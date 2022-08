โมเดอร์นฟอร์มบิ๊กมูฟ รุกตลาดรีเทล เปิดบ้านหลังใหม่ modernform FORTY9 สุขุมวิท 49

โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป ผู้นำด้านเฟอร์นิเจอร์ระดับประเทศมากว่า 4 ทศวรรษ ชวนค้นหาแรงบันดาลใจ และเติมเต็มไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ครั้งแรกที่จะได้เห็นโชว์รูมโมเดอร์นฟอร์มในลุคที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเนรมิตบ้านสไตล์คลาสสิกให้กลายเป็นไลฟ์สไตล์คอมมูนิตีสุดเท่ใจกลางเมือง “modernform FORTY9” ภายใต้คอนเซ็ปต์ House of Fulfilled Living พื้นที่สำหรับคนรักงานดีไซน์ งานคราฟต์ และใส่ใจในทุกรายละเอียดของการแต่งบ้าน รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ตลอดจนบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่ได้อย่างตรงจุด พร้อมเปิดบ้านให้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่จะสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้มาเยือน

นอกจากนี้ เฟอร์นิเจอร์ และแอ็กเซสเซอรีทุกชิ้นที่ modernform FORTY9 ยังคัดสรรมาให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ ทั้งกระบวนการผลิตที่ละเอียดประณีต สมบูรณ์แบบด้วยคุณภาพ ความสวยงาม และฟังก์ชันการใช้งาน รวมทั้งรูปแบบและการใช้วัสดุที่แตกต่าง พร้อมขนาดที่เหมาะสมกับ Urban Living ที่ลูกค้าสามารถเลือกสรรวัสดุให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ตามความต้องการ

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN ผู้นำด้านเฟอร์นิเจอร์ระดับประเทศมากว่า 4 ทศวรรษ กล่าวถึงแนวคิดในการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ในรูปแบบไลฟ์สไตล์คอมมูนิตีว่า โมเดอร์นฟอร์มเป็นผู้นำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์แถวหน้าของไทยมากว่า 40 ปี สิ่งที่เราเน้นมาตลอดคือนวัตกรรมและดีไซน์ เรามีเป้าหมายที่จะเติมเต็มชีวิตของผู้บริโภคในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยซัปพอร์ตให้การใช้ชีวิตสะดวกยิ่งขึ้น เฟอร์นิเจอร์ Ergonomic ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดี รวมถึง Well-being living ต่างๆ สำหรับสินค้าบ้าน ไปจนถึง Design Awards ที่ได้รับรางวัลจากระดับโลกมาครบทุกสถาบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 18 รางวัล จาก 9 สถาบัน เช่น Reddot Award, iF Design Award, Good Design Award และอีกหลายรางวัลโมเดอร์นฟอร์มมีความตั้งใจที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่แวะเวียนมาได้มีประสบการณ์กับสินค้าโมเดอร์นฟอร์ม รวมทั้งเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและนำเสนอประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า จึงมีแนวคิดในการสร้างพื้นที่ไลฟ์สไตล์มากกว่าการเป็นเพียง ‘โชว์รูม’ ที่ให้ผู้คนเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ เปลี่ยนไปสู่การเป็นพื้นที่ที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต เน้นการเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ให้ผู้คนเข้าถึงง่ายขึ้นนายกิติพัฒก์ กล่าวว่า จากแนวคิดดังกล่าวจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ modernform FORTY9 ซึ่งตั้งอยู่กลางซอยสุขุมวิท 49 ที่มีการเชื่อมต่อหลายเส้นทาง มีผู้อยู่อาศัยหลากหลายเชื้อชาติ และยังเป็นย่าน Business District เป็นโลเกชันที่เรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของคนกรุงเทพฯ ที่ตอบโจทย์การสร้างสเปซที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์คนเมืองได้ง่าย ให้ความรู้สึกถึงความเป็นบ้าน รวมทั้งสร้างความแปลกใหม่ไปจากโชว์รูมในสาขาอื่นๆ และทำให้รู้สึกว่าบ้านหลังนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตทั้งยังมีสินค้าที่มีความโดดเด่น และลิมิเต็ด อิดิชัน พร้อมดีไซน์สตูดิโอที่ให้บริการออกแบบร่วมกับลูกค้า เพื่อเติมเต็มบรรยากาศให้เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ภายในพื้นที่ของ modernform FORTY9 จึงประกอบไปด้วย Modernform & Friends นอกเหนือจากเฟอร์นิเจอร์แล้ว ยังจับมือกับพันธมิตรที่มาร่วมสร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี เพื่อเติมเต็มความสุขในการใช้ชีวิตไปด้วยกัน เช่น Kaizen Coffee (Lifestyle Specialty Coffee) K+ ร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งส่งตรงมาจากโตเกียว Karmakamet, Cotto, Mahajak, Minor Kitchenware, Thorr, Owls Wallpaper, Tumi, Amber Home & Living Store, D’Atelier Décor, Kustom Carpet, Wana Gallery, Lavenz และ Dotlifeนอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านหลังนี้คือ Wall Paint ผลงานของ “เหนือ” จักรกฤษณ์ อนันตกุล กราฟิกดีไซเนอร์ไทยและนักวาดภาพประกอบชื่อดัง ที่สร้างสรรค์ผลงานกับแบรนด์ระดับโลกต่างๆ มากมาย ร่วมฝากฝีมือผ่านแนวคิด Life at Forty9 ทำให้ผนังบ้านหลังนี้สนุก สร้างสีสัน มีชีวิตชีวา ด้วยการเลือกใช้โทนสีที่สะดุดตา และคาแร็กเตอร์ของลายเส้นที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครสำหรับไอเดียในการออกแบบ modernform FORTY9 พื้นที่ใหม่ของคนรักงานดีไซน์ที่ตั้งใจให้เป็น Modern - Form Experience ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ 5 Sense Collaboration ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน และสร้างแรงบันดาลใจในทุกครั้งที่แวะมาเยือน พร้อมจัดวางเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งต่างๆ รวมถึงของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้บ้านหลังนี้รู้สึกถึงความมีชีวิตตลอดเวลาเริ่มจากตรงส่วน Foyer ซึ่งเป็น Main Entrance พบกับ Luxury Kitchen Pantry ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์และฟังก์ชันสะท้อนความหรูหราประณีตห้องกับโซน Ergonomic Selection ที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์สำนักงานตัวท็อปมาให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์และเลือกสรรโซนที่จำลองห้องพื้นที่ในคอนโดฯ ด้วยการจัดวางโซฟา ห้องครัว โต๊ะรับประทานอาหาร พร้อมมุมทำงานส่วนตัว หรือปรับเป็นห้องนอนก็ลงตัวที่ชั้นลอย ออกแบบเพื่อรองรับ Co-Working Area สำหรับลูกค้าที่มาเยี่ยมชม พร้อมใช้เป็นพื้นที่ในการให้คำปรึกษาลูกค้าเรื่องของงานดีไซน์ต่างๆ พร้อมมีวัสดุให้เลือกสรร ครบจบในที่เดียวส่วนชั้น 2 จัดเป็นนำเสนอ Home Luxury Living ที่มีทั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวหลากหลายรูปแบบ และสินค้าจาก Motif พร้อมกับ Walk in Closet รุ่นพิเศษ ที่มีโชว์เฉพาะที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นรวมทั้งมีบริการ Design Studio ให้บริการด้าน Interior Design Service & Workplace Planning Solution ออกแบบทั้งพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำงาน ตั้งแต่การจัดวางเลย์เอาต์ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่ง ไปจนถึงการผลิตและติดตั้งจากทีมงานมากด้วยประสบการณ์ค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ บนพื้นที่ของคนรักงานดีไซน์ตัวจริง modernform FORTY9 สุขุมวิท 49 เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น. อัปเดตกิจกรรมน่าสนใจได้ทาง Instagram: modernform.forty9 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารและสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ที่ www.modernform.co.th, Facebook: Modernform Furniture, Line@: Modernform Furniture หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2094-9999