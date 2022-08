แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เปิด 3 โครงการบ้านเดี่ยวหรูใหม่ล่าสุด บนทำเลดีที่หาได้ยาก

เตรียมพบ 3 โครงการบ้านเดี่ยวใหม่ล่าสุด บนทำเลดีที่หาได้ยาก พร้อมแบบบ้านใหม่ จาก บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ NANTAWAN 2 โครงการใหม่ บนทำเลปิ่นเกล้า-กาญจนา และพระราม9 กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ และ MANTANA 2 มอเตอร์เวย์-กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่

โครงการกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ อยู่บนทำเลดีที่สะดวกทั้งการเดินทางและการใช้ชีวิต มีแนวคิดโครงการ "THE AESTHETICS OF LIVING" สะท้อนรสนิยมแห่งที่สุดของความเป็นอยู่ เพื่อการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบในสังคม "The New Elite Community" พร้อมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตเหนือระดับ มีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมด 4 แบบ พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 302 ตารางเมตร บนขนาดที่ดินตั้งแต่ 100 ตารางวา ขึ้นไป เป็นแบบบ้านหรูใหม่ล่าสุด French Eclectic Series ที่ผสานแรงบันดาลใจการอยู่อาศัยของชนชั้นผู้นำ ผ่านการออกแบบใหม่ทั้งดีไซน์และฟังก์ชั่น ระบบสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งโครงการ เปิดมุมมองโปร่งโล่ง พร้อมเตรียมระบบไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV charger) รองรับรถยนต์แห่งอนาคตให้กับบ้านทุกหลัง โครงการ NANTAWAN 2 ทำเลใหม่ ราคา 30-60 ล้านบาทโครงการ MANTANA 2 มอเตอร์เวย์-กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ออกแบบโครงการด้วยแนวคิด Happiness CONNECTED เชื่อมต่อความสุข...ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยทำเลโครงการที่ดีสะดวกทุกการเดินทางและเชื่อมต่อ เติมเต็มการใช้ชีวิตประจำวัน บนพื้นที่โครงการ 31 ไร่ จำนวน 128 แปลง ใกล้ถนนมอเตอร์เวย์และ Airport Link เพียง 3 กม. กับแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นซีรีส์ใหม่ล่าสุด REBEL MORE ที่เตรียมความพร้อมให้ก่อนเข้าอยู่ บ้านทุกหลังติดตั้งเทคโนโลยี AirPlus2 บ้านหายใจได้และกรองฝุ่น PM2.5 ราคา 8-20 ล้านบาทผู้ที่สนใจทั้ง 3 โครงการ สามารถลงทะเบียนเพื่อเลือกแปลงสวยก่อนใคร พร้อมรับสิทธิพิเศษได้ที่ https://bit.ly/3cHjnNv.