Atato ระดมทุน Series A มูลค่า 6 ล้านดอลล์ นำโดย AlphaLab Capital และ FEBE Ventures

ทั้งนี้ นอกจากกลุ่มทุนหลักอย่าง AlphaLab Capital และ FEBE Ventures แล้ว การระดมทุน Series A ของ Atato ครั้งนี้ยังรวมนักลงทุนชั้นนำ เช่น Tom Trowbridge, NGC Ventures, January Capital, Babel Finance และ SOSV ซึ่งเป็นนักลงทุนจากการระดมทุนรอบแรกเริ่มของ Atato อีกด้วยผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Atato กล่าวว่า ข้อเท็จจริงที่ว่าเราได้จุดประกายความเชื่อมั่นของนักลงทุนในสภาวะตลาดปัจจุบันถือเป็นการตอบรับแนวทางและวิสัยทัศน์ระยะยาวของ Atato ได้อย่างชัดเจน ด้วยผลิตภัณฑ์ Custody ที่ใช้เทคโนโลยี MPC มาตรฐานองค์กรของ Atato ช่วยให้สถาบันการเงินและหน่วยงานต่างๆ มีโซลูชันที่คุ้มค่า โดยมีทั้งระบบความปลอดภัยมาตรฐานองค์กรและการถือใบอนุญาตภายใต้การกำกับดูแล รวมถึงรองรับการเชื่อมต่อกับ Web3.0 และ DeFi ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ของเราจึงอยู่ในจุดที่พร้อมที่จะส่งมอบมูลค่าให้แก่กลุ่มลูกค้าในตลาดที่รอการเข้าสู่ Decentralized Finance โดยใช้โซลูชันการดูแลรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของ Atatoผลิตภัณฑ์ Custody Solution ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเต็มรูปแบบของ Atato เป็นมากกว่าตัวช่วยให้สถาบันการเงินสามารถจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย โดยได้มีการรวมระบบความปลอดภัยมาตรฐานองค์กรเข้ากับเทคโนโลยี MPC และฟังก์ชันที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างและปรับสิทธิการใช้งานแบบต่างๆ รวมไปถึงนโยบายการทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับองค์กรได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดั้งเดิมของการจัดการ private seed phrase/key และจัดการกับความเสี่ยงจากความผิดพลาดในพฤติกรรมการใช้งานหรือการทุจริตได้ซีโอโอของ AlphaLab Capital กล่าวว่า ความได้เปรียบด้านการกำกับดูแลของ Atato และการนำเสนอบริการที่แตกต่างสำหรับโซลูชันการดูแลทรัพย์สินด้วยระบบ MPC เป็นตัวแปรหลักในการรักษาความปลอดภัยและการทำธุรกรรมสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากมีองค์กรจำนวนมากขึ้นที่ต้องการขยายบริการของตนไปสู่สกุลเงินดิจิทัล แต่ยังลังเลใจเนื่องจากขาดโครงสร้างพื้นฐานรองรับ การมาถึงอย่างทันท่วงทีของ Atato สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่เร่งด่วนได้อย่างแท้จริงด้วยโซลูชันที่ช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการและดูแลความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัล"ในฐานะผู้รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลรายแรกในโลกที่เสนอบริการด้วยฟีเจอร์ที่ให้ลูกค้าสามารถเพิ่มเน็ตเวิร์ก หรือโทเคนใหม่ๆ ของตนเองได้ (Bring Your Own Chain / Bring Your Own Token) นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ Atato ได้มีส่วนร่วมในการทดลองในระยะพัฒนาแล้วโดยเชิญลูกค้าของพวกเขาให้เชื่อมต่อระบบเข้ากับ Atato สิ่งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากรูปแบบค่าธรรมเนียมที่น่าดึงดูดใจของ Atato ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมคงที่ตามจำนวนกระเป๋าเงิน (Wallets) แทนที่จะเก็บตาม AUM (สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ) และค่าธรรมเนียมเปอร์เซ็นต์การทำธุรกรรมที่มักนิยมใช้กัน"ผู้ร่วมก่อตั้งของ Atato กล่าวว่า เราเชื่อว่าตลาดได้เติบโตถึงระดับหนึ่งแล้ว ดังนั้นบริการของ Atato ไม่เพียงแต่เป็นที่ต้องการเท่านั้น แต่ยังจำเป็นในตลาดปัจจุบัน ในฐานะผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยบนบล็อกเชน เราตระหนักดีถึงความจำเป็นที่ผู้ใช้จะเพิ่มโทเคน หรือเชนของตนเองลงในกระเป๋าเงินของพวกเขา โดยไม่ต้องกังวลถึงปริมาณหรือการยอมรับในวงกว้าง ลูกค้าในระยะเบต้าของเราสามารถเพิ่มโทเคนใดๆ ภายในหนึ่งคลิก ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก่อนหน้านี้“ในตลาดขาลง การใช้งาน crypto จะขยายตัวผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน” Maxime เสริม “เราเห็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนอย่างดีด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งยังคงถูกสร้างอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้ และ Atato จะยังคงสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปด้วยทรัพยากรและเทคโนโลยีของเรา”จาก FEBE Ventures กล่าวในโอกาสนี้ว่า ด้วยประสบการณ์ด้านบล็อกเชนมาเกือบทศวรรษ ผู้ก่อตั้ง Atato มีความสม่ำเสมอและมีแผนงานที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งสร้างความมั่นใจ เรายินดีที่ได้สนับสนุนการเติบโตของ Atato ตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มอนึ่ง การระดมทุน Series A ของ Atato มุ่งมั่นที่จะต่อยอดการเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท และเพิ่มความสมบูรณ์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระยะเบต้าที่มีอยู่อย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้ารายย่อย การเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน การขยายตลาดสู่ภูมิภาคต่างๆ และการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาในบริษัท จำนวนพนักงานของ Atato ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าในช่วง 3 ปีของการพัฒนาที่ผ่านมาโดยกลุ่มนักลงทุนทั้งหมดประกอบด้วย: AlphaLab Capital, FEBE Ventures, Babel Finance, NGC Metaverse Ventures, NFT1, Huashan Capital, Tom Trowbridge , Wing Vasiksiri, January Capital รวมถึง SOSV และนักลงทุน angel ที่มีชื่อเสียง เช่น Dan Bertoli และบริษัทอื่นๆ อุตสาหกรรมเกมและบริการทางการเงินสำหรับ Atato เป็นผู้ดูแลสินทรัพย์และให้บริการกระเป๋าเงินสำหรับสกุลเงินดิจิทัล แอปของเราช่วยให้บุคคลและธุรกิจสามารถจัดเก็บ ทำธุรกรรม และจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนเข้าถึง DeFi, NFT และแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบกระจายศูนย์ (Decentralised Applications) ทั้งหมด ภารกิจของเราคือการช่วยให้ผู้คนอีก 100 ล้านคนทั่วโลกสามารถเข้าถึงการใช้งานบล็อกเชนได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ atato ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ ประเทศไทย และฮ่องกง ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 และได้ส่งมอบโครงการบล็อกเชนชั้นนำหลายโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้