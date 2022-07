แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์มอบเงินบริจาคให้ศิริราชมูลนิธิ กองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้

น.ส.โสภิต คูสุวรรณ

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน

ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ที่ 2 จากซ้าย)) เป็นผู้แทนบริษัทฯ โดยโครงการ #THINK แบ่งปัน ได้มอบเงินบริจาค 729,488 บาท จากผู้มีจิตศรัทธา ให้ศิริราชมูลนิธิ กองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ โมกขะเวส (ที่ 2 จากขวา) กรรมการเหรัญญิก เป็นผู้แทนศิริราชมูลนิธิในการรับมอบโครงการ #THINK แบ่งปัน เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ได้เชิญชวนให้ลูกค้า ลูกบ้าน และพนักงาน ร่วมสนับสนุนกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ #THINK TOTE BAG แนวมินิมอลซึ่งผลิตขึ้นเป็นพิเศษ ราคาใบละ 250 บาท เป็นการบริจาคตรงสู่บัญชีศิริราชมูลนิธิ กองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ เงินบริจาคทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยบริจาคได้ที่สำนักงานขายโครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงสำนักงานใหญ่ ยอดบริจาคดังกล่าวเป็นยอด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 #THINK แบ่งปัน เป็นหนึ่งในโครงการจากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ให้ความสำคัญแก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยึดมั่นในแนวคิด For A Better Living เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในส่วนของลูกค้า พนักงาน และสังคม และจะมีโครงการแบ่งปันดีๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมอีกต่อไปในอนาคต