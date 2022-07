YGG ผนึก SIX Network พัฒนาโปรเจกต์ “แกรนด์โดร่า”

อิ๊กดราซิล กรุ๊ป ร่วมมือกับ SIX Network เปิดตัว SIX Protocol Validator Node Partnership สร้างโอกาสใหม่ๆ ในวงการเกมมิ่ง ร่วมพัฒนาโปรเจกต์ "แกรนด์โดร่า” บนแพลตฟอร์มบล็อกเชนผ่าน SIX Protocol ชี้เป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดของวงการเกม ต่อยอด YGG ออกผลงานงานเกมที่หลากหลาย แถมอยู่บนบล็อกเชนหลายๆ เครือข่าย (Cross Chain)

นายธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือYGG เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมมือกับ บริษัท SIX Network จำกัด โดยการตั้ง SIX Protocol Validator Node Partnership เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับ YGGบริษัท SIX Network จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการสร้างระบบทางการเงินแบบไร้ตัวกลาง ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 5 ชนิด โดยใช้บล็อกเชน (Blockchain) และสมาร์ท คอนแทรกต์ (Smart Contract) เชื่อมต่อระหว่าง Wallet กับ Wallet ซึ่งถือเป็นการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลแบบใหม่ ทั้งนี้ปัจจุบันเหรียญ SIX จดทะเบียนซื้อขายบนกระดานในประเทศไทย เกาหลี และอเมริกาสำหรับความร่วมมือกับ SIX Network ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ขึ้นในวงการเกมมิ่ง โดยจะมีการผสานร่วมกันของเทคโนโลยีปัจจุบันเข้ากับเทคโนโลยีบล็อกเชน ผ่าน SIX Protocol ซึ่งจะทำให้ YGG สามารถออกเกมที่หลากหลายมากขึ้น และจะสามารถเข้าไปอยู่บนบล็อกเชนหลายๆ เครือข่ายได้ (Cross Chain)นายธนัช กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ทาง SIX Network ยังได้เข้ามาร่วมพัฒนาโปรเจกตฺแกรนด์โดร่า (Grandora) ที่จะมีการใช้ NFT (Non-Fungible Token : NFT) ร่วมกับไอเท็มจากโปรเจกต์ต่างๆ ที่อยู่บนแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่หลากหลาย ผ่านระบบของ SIX Protocol อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการรวมตัวระหว่าง 2 ทีมที่มีความพร้อมและประสบการณ์สูงทั้งด้านเกมและ NFT“การร่วมมือกับ SIX Network ในครั้งนี้จะทำให้ YGG ออกเกมได้หลากหลาย อยู่บนบล็อกเชนหลายๆ เครือข่ายได้ ถือว่าจะเป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดของวงการเลยทีเดียว รวมทั้ง SIX Network ยังมาร่วมพัฒนาโปรเจกต์แกรนด์โดร่า ที่จะมีการใช้ NFT ร่วมกับไอเท็มจากโปรเจกต์ต่างๆ ที่อยู่บนหลากหลายบล็อกเชน ผ่านระบบของ SIX Protocol ถือเป็นการยกระดับและเขย่าโลกของเกมมิ่ง และ NFT ที่น่าจับตามองสุดๆ” นายธนัช กล่าว