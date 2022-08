TQM ซื้อหุ้น Builk One Group 40%

"ทีคิวเอ็ม คอร์เปอร์เรชั่น" ควักทุน 247 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น "บิล วัน กรุ๊ป" 40% หวังต่อยอดธุรกิจให้บริการและพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจสำเร็จรูปคุณภาพสูง คาดดีลแล้วเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 3 ปีนี้

นายอัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ว่าได้อนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท บิล วัน กรุ๊ป จำกัด หรือ Builk One Group จากผู้ถือหุ้นเดิมหลายราย ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันรวม 486.907 หุ้น หรือคิดเป็น 40% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Builk One Group คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 247.09 ล้านบาททั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น Builk One Group อยู่ภายใต้การดำเนินการตามเงื่อนไข ซึ่งรวมถึงผลการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ต้องเป็นที่พอใจ โดยคู่สัญญาต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นได้ครบถ้วน โดยคาดว่าการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) และธุรกรรมการซื้อหุ้น Builk One Group จะเสร็จสิ้นได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2565สำหรับ Builk One Group ประกอบธุรกิจให้บริการและพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจสำเร็จรูปคุณภาพสูง รวมถึงบริการอีคอมเมิร์ซสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Construction) และอุตสาหกรรมอื่น (Non-construction) Builk One Group เป็นหนึ่งในผู้นำการพัฒนาบริการซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจ ได้แก่ POJJAMAN, BUILK, JUBILI, PLOYKWANJAI และ YELLo เป็นต้น ซึ่งมีการบริการครอบคลุมระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และบริการซอฟต์แวร์กลุ่ม Construction Technology เพื่อบริหารตันทุน ระยะเวลา และคุณภาพสำหรับโครงการก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Construction) และโครงการในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น (Non-construction) รวมทั้งการทำ Digital Transformation เชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปัจจุบัน Builk One Group มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 12,172,520 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,217,252 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 ทาง Builk One Group มีรายได้รวม 341.15 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 4.42 ล้านบาท ทั้งนี้ การเข้าลงทุนใน Builk One Groupเพื่อการต่อยอดธุรกิจทางด้านประกันและการเงินบนแพลตฟอร์มและฐานลูกค้าของ Builk One Group รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีของบริษัท โดยใช้ความเชี่ยวชาญของ Builk One Groupอย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการดังกล่าว Builk One Group จะมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 40% บริษัท ลองกอง แอสเซท จำกัด ถือหุ้น 30.01% บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ถือหุ้น 18.58% และผู้ถือหุ้นอื่นของ Builk One Group ถือหุ้น 11.41%