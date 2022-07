KBTGปักหมุดปี68ขึ้นแท่นองค์กรเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาทั่วโลกต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายทั้งด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีต่างๆ แต่ KBTG ยังมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ทั้งในด้านตัวเลขผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ อาทิ K PLUS ที่มียอดผู้ใช้งานเกิน 18.6 ล้านราย ขุนทองที่มีสมาชิกมากกว่า 850,000 คน MAKE by KBank ที่มียอดผู้ใช้งานกว่า 400,000 ราย และการให้บริการธุรกิจใหม่ อาทิ Kubix ที่ให้บริการ ICO Portal ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ที่ประสบความสำเร็จในการจัดจำหน่าย DESTINY TOKEN และ Coral แพลตฟอร์มจำหน่าย NFT ที่พัฒนาขึ้นโดย KASIKORN X และจากนี้ KBTG จะก้าวไปอีกขั้นในการเป็นส่วนสำคัญของการสร้างยุคใหม่ ที่เรียกว่า Human First, Universe of Technology โดยใช้ความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความพร้อมและขยายขีดความสามารถเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการบริการธนาคารมาตรฐานในแบบที่คุ้นเคย ไปพร้อมกับการตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย KBTG มุ่งมั่นเดินหน้าไปสู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2568เปิดเผยว่า ภารกิจหลักของ KBTG คือ การสนับสนุนธนาคารกสิกรไทย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นธนาคารที่ดีที่สุด รวมทั้งบทบาทในการการพัฒนา Solution ร่วมกับพันธมิตรใน Ecosystem ต่าง ๆ ดังนั้น KBTG จึงต้องเป็นองค์กรเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อพร้อมรับมือกับเทคโนโลยี พฤติกรรมลูกค้า และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อเดินหน้าสนับสนุนธุรกิจธนาคารยุคใหม่ไปสู่ภูมิภาค AEC+3 โดย KBTG มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปรับการทำงาน ดังนี้ขยายระบบเพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาระบบเพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมจากฐานลูกค้าในไทยกว่า 21 ล้านรายของธนาคารกสิกรไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และธุรกรรมที่จะเพิ่มขึ้นจากธุรกิจใหม่ที่มีการเติบโตสูง เช่น บริการ Digital Lending เพื่อให้บริการธนาคารดำเนินไปได้อย่างไม่สะดุด นอกจากนี้ KBTG จะพัฒนาศักยภาพระบบแอปพลิเคชัน K PLUS รองรับการขยายธุรกิจธนาคารสู่ระดับภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะมียอดผู้ใช้งานถึง 40 ล้านราย ในปี 2570รวมถึงขยายทีมงานเพื่อรองรับธุรกิจธนาคารในภูมิภาค โดยขณะนี้ทาง KBTG มีการสนับสนุนงานระบบไอทีของธนาคาร ในส่วนของ Core Banking, Product (ATM, eWallet, Internet Banking), Infrastructure, IT Security ในพื้นที่เครือข่ายธุรกิจธนาคารต่าง ๆ ได้แก่ จีน ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกง และ อินโดนีเซีย พร้อมกับการตั้งบริษัทเทคโนโลยีใน 2 ประเทศ ได้แก่ K-TECH ในจีน ที่มีบทบาทสำคัญในการขยายขีดความสามารถทางด้านไอที และ KBTG Vietnam ที่เวียดนาม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาแอป K+ Vietnam โดยตั้งเป้ารับพนักงานที่เวียดนาม 200 คนภายในปี 2565และกำหนดรูปแบบการดำเนินงานแบบใหม่ (New Operating Model) เป็น OneKBTG Operating Model คือส่งเสริมให้มีการประสานงานกันมากขึ้นภายในองค์กร ประกอบกับการวาง Roadmap ทำแอปพลิเคชันใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Traditional Banking ธุรกิจ Regional Bank บริการ Banking as a Service (BaaS) และการทำโซลูชันร่วมกับพันธมิตร เพื่อตอบสนองธุรกิจธนาคารในระดับภูมิภาคสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น นายเรืองโรจน์กล่าวว่า ปัจจุบันการลงทุนในคริปโท เคอเรนซีมีความผันผวนและอยู่ในภาวะซบเซา แต่ในสภาวะด้งกล่าวก็ถือเป็นโอกาสดีเช่นกันที่จะทำให้เราสามารถเฟ้นหาสตาร์ทอัปหรือฟินเทคที่มีความแข็งแกร่งหรือที่เป็นตัวจริงได้ ซึ่งเท่าที่ตนผ่านวิกฤติมาหลายๆครั้งเราจะได้เห็นว่าใครที่ยังรอดหรือใครที่เป็นตัวจริง ซึ่งในก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ดีในการเข้าลงทุน หรืออย่างคริปโท เคอเรนซีก็ไม่ได้มีแค่บิทคอยน์ ซึ่งเมื่อความผันผวนผ่านไป ก็จะได้เห็นว่ามีตัวไหนที่ยังอยู่ หรือมีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง ซึ่งก็คงต้องรอสักระยะหนึ่ง