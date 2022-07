Money Expo Korat 2022 ระหว่าง 5-7 สิงหาคมนี้

มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 16 Money Expo Korat 2022 ธนาคาร สถาบันการเงิน บล. บลจ. บริษัทประกัน จัดหนักแคมเปญโปรโมชันแรงสู่ชาวโคราชและอีสานตอนล่าง วันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช จ.นครราชสีมา





น.ส.ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 16 Money Expo Korat 2022 ที่วารสารการเงินธนาคาร จะจัดขึ้นในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แนวคิด “Wealth to Wellness” โดยมีธนาคาร บริษัทการเงิน (นอนแบงก์) บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำบริการทางการเงินและการลงทุนที่ครบวงจร ได้แก่ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเอสเอ็มอี เงินฝาก สลากออมทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัย ลงทุนเพิ่มความมั่งคั่งด้วยหุ้น กองทุน เป็นต้น พร้อมแคมเปญโปรโมชันพิเศษในรอบปี เพื่อช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน และฟื้นฟูการค้าการลงทุน ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19น.ส.ภาคนี กล่าวว่า ธนาคารและสถาบันการเงินได้เตรียมโปรโมชันสุดพิเศษมามอบให้ประชาชนชาวโคราชและภาคอีสานตอนล่าง เช่น สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี นาน 1 ปี สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี นาน 2 ปีแรก ผ่อนนาน 10 ปี สินเชื่อบุคคล อัตราดอกเบี้ย 9.99% นาน 1 ปี ทรัพย์ NPA อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน สินเชื่อแฟกตอริ่ง ไม่ต้องใช้หลักประกันรับซื้อสูงสุด 90% ซื้อประกันแจกทองคำ เป็นต้นโดยสามารถทำธุรกรรมได้ทั้ง Offline และบนแพลตฟอร์ม Online ที่ www.MoneyExpoOnline.com ซึ่งผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคารใดสามารถสมัครทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มได้ทันที รวมทั้งยังสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้นภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนและนักลงทุนผู้เข้าชมงาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในตลาดเงินและตลาดทุน หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ ได้แก่ หัวข้อ “คัดเกรดหุ้นขาขึ้น ฟื้นตัวเด่น Outperform ตลาด” และ “เทคนิคพิชิตความรวย ด้วยกองทุนรวม” สามารถรับชมได้ ณ เวทีกิจกรรม เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช และรับชมในรูปแบบ VIRTUAL SEMINAR ได้ที่แฟนเพจ Money Expo, Money & Banking Channel และการเงินธนาคารทั้งนี้ ภายในงานมีมาตรการป้องกันและการบริการด้านสาธารณสุข จึงมั่นใจได้ว่าผู้ร่วมชมงานในครั้งนี้จะปลอดภัยจากโควิด-19 และได้รับโปรโมชันที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนธนาคารออมสิน : เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.83% ต่อปี ไม่เสียภาษี สินเชื่อ GSB D-VERs อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2 ปี ต่ำสุด 2.99% วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาทธนาคารกรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อบ้านกรุงศรี อัตราดอกเบี้ย 0.99% นาน 1 ปี ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50% อัตราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี ประกันชีวิต สมัครและชำระเบี้ยประกันชีวิต 1 ล้านบาทขึ้นไป รับทองคำมูลค่า 50,000 บาทธนาคารกสิกรไทย : สินเชื่อบ้านกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ กู้เต็ม 100% ทรัพย์ NPA ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน กู้ได้สูงสุด 100% ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน บัตรเงินด่วน เอ็กซเพรส แคช รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วันธนาคารกรุงเทพ : สินเชื่อบ้านบัวหลวง อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อจองสิทธิภายในงาน บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย ทำเลดี ทำเลทอง ลดราคาพิเศษภายในงานธนาคารกรุงไทย : สินเชื่อบ้านกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีแรก 0.75% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 100% นานสูงสุด 40 ปี สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0.5% ปีที่ 2-3 MRR-2.55% ฟรีค่าธรรมเนียม สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี 2 ปีแรก ผ่อนนาน 10 ปี รวมหนี้กับสินเชื่อบ้านให้เงิน อัตราดอกเบี้ย 4.72% ต่อปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท กู้นาน 30 ปี สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนนาน 60 เดือนธนาคารไทยพาณิชย์ : สินเชื่อบ้าน/บ้านมือสอง/สร้างบ้าน ดอกเบี้ย 4.33% สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ย 3.99% สินเชื่อ My Car My Cash อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.75% ต่อปี สินเชื่อส่วนบุคคล อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 3 รอบบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต : สินเชื่อบ้าน-คอนโดฯ ใหม่ อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.75% ต่อปี สินเชื่อบ้านมือสอง อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.55% ต่อปี สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.75% ต่อปี สินเชื่อบ้านแลกเงิน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.63% ฟรีค่าจดจำนอง บัตรกดเงินสด ttb flash อัตราดอกเบี้ย 0.42% นาน 4 เดือนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย : สินเชื่อ Re-Start เพื่อเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง ดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนาน 10 ปี สินเชื่อ 3D ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนนาน 10 ปีบมจ.ไทยประกันชีวิต : รับฟรี บัตรสมาชิก M Generation และของที่ระลึกจากไทยประกันชีวิตบมจ.เอสจี แคปปิตอล : สินเชื่อเงินสด ยังมีรถใช้ อัตราดอกเบี้ย 0.58% ต่อเดือน วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท Click 2 Gold ผ่อนทอง Aurora ผ่อนทองสะดวก ไม่ต้องมีเครดิต หรือบัตรผ่อนสินค้าบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด : สมัครสินเชื่อแฟกตอริ่ง ไม่ต้องใช้หลักประกันรับซื้อสูงสุด 90%บริษัท วันเพลส เอสเตท จำกัด : คอนโดฯ เพื่อการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนระยะยาว การันตีผลตอบแทน 5% นาน 5 ปี จองพร้อมทำสัญญาเพียง 5,000 บาท