FutureTales Lab by MQDC ผนึกคณะสถาปัตยกรรมฯ สจล. ชวนฟัง ‘เมืองในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม’

ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ

“Future Habitat for the Next Generation จินตภาพเมืองในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม”

โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) และคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมือง นักนวัตกร รวมถึงผู้สนใจด้านการออกแบบที่อยู่อาศัยเข้าร่วมงานฟอรั่มฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและความสำคัญของการออกแบบที่อยู่อาศัยในอนาคตของเราทุกคน มาร่วมเปิดมุมมองแนวความคิด ต่อยอดความรู้ด้านอนาคตศึกษาและโอกาสในโลกเมตาเวิร์ส (Metaverse) เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนพบกับการเสวนา นำโดย ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร FutureTales Lab by MQDC ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และนายปริญญ์ เสถียรปกิรณกรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บริษัท ERECTRUS ประเทศสิงคโปร์ พร้อมทั้งสัมผัสประสบการณ์โชว์เคสจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Metaverse และโชว์เคสการออกแบบเมืองแห่งอนาคต (Future habitat showcase)แล้วพบกันที่ FutureTales Lab by MQDC ชั้น 8 ทรูดิจิตอล พาร์ค และสามารถรับฟังผ่านทางออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live FutureTales Lab by MQDC ใน วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟอรั่ม : https://forms.gle/1LQT1tdtDUSQGWPf8 หรือรับฟังผ่านทาง FB Live: https://www.facebook.com/FutureTalesLABbyMQDCอยากรู้จักเรามากขึ้น คลิก www.futuretaleslab.com