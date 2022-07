ASW ผนึกกำลัง DIGITONIZE เปิดขาย NFT CHARITY ครั้งแรก มอบเงินสมทบทุน รพ.เทพสิริ

บมจ.แอสเซทไวส์ หรือ ASW บริษัทอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ดิจิ โทไนซ์ จำกัด บริษัทย่อยภายใต้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการ NFT กับไอเดียการเปิดขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้เหล่านักสะสมกับบิ๊กโปรเจกต์ “Rock the Iconic Fashion Set” คว้าผู้เข้าประกวด 30 คนสุดท้ายจากเวที Miss Universe Thailand 2022 ร่วมถ่ายแฟชั่นเซ็ต ณ คอนโดมิเนียมสุดหรูกลางกรุง “Modiz Sukhumvit 50” ที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์สำหรับคนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “Living in the Clouds”โดยร่วมถ่ายทอดความสวยทุกมุมของโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ “MODIZ” เพื่อทำเป็น NFT CHARITY ลิมิเต็ดเพียง 600 ชิ้น สู่การขายใน Crownex บนแพลตฟอร์มของ Bitkub NFT เพื่อนำรายได้สมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลเทพสิริ ของมูลนิธิเทพสิริ ส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคหัวใจ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/AssetWiseThailand หรือที่เว็บไซต์ https://assetwise.co.th