SC ปั้นแบรนด์ ‘เวนิว ไอดี’ ชูบ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่ บน 4 ทำเลคุณภาพ มูลค่า 6,500 ล้านบาท

SC Asset รุกตลาดบ้านแนวราราบ เปิดตัว ‘เวนิว ไอดี’ บ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่บน 4 ทำเลศักยภาพ มูลค่าโครงการ 6,500 ล้านบาท ตอกย้ำแบรนด์บ้านเดี่ยวคุณภาพสูงในใจทุกคน พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์ชุดใหม่ SUPER VERY HONESTLY YOU! บ้านที่ให้คุณเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด พร้อมชวนแขกรับเชิญสุดพิเศษ 3 คน 3 สไตล์ โชว์ไลฟ์สไตล์และกิจกรรมที่ชื่นชอบ บนโครงการใหม่ “เวนิว ไอดี พหลโยธิน-รังสิต” บ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่ Everyday Series ความสุขง่ายๆ ที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน ตอบรับทุกรายละเอียดในการใช้ชีวิต

หัวหน้าสายงานการตลาด บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC กล่าวถึงแผนการขยายโครงการแนวราบว่า จะมีการเปิดตัวแบรนด์บ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่ ภายใต้แบรนด์ "เวนิว ไอดี" บน 4 ทำเลคุณภาพ ซึ่งจะเป็นกลุ่มระดับราคา 5-10 ล้านบาท โดยมีกลุ่มหมายเป็นคน Gen Y อายุ 20 ปีปลายๆ ถึง 35 ปี ที่ทำงานในบริษัทเอกชนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวโดย 4 ทำเลที่จะมีการเปิดโครงการแบรนด์ 'เวนิว ไอดี' มูลค่าโครงการ 6,500 ล้านบาท ประกอบด้วยปิ่นเกล้า-ศาลายา มูลค่าโครงการ 1,300 ล้านบาท ได้รับแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์จากหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มูลค่าโครงการ 1,850 ล้านบาท บ้านของคนชอบดีไซน์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโลโฟเทน (Lofoten Island) หมู่เกาะทางตอนเหนือของนอร์เวย์ ดินแดนในเขตขั้วโลกเหนือที่มีความงดงามทางธรรมชาติเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยมีเอกลักษณ์ความโดดเด่นอยู่ที่การตกแต่งคลับเฮาส์และภายในบ้านเป็นสไตล์นอร์ดิก (Nordic)โครงการต่อมามูลค่าโครงการ 1,450 ล้านบาท ที่ได้รับแรงบันดาลใจของสถาปัตยกรรมและอารยธรรมของเมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกของประเทศเดนมาร์ก และชื่นชอบการตกแต่งบ้านสไตล์ออแกนิก ลิฟวิ่ง (Organic Living) โดยการเลือกใช้สีเอิร์ธโทน (Earth Tone) รวมไปถึงการตกแต่งด้วยต้นไม้ประดับภายในบ้านที่แสดงถึงความเป็นออแกนิก ลิฟวิ่ง (Organic Living) อย่างน่าสนใจและโครงการใหม่ล่าสุดมูลค่าโครงการ 1,900 ล้านบาท ที่ได้แรงบันดาลใจการดีไซน์มาจากมหานครลาสเวกัส (Las Vegas) ผ่าน 3 ความงดงามของไอคอนิกหลัก ได้แก่ พื้นที่อนุรักษ์แห่งชาติภูเขาหินแดง (Red Rock Canyon) ความงามของธรรมชาติที่โดดเด่นที่สุด จากหินสีแดงไล่สลับโทนสีอย่างสะดุดตา กับการหยิบยกสีสันที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวมาแต่งแต้มลงในคลับเฮาส์ของโครงการ ถัดมาที่นกฟลามิงโก (Flamingo) นกที่สวยงามที่สุดชนิดหนึ่ง ซึ่งนับเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในลาสเวกัส (Las Vegas) ตัวแทนแห่งความรักที่ยั่งยืน โดยถูกนำมาตกแต่งภายในคลับเฮาส์นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเปิดตัวภาพยนตร์ชุดใหม่ ‘SUPER VERY HONESTLY YOU!’ บ้านที่ให้คุณเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด เพื่อแนะนำแบรนด์ “เวนิว ไอดี” บ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่บน 4 ทำเลศักยภาพโดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ถูกนำเสนอผ่านไอเดีย ‘SUPER VERY HONESTLY YOU!’ ที่บอกเล่าโมเมนต์เล็กๆ จากการใช้ชีวิตภายในบ้านอย่างเป็นธรรมชาติ ในคอนเซ็ปต์ที่มีความอบอุ่น น่ารัก และสนุกสนาน ซึ่งสะท้อนจากแนวความคิดการสร้างบ้านของแบรนด์ที่คำนึงถึงไลฟ์สไตล์ของผู้อาศัยจริง พร้อมตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ให้สามารถออกแบบพื้นที่ส่วนตัวที่จะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุด“สำหรับอีกหนึ่งไฮไลต์ของงานเปิดตัวภาพยนตร์ชุดใหม่ SUPER VERY HONESTLY YOU! ของแบรนด์เวนิว ไอดี บ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่ บ้านที่ให้คุณเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด SC Asset ยังได้แขกรับเชิญสุดพิเศษ 3 คน 3 สไตล์ มาร่วมเผยเคล็ดลับ เริ่มจาก “เชฟปิง สุรกิจ เข็มแก้ว” เชฟหนุ่มไฟแรงฉายาเชฟกระทะหล่อ ผู้มีใจรักในการทำอาหาร “คุณเบเบ้ ธันย์ชนก ฤทธินาคา” เน็ตไอดอล สาวสวย สายรักสุขภาพเฮลตี้ และปิดท้ายด้วย “คุณอเล็กซ์ เรนเดล” ดาราหนุ่มมากความสามารถที่เป็นตัวแทนของนักแคมปิ้ง และรักสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวในครั้งนี้ เพื่อแนะนำมุมมองในการเลือกซื้อบ้านให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตในแบบฉบับตัวเองให้มากที่สุดอนึ่ง ในปี 2565 บริษัทเอสซีฯ มีแผนเปิดโครงการรวม 27 โครงการ มูลค่ารวม 41,000 ล้านบาท แบ่งเป็นประเภทคอนโดมิเนียม 2 โครงการ และโครงการแนวราบ 25 โครงการ มูลค่า 35,000 ล้านบาท