดยธนาคารกรุงเทพอีกด้วย ซึ่งทีมงานจะจัดส่งป้ายตราสัญลักษณ์ให้แก่ทุกร้านต่อไป“ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้กิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างดี ทั้งในด้านการแนะนำร้านอาหารจานเด็ดในชุมชนต่างๆ มากกว่า 300 ทีม 300 ร้านจานโปรด ซึ่งช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ได้พอสมควร ขณะเดียวกัน เรายังได้ส่งต่อความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพยนตร์ จาก 5 ผู้กำกับมือทองของประเทศ ไปสู่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน และนับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของธนาคารกรุงเทพ ที่พร้อมจะเป็น “เพื่อนคู่คิด” กับเศรษฐกิจและสังคมไทย” นายกอบศักดิ์ กล่าว