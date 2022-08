Real Asset จับมือ Technogym แบรนด์ระดับโลก ส่งมอบประสบการณ์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกบ้าน

"เรียลแอสเสทฯ" ร่วมกับบริษัท ยูโร เวลเนส เวิลด์ จำกัด ผู้นำเข้า Technogym แบรนด์ชั้นนำด้านอุปกรณ์ออกกำลังกายระดับโลก จากประเทศอิตาลี ร่วมส่งมอบประสบการณ์ด้านการออกกำลังกายให้ลูกบ้านของเรียลแอสเสท ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะ



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของเรียลแอสเสท ที่อยากจะผลักดันให้การออกกำลังกาย กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของลูกบ้าน จึงได้เลือกใช้อุปกรณ์แบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Technogym เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้ลูกบ้าน และยังตอบสนองวิสัยทัศน์ของเรียลแอสเสทที่ว่า “Believing A Better You is Possible” เพราะเราเชื่อว่าการออกกำลังกายจะส่งเสริมให้ทุกๆ คนมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์แบบจัดเต็มไว้ที่ฟิตเนสส่วนกลางภายในโครงการ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ทั้งโครงการแนวราบ ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับกลางขึ้นไป และ คอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น แบรนด์วิรัณยา (Viranya) แบรนด์ เอสทีค ทองหล่อ (AESTIQ Thonglor) และเดอะ สเตจ มายด์สเคป (THE STAGE Mindscape) เป็นต้นผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า การจับมือเป็นพาร์ตเนอร์ร่วมกันในครั้งนี้กับทาง Technogym จะทำให้ทั้ง 2 แบรนด์มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และยังสะท้อนถึงหนึ่งในแกนของ Neverland “Ever Active” เพราะเราต้องการให้ลูกบ้านมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ เราจึงเลือกแบรนด์ดังระดับโลกที่ผู้รักสุขภาพหลายคนคุ้นเคย เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานให้ได้รับความมั่นใจ แปลกใหม่ สนุก สนาน และสะดวกสบาย รวมถึงดีไซน์ และฟังก์ชันของ Technogym ที่เข้ากันได้ดีกับสไตล์ และการตกแต่งภายในโครงการ ช่วยส่งเสริมให้บรรยากาศในการออกกำลังกายสนุกยิ่งขึ้น เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกบ้านของเรียลแอสเสท เมื่อร่างกายแข็งแรง มีรูปร่างที่ดี สุขภาพดีแล้ว จะส่งผลให้ลูกบ้านมีความมั่นใจในรูปร่าง และมีสุขภาพจิตดีตามไปด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจบริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ทุกคนสามารถเลือกที่จะมีสุขภาพที่ดีได้ การออกกำลังกายที่ถูกต้องทั้ง Cardio & Strength Training เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีในระยะยาว เราจึงให้ความสำคัญกับการเลือกอุปกรณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกบ้านของเรา Technogym เป็นแบรนด์ที่เรามองว่าจะช่วยส่งเสริม performance การออกกำลังกายของลูกบ้านให้พัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมี content และ feature ต่างๆ ที่หลากหลายอีกด้วยTechnogym แบรนด์ชั้นนำด้านอุปกรณ์ออกกำลังกายระดับโลก จากประเทศอิตาลี โดย บริษัท ยูโร เวลเนส เวิลด์ จำกัด ด้วยแนวคิด State-of-the-Art เป็นหัวใจหลักในทุกขั้นตอนการออกแบบ และผลิตเพื่อสร้างอุปกรณ์ออกกำลังกายที่มีคุณภาพสูงสุด ทำให้ Technogym ได้รับความไว้วางใจด้านคุณภาพและสมรรถนะที่มีมาตรฐานระดับสากล การันตีจากการเป็นพาร์ตเนอร์อย่างเป็นทางการสำหรับอุปกรณ์เทรนนิ่งให้แก่ โอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ และเข้าถึงผู้ใช้มากกว่าใน 100 ประเทศ โดยจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายระดับพรีเมียมให้แก่ฟิตเนส ศูนย์การแพทย์ โรงแรม สถานศึกษา หน่วยงานราชการ และที่พักส่วนตัวของผู้ใช้ ทั้งหมดนี้เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์ออกกำลังกายและไลฟ์สไตล์ระดับโลกของ Technogym