8.8 : The Infinity Maximum Sale ประมูลออนไลน์บ้านมือสองธอส. ปิดยอดขาย 258 ลบ. ภายใน 1 ชม.

ธอส.รายงานผลการจัดงานประมูลออนไลน์บ้านมือสอง ธอส. 8.8 : The Infinity Maximum Sale” ผ่าน Application : G H Bank Smart NPA ที่จัดขึ้นในวันนี้ (8 ส.ค.) สามารถจำหน่ายบ้านมือสอง ธอส. ทั่วประเทศได้ 164 รายการ คิดเป็นจำนวนเงินรวม 258 ล้านบาท

โดยทรัพย์ที่ประมูลขายได้ในราคาต่ำที่สุด คือ ทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า ขนาด 105 ตารางเมตร ใน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปิดประมูลในราคาเพียง 140,000 บาท เท่านั้น



ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้รายงานผลการจัดงานประมูลออนไลน์บ้านมือสอง ธอส. 8.8 : The Infinity Maximum Sale” ผ่าน Application : G H Bank Smart NPA ที่จัดขึ้นในวันนี้ (8 สิงหาคม) สามารถจำหน่ายบ้านมือสอง ธอส. ทั่วประเทศได้ 164 รายการ คิดเป็นจำนวนเงินรวม 258 ล้านบาท แบ่งเป็น ทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 46 รายการ จำนวนเงิน 111 ล้านบาท และทรัพย์ในส่วนภูมิภาค 118 รายการ จำนวนเงิน 147 ล้านบาท พิเศษ!! ชนะการประมูลจะได้รับ On Top เพิ่มอีก 10 % จากราคาที่ปิดประมูลเพียงทำสัญญาและทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และฟรีค่าประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองด้วยสำหรับทรัพย์ที่ประมูลขายได้ในราคาสูงสุด คือ ทรัพย์ประเภทแฟลต 7 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 244 ตารางวา ใน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ปิดประมูลได้ในราคา 46,179,000 บาท เนื่องจากเป็นทรัพย์ที่ทำเลดี เดินทางได้ในหลายเส้นทางคมนาคม ใกล้รถไฟฟ้า และแหล่งอำนวยความสะดวกมากมาย ( ยกเว้นโปรโมชั่น On Top 10 % )สำหรับผู้ที่พลาดการประมูลบ้านมือสอง ธอส. ของธนาคารในครั้งนี้ สามารถพบกับมหกรรมบ้านมือสอง ธอส. GHB ALL Home Expo 2022 ที่จะจัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย-มหกรรมบ้านมือสอง ครั้งที่ 1 จ.สมุทรสาคร วันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2-มหกรรมบ้านมือสอง ครั้งที่ 2 จ.ปทุมธานี วันที่ 16-18 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต-มหกรรมบ้านมือสอง ครั้งที่ 3 จ.สมุทรปราการ วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา-และมหกรรมบ้านมือสอง ครั้งที่ 4 จ.นนทบุรี วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกตนอกจากนั้นพบกับกิจกรรม “ G H B ALL HOME LIVE ” ภายในงาน ซึ่งจะมี การไลฟ์สดขายบ้านมือสอง และกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GHBank Call Center โทร. 0-2645-9000 กด 5 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ดูข้อมูลบ้านมือสอง ธอส. ได้ที่ www.ghbhomecenter.com, Mobile Application : G H Bank Smart NPA และ Line Official Account : @GHBALLHOME