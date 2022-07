เอพี ไทยแลนด์ครองแชมป์ตลาดบ้านเดี่ยว เปิดตัว 17 บ้านโมเดลใหม่ กับ 18 โครงการคุณภาพ ปั้นแบรนด์น้องใหม่ “MODEN” บุกตลาด 3-5 ล้าน

เอพี ไทยแลนด์ โชว์ผลการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจแนวราบ ยอดขายรวมครึ่งปีแรกโตกว่า 20,570 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 25% หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยวยืนหนึ่งครองแชมป์ซูเปอร์สตาร์แห่งปีโตแรงฉุดไม่อยู่ รวบกินมาร์เกตแชร์อันดับ 1 ด้วยจำนวนยูนิตที่ขายได้มากสุด ครึ่งปีหลังมูฟออนไปต่อ ตอกย้ำความแข็งแกร่งสุดในอุตสาหกรรม กับแผนเปิดโฉมแบบบ้านใหม่ 17 โมเดล กับบ้านเดี่ยว 18 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 24,030 ล้านบาท พร้อมเขย่าตลาดกับแผนบุกตลาดบ้านเดี่ยวราคา 3-5 ล้าน กับแบรนด์น้องใหม่แกะกล่อง ‘MODEN’ เจาะกลุ่ม Gen M และ Gen Z เน้นรุกโซนปริมณฑล นำร่อง 3 โครงการใหม่ ทำเลศักยภาพเชื่อมต่อเมือง

“คีย์ไดรฟ์ที่ผลักดันให้บ้านเดี่ยวเอพีเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่งมาจากทิศทางการพัฒนาสินค้าที่ชัดเจนในการสร้างความต่างในเรื่องของ Product Offering และ Price Package เราให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาตัวบ้าน จะต้องตอบได้ในเรื่องความคุ้มค่าทั้งในมิติด้านพื้นที่ใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรมภายนอกที่ต้องส่งผลต่อพื้นที่ภายใน ตลอดจนพื้นที่ส่วนกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บ้านเดี่ยวเอพีจะต้องส่งมอบความรู้สึกที่มากกว่า ควบคู่ไปกับแพกเกจราคาขายที่ลูกค้ารับได้ เมื่อเทียบกับซัปพลายที่เสนอขายอยู่ในทำเลเดียวกัน” นายรัชต์ชยุตม์ กล่าว

ภายใต้กลยุทธ์ Market Penetration





“ตลาดบ้านเดี่ยวระดับราคา 3-5 ล้านบาท ถือเป็นอีกตลาดที่น่าสนใจ ด้วยจำนวนซัปพลายที่เกิดขึ้นจากดีเวลลอปเปอร์รายใหญ่ยังมีไม่มาก เราจึงอยากใช้ความชำนาญและความเชี่ยวชาญที่เรามีสร้างโอกาสในการเติบโต และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้พอร์ตสินค้าบ้านเดี่ยวเอพีเรา ควบคู่ไปกับการส่งมอบตัวเลือกใหม่ๆ ให้ลูกค้าได้เลือกชีวีตดีๆ ที่ต้องการ ซึ่งเราเชื่อว่าการเปิดตัวแบรนด์ MODEN ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดี ไม่ต่างจากแบรนด์บ้านเดี่ยวอื่นๆ ของเราที่ประสบความสำเร็จ”

MODEN

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มสินค้าบ้านเดี่ยว หนึ่งในคีย์แมนคนสำคัญของบริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่กลุ่มธุรกิจพัฒนาบ้านเดี่ยวสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาด วันนี้บ้านเดี่ยวเอพี ยังถือครองส่วนแบ่งตลาด (Market Share) มากสุดเป็นอันดับ 1 ด้วยจำนวนยูนิตที่ขายได้มากสุดในตลาดบ้านเดี่ยวในเมืองและปริมณฑล (รอบปี พ.ศ.2558-2564) ควบคู่กับการเติบโตที่ไม่หยุดนิ่ง ทั้งในมิติจำนวนและมูลค่าการพัฒนาโครงการใหม่ โดยปี 2565 ถือเป็นปีที่บ้านเดี่ยวเปิดตัวโครงการมากสุดถึง 23 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 32,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าถ้าเทียบจากปีก่อนหน้า รวมถึงสัดส่วนการกระจายโครงการที่ครอบคลุมพื้นที่ที่มากขึ้น ซึ่งคาดว่าปีนี้บ้านเดี่ยวเอพีจะมีโครงการปูพรมในทุกพื้นที่มากกว่า 50 โครงการ ซึ่งเป็นจำนวนตัวเลือกที่มากพอที่จะให้ลูกค้าสามารถมีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในกลุ่มสินค้าบ้านเดี่ยวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวโครงการใหม่ในทำเลที่ชำนาญ ทั้งทดแทนโครงการเก่าที่ปิดการขายลง หรือการขยายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ขณะที่ความท้าทายใหม่ของปีนี้คือการนำบ้านเดี่ยวเอพีบุกเข้าไปยังตลาดใหม่ๆ ในกลุ่มราคา 3-5 ล้านบาทเพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกครั้ง โดยการบุกตลาดใหม่ครั้งนี้จะเป็นการเข้าไปในทำเลใหม่ๆ ที่ยังไม่มีสินค้าในพอร์ตเอพี ด้วยแบรนด์สินค้าที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่ชื่อว่า MODEN (โมเดน) ภายใต้มาตรฐานที่ไม่ต่างจากบ้านเดี่ยวเอพีในแบรนด์อื่นๆนายรัชต์ชยุตม์ กล่าวผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารแบรนด์และพัฒนาสินค้าบ้านเดี่ยว บมจ.เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า ในปัจจุบันความท้าทายของการพัฒนาสินค้าบ้านเดี่ยวมาถึงจุดที่ยกระดับไปมากกว่าเรื่องของทำเลที่ตั้ง และเรื่องของฟังก์ชันการใช้งาน ปัจจุบันรูปแบบการใช้พื้นที่ของคนกับฟังก์ชันการใช้งานได้เปลี่ยนแปลงไป COVID-19 กระตุ้นให้เกิดเทรนด์ Home Nesting ขึ้น คือการเนรมิตให้บ้านต้องเป็นทุกอย่างได้ คำว่าที่ทำงาน ก็ลงดีเทลไปได้อีก ที่อาจจะไม่ไช่แค่โต๊ะนั่งประชุมทำงานอย่างเดียว สามารถปรับเป็นสตูดิโอ มุมพักผ่อนในบ้าน ตลอดจนเป็นคาเฟ่เล็กๆ ส่งผลให้การออกแบบบ้านต้องให้ความสำคัญในเรื่อง Flexible Space มากขึ้น ปรับเปลี่ยนได้ ใช้งานได้จริง ไม่อึดอัดดังนั้น ในครึ่งปีหลังนี้กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยวเอพีจึงพร้อมเปิดตัว 17 แบบบ้านใหม่ เพื่อส่งมอบความรู้สึกใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น กับ 18 โครงการที่เตรียมพร้อมเปิดตัว ประกอบด้วยแบรนด์ THE CITY บ้านเดี่ยวเซกเมนต์ไฮเอนด์ ขนาดที่ดิน 100-127 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 386-560 ตารางเมตร ราคา 12-20 ล้านบาทแบรนด์ CENTRO บ้านเดี่ยวดีไซน์โมเดิร์นสำหรับการเริ่มต้นครอบครัวเซกเมนต์กลางบน ขนาดที่ดิน 50-62 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 203-305 ตารางเมตร ราคา 5-12 ล้านบาทและแบรนด์น้องใหม่ “” บ้านเดี่ยวสำหรับคน Gen Z ที่มาพร้อมกับ 5 แบบบ้านที่ให้ความรู้สึกใหม่ ขนาดที่ดิน 50-54 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 163-227 ตารางเมตร ราคา 3-5 ล้านบาท“หัวใจของการออกแบบพัฒนาโครงการในวันนี้และในอนาคตจึงเป็นเรื่องสำคัญที่แบรนด์ต้องกลับมาทำการบ้านในการออกแบบพื้นที่มากขึ้น รวมถึงการเข้าใจอินไซต์ของการใช้พื้นที่ที่แตกต่างกันของทุกสมาชิกในครอบครัว เพราะถ้าเราถอดรหัสความต้องการในการใช้พื้นที่จริงๆ ของบ้านหลังหนึ่งแล้วนั้น เราจะพบว่าทั้งเพศ วัย ไลฟ์สไตล์ ความต้องการพื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่ส่วนรวมภายในบ้านหนึ่งหลังมีรายละเอียดที่การออกแบบจะต้องเข้าไปตอบโจทย์ ที่สำคัญวันนี้ลูกค้ากำลังมองหาบ้านที่มีพื้นที่ใหม่ๆ ให้ความรู้สึกที่ไม่น่าเบื่อ พื้นที่ที่สร้างประสบการณ์ในการอยู่อาศัยในมุมมองใหม่ที่ต่างไปจากเดิม” นางพิมพรรณ กล่าวเน้นย้ำทั้งนี้ ปรัชญา FUNCTIONAL IS BEAUTIFUL ยังคงเป็นจุดยืนสำคัญในการพัฒนาบ้านเดี่ยวเครือเอพีทุกแบรนด์ เพื่อให้บ้านเดี่ยวเอพีเป็นบ้านที่เข้าใจทุกชีวิต ภายใต้ 3 แนวคิดสำคัญที่เป็นกรอบการทำงานที่ผลักดันให้บ้านเดี่ยวเครือเอพีประสบความสำเร็จเสมอมา ประกอบด้วย1.Harmonious Living for All สร้างพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่ของทุกคนให้เกิดขึ้น แนวคิดที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบบ้านเอพีที่ไม่ใช่แค่คำว่า “พื้นที่ใช้สอย” แต่เป็น “พื้นที่ที่ตอบทุกคนในบ้าน” ยกตัวอย่าง การสร้างพื้นที่ส่วนตัวไม่ใช่แค่การมีห้องนอนส่วนตัว แต่หมายถึงการออกแบบมุมต่างๆ ภายในบ้านให้สามารถใช้เป็นพื้นที่ส่วนตัวในพื้นที่ส่วนรวมได้อย่าง THE CITY ดีไซน์ใหม่ นอกจากการออกแบบพื้นที่ชั้น 1 ให้มี Double Volume เชื่อมต่อพื้นที่แนวตั้งแล้ว บ้านหน้ากว้างยังสะท้อนให้ทุกพื้นที่ภายในเกิดการเชื่อมต่อเข้าหากัน เป็นได้ทั้งพื้นที่อ่านหนังสือ พื้นที่ทำงาน พื้นที่รับแขก หรือโต๊ะอาหารสำหรับทุกสมาชิก บนความโล่ง โปร่ง สบาย และรับแสงจากธรรมชาติ รวมถึงการรองรับเทรนด์ผู้สูงอายุ กับการจัดวางพื้นที่ห้องนอนชั้น 1 ให้ใกล้กับจุดจอดรถ หรือครั้งแรกกับการออกแบบห้องใต้หลังคาในโครงการ THE CITY จรัญฯ-ปิ่นเกล้า ถือเป็นแนวคิดในการสร้างพื้นที่ใหม่ๆ ให้การอยู่อาศัยในบ้านมีสีสันมากยิ่งขึ้น2.Spaces with Function-led Aesthetic มากกว่าความสวยงาม แต่ทุกพื้นที่คือการใช้งานได้จริง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของทีมออกแบบ ด้วยการคำนึงถึงการใช้งานได้จริง ที่เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการจัดวางผังโครงการ เพื่อให้เกิดเป็น Smart Space Smart Layout เช่น การจัดวางพื้นที่ในบ้านแบรนด์ CENTRO ดีไซน์ใหม่ ที่เปลี่ยนวิธีคิดในการจัดวาง 3 ฟังก์ชันหลักในชั้น 1 อย่างพื้นที่จอดรถ พื้นที่เก็บของนอกบ้าน และมุมมองทางเข้าบ้านใหม่ จนเกิดพื้นที่ใช้สอยในมิติใหม่จากพื้นที่ที่ทับซ้อนอยู่ หรืออย่างแบบบ้านแบรนด์ MODEN พื้นที่ภายในบ้านมีการออกแบบพื้นที่ส่วนชั้น 2 ให้เป็น Pocket Space เชื่อมต่อกับ Family Area ซึ่งลูกค้าสามารถปรับพื้นที่ในมิติใหม่ๆ เพื่อรองรับกิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างไม่จำกัด3.Meaningful Innovations for Life การผสานเทคโนโลยีเข้ากับการอยู่อาศัย เพื่อสร้างคุณค่าและความหมายให้ชีวิต แนวคิดนี้อยู่บนความเชื่อที่ว่านวัตกรรมคือการเพิ่มความลงตัวให้การใช้ชีวิต จนนำมาสู่คอนเซ็ปต์ HYBRID LIVING ที่ถูกผสมผสานเข้าไปในทุกรายละเอียดของการอยู่อาศัยในบ้านเดี่ยวเอพี ทั้งเรื่องของ Security นวัตกรรมการรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน Comfort นวัตกรรมเพื่อความสะดวกสบายกับระบบสั่งการอัจฉริยะ Cost-saving นวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง Community นวัตกรรมที่ดูแลคอมมูนิตีตลอด 24 ชั่วโมง“การตอบรับที่ดี ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญของทีมมาก เพราะเรามั่นใจว่าเราเป็นแบรนด์ที่พัฒนาบ้านอยู่ตลอดเวลา จริงๆ เรามองว่า ไม่ใช่แค่การได้มาซึ่งที่ดิน และนำแนวความคิดเดิม แบบบ้านเดิมมาสร้างเพื่อขาย แต่เราให้ความสำคัญกับการออกแบบบ้านใหม่ พื้นที่ใช้สอย หน้าตาความสวยงาม ต้องไปพร้อมกับบริบทของโลเกชันนั้นจริงๆ รวมถึงเราศึกษาเรื่องเทรนด์ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด เราศึกษาพฤติกรรม ความต้องการของวันนี้ ลึกลงไปเรื่อยๆ ลึกไปถึงการใช้พื้นที่ในบ้านว่าแต่ละสมาชิกในครอบครัวเขาจะสามารถมี connected space, private space ที่ลงตัวที่สุดได้อย่างไร”สำหรับในไตรมาส 3 บริษัทฯ เตรียมเปิดตัวบ้านเดี่ยว 6 โครงการใหม่ มูลค่า 8,770 ล้านบาท เป็นแบรนด์ THE CITY จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ THE CITY บางนา จำนวน 167 ยูนิต มูลค่า 2,150 ล้านบาท และโครงการภายใต้แบรนด์ CENTRO จำนวน 5 โครงการ มูลค่า 6,620 ล้านบาทพร้อมสร้างสีสันการตลาดไตรมาส 3 ผ่านแคมเปญ THE NEIGHBOR ชวนคุณมาอยู่ด้วยกัน เป็นการต่อยอดจาก MINI SERIES YOUTUBER ที่ทำปีที่แล้ว และได้รับกระแสที่ดี คือการที่เราเชิญคนดัง และเหล่า YouTube ที่เป็นลูกบ้านเอพี เป็นคนที่ตัดสินใจซื้อ และใช้ชีวิตอยู่จริงมาถ่ายทอดเรื่องราวการใช้สเปซในบ้านเอพีTHE NEIGHBOR MINI SERIES #ชวนคุณมาอยู่ด้วยกัน ปีนี้ได้ยกทัพคนดังและเหล่า YouTube ลูกบ้านเอพีตัวจริง เช่น ปุ้มปุ้ย-กวินท์ ส้ม-มารี มาร์ช จุฑาวุฒิ ณัฏฐ์ เทพหัสดิน นับเงิน เบียร์ เดอะ วอยซ์ กัปตัน-ควินท์ มด-ณปภัช ที่จะมาเปิดบ้าน และครั้งแรกที่พวกเขาจะได้เข้าไปทัวร์สเปซในบ้าน Virtual Home พร้อมเปิดประตูความสุขแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ www.ap.com/home และ Facebook APThai Homeทั้งนี้ โครงการภายใต้แบรนด์ MODEN บริษัทฯ เตรียมจะเปิดตัวในช่วงไตรมาส 4 จำนวน 3 โครงการ มูลค่า 3,550 ล้านบาท ได้แก่ MODEN บางนา-ศรีนครินทร์ MODEN พระราม 2 และ MODEN บางนา-เทพารักษ์ ซึ่งอยู่ในราคา 3-5 ล้านบาท