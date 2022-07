โฮมโปร ดึงกำลังซื้อย่าน รังสิต-ปทุมธานี เปิด โฮมโปร “ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต”ใหม่ ใหญ่กว่าเดิม ตั้งเป้ายอดขายกว่า 125 ลบ.ต่อเดือน

“โฮมโปร” บุกทำเลศักยภาพที่สุดย่านกรุงเทพตอนบน เปิด โฮมโปร “ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต” สาขาแห่งที่ 94 รับกำลังซื้อ และที่อยู่อาศัยขยายตัว ในย่านรังสิตทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ บนพื้นที่กว่า 20,000 ตร.ม. ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ออกไปอยู่ชานเมืองมากขึ้น ด้วยแนวคิด The New Living for All Generation สโตร์ใหม่ ใหญ่กว่าเดิม ช้อปสบาย ที่จอดรถสะดวก ครบครันทั้งเรื่องสินค้าและบริการ โดยสาขาแห่งนี้จะเป็นสาขาสำหรับการพัฒนา และพลิกโฉมศูนย์การค้าของ โฮมโปร ในอนาคตต่อไป

บริษัทได้ทุ่มเงินลงทุนกว่า 866 ล้านบาท

สร้างยอดขายต่อเดือนตั้งเป้ากว่า 125 ล้านบาทต่อเดือน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มการตลาด บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” เผยว่าเพื่อเปิดสาขาสแตนด์อโลนแห่งใหม่ โฮมโปร “ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต” สาขาแห่งที่ 94” ที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเต็มรูปแบบทั้งในเรื่องสินค้าและบริการที่หลากหลายครบครัน และมีที่จอดรถสะดวกทุกการเดินทาง บนทำเลศักยภาพที่ดีที่สุดในย่านรังสิตเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดบ้านที่กลับมาโตอีกครั้ง โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มโครงการบ้าน และคอนโดที่เป็นกลุ่มกำลังซื้อคุณภาพ พร้อมทั้งรองรับจุดเชื่อมต่อถนนสายสำคัญ จากส่วนขยายของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม บางซื่อ-รังสิต มีแนวเส้นทางในทิศเหนือของกรุงเทพฯ ที่มีพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่น ทั้งยังมีความต้องการสินค้าเรื่องบ้านค่อนข้างสูงสามารถรองรับความต้องการเรื่องบ้านของลูกค้าได้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 10-30 กิโลเมตร ในกรุงเทพ และพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี กลุ่มเป้าหมาย สัดส่วนลูกค้าบ้านเก่า 30% บ้านใหม่ 70% สัดส่วนลูกค้าคอนโด 30% โครงการหมู่บ้าน 70% ทำให้ทำเลในสาขา“ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต” ที่มีความสะดวกเรื่องที่จอดรถ รวมไปถึงสินค้าและบริการ มีศักยภาพที่จะกระตุ้นกำลังซื้อสินค้าเรื่องบ้าน คาดว่าจะมีลูกค้ามาช้อปต่อวันไม่น้อยกว่า 2,000 คน และนอกจากนี้ แล้วโฮมโปรยังมีกลุ่มสินค้าต่างๆ อาทิ Smart Home and Home Inspired for every Generation. ระบบบ้าน SMART HOME - เชื่อมต่อบ้านยุคใหม่ให้ชีวิตสมาร์ทด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครบครัน ทั้งในกลุ่มสมาร์ททีวี เครื่องใช้ไฟฟ้า และได้เพิ่มพื้นที่โซน PET Club ผลิตภัณฑ์เอาใจคนรักสัตว์เลี้ยง โซนสินค้าเพื่อสุขภาพ และ Cookery zone ที่โดดเด่นด้วยดิสเพลย์สินค้าและการสาธิตปรุงอาหาร ภายใต้ชื่อร้าน SMALL LOVERS เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้เลือกซื้อสินค้าอย่างสะดวกสบาย รวมถึงบริการเรื่องบ้านครบครัน Total Solution 3D Design สร้างไอเดีย แต่งดีไซน์ให้ลงตัว ในทุกมุมมองของบ้านฟรี ด้วยโปรแกรม 3D ที่ช่วยให้คุณเห็นภาพเสมือนจริง 3 มิติ โดยทีมช่างมืออาชีพ พร้อมจัดดิสเพลย์ห้องต่างๆเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทุกเซ็กเม้นต์ ครบครันด้วยร้านอาหารร้านค้าชั้นนำมากมายที่รวบรวมมาไว้ที่นี่ ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นอกเหนือจากสินค้าคุณภาพที่หลากหลายแล้ว โฮมโปร ยังมีจุดเด่นด้านการบริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็นบริการส่ง ติดตั้ง ประกอบ ฟรี ครอบคลุมไปถึงบริการช่างและบริการแม่บ้านที่ช่วยดูแลครอบคลุมทุกปัญหาเรื่องบ้าน และเพื่อฉลองเปิดสาขา 30 ก.ค. 65 นี้ รับส่วนลดสูงสุด 60 % และร่วมสนุกจับคูปองซื้อสินค้าราคาพิเศษ 500 ท่านแรก สินค้าจำนวนจำกัดรวม 500 ชิ้น วันเดียวเท่านั้น พร้อมโปรโมชั่นอื่นๆ มากมาย กดปุ๊บ...ลดเลย 500 บาท, คะแนนลด + รับเพิ่ม 48%, พร้อมรับส่วนลดท้ายใบเสร็จ 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 65 – 14 ส.ค. 65 นี้เท่านั้นนางสาวเสาวณีย์ กล่าวสรุปในตอนท้ายว่า ปัจจุบัน โฮมโปรมีสาขาทั้งสิ้น 93 สาขาในประเทศไทย และโฮมโปรในประเทศมาเลเซีย 7 สาขา และได้มีการขยายดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามผ่านช่องทาง E-Marketplace ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยคอนเซปต์ “เราสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อทุกคน We Make a Better Living” และ ยังเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวจริงอีกด้วย….เรื่องบ้านโฮมโปรคือคำตอบ.