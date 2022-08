กสิกรไทยเปิดตัว'K PAY LATER'สินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลัง-เจาะกลุ่มอาชีพอิสระ

“K PAY LATER” เป็นสินเชื่อบุคคลที่ให้วงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน มาในคอนเซ็ปต์ ช้อปตอนนี้จ่ายตอนนู้น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าคนตัวเล็กที่ช็อต ให้มีวงเงินสำรอง ซึ่งสมัครง่าย ไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้และไม่ต้องค้ำประกัน ให้วงเงินสูงสุด 20,000 บาท เป็นวงเงินหมุนเวียนที่ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงิน ถ้าไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกเบี้ย ยอดซื้อขั้นต่ำ 50 บาท ก็สามารถผ่อนชำระได้ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 11 บาท โดยกำหนดระยะเวลาผ่อนได้นานสุด 5 เดือน แต่ไม่สามารถเบิกถอนหรือนำวงเงินไปแลกออกมาเป็นเงินสดได้ นอกจากนี้หากลูกค้าที่มีการใช้วงเงินอย่างต่อเนื่องและชำระคืนตรงเวลา ทางธนาคารจะพิจารณาเพิ่มวงเงินสินเชื่อ รวมถึงมีโอกาสในการใช้บริการอื่น ๆ ของธนาคารต่อไปในอนาคตทั้งนี้ ลูกค้าที่สมัครใช้บริการ “K PAY LATER” แล้ว สามารถนำวงเงินที่ได้ไปใช้ซื้อสินค้าและบริการได้ง่าย ๆ เพียงแค่ “สแกน กด จ่าย” ผ่าน K PLUS ที่ร้านค้า และเลือกชำระด้วย “K PAY LATER” โดยสามารถเลือกระยะเวลาที่ต้องการผ่อนชำระได้ 1, 3, และ 5 เดือน โดยในปัจจุบันมีร้านค้าที่สามารถชำระด้วย “K PAY LATER” ครอบคลุมหลากหลายประเภท ทั้งห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ สถานีบริการน้ำมัน ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์สำหรับบ้าน และร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไอที จำนวนมากกว่าแสนร้านค้าทั่วประเทศ อาทิ Tops Max Value Big C Makro Central Lawson Family Mart CJ Express IKEA ดูโฮม บุญถาวร Jaymart IT CITY BANANA IT และร้านค้าที่มีเครื่องรูดบัตรของธนาคารกสิกรไทย โดยผู้ที่สนใจสินเชื่อ “K PAY LATER” สามารถสมัครง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเองผ่าน K PLUS ซึ่งจะรู้ผลอนุมัติได้ทันทีภายใน 3 คลิก