‘เอพี’ เปิดตัว ASPIRE สุขุมวิท คอนโดฯ ไฮบริดในเมืองเชื่อมต่อไร้ขีดจำกัด มูลค่ากว่า 4,200 ล้าน

โดยห้องชุดสไตล์ SIMPLEX เริ่มในชั้น 8-30 ราคาเริ่มต้น 2.19 ล้านบาท

2.ใช้ชีวิตไร้รอยต่อ ‘ให้ทุกช่วงเวลาเป็นการพักผ่อน’ กับพื้นที่ส่วนกลางมากถึง 5,000 ตารางเมตร

3.ทำเล “สุขุมวิทตอนกลาง” สุดยอดซิตี้โซนตอบทุกการเดินทางด้วยความรวดเร็ว

สำหรับโครงการ ASPIRE สุขุมวิท-พระราม 4 คอนโดฯ ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 4-3-55.8 ไร่ สูง 38 ชั้น จำนวน 1,323 ยูนิต พิเศษราคาดีที่สุดช่วง Exclusive First Preview เริ่ม 2.19 ล้านบาท ลงทะเบียนออนไลน์วันนี้รับสิทธิพิเศษ Ultralight Payment ผ่อน 0% นาน 10 เดือน พร้อมรับสิทธิ Pre-book Offer และ iPhone 13 รวมสูงสุด 100,000 บาท

กล่าวว่า” น.ส.กมลทิพย์ กล่าวสำหรับแนวคิดในการออกแบบ ASPIRE สุขุมวิท-พระราม 4 ภายใต้คอนเซ็ปต์ DIVERSE AS YOU ASPIRE แตกต่างอย่างมีอิสระ ให้ลูกค้าสามารถเลือกการใช้ชีวิตในคอนโดมิเนียมไฮบริดใจกลางเมืองได้อย่างเชื่อมต่อไร้ขีดจำกัด ประกอบด้วย 3 จุดเด่นสำคัญ ได้แก่ห้องชุดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 24-55 ตารางเมตรโดยเป็นครั้งแรกของแบรนด์ ASPIRE กับห้องชุดรูปแบบใหม่ VERTIPLEX เพดานสูง Double Volume ที่สูงถึง 4.4 เมตร ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 25-52 ตารางเมตรใช้งานเชื่อมต่อพื้นที่ภายนอกและภายใน Work Active Retreat แบบไร้รอยต่อ พร้อมจัดเต็มสเปซดีไซน์เป็นสัดส่วนตอบเทรนด์ work from anywhere ด้วย The Co-op Society The Meeting The Work Loft The Chatroom พื้นที่ครอบคลุมทุกรูปแบบการทำงานประชุม หรือนัดพบปะพูดคุย ทั้งแบบส่วนตัวเดี่ยวหรือแบบกลุ่มก็สามารถทำได้โครงการติดถนนใหญ่พระราม 4 ใกล้ BTS พระขโนงและทางด่วน 2 สายหลัก (ทางพิเศษฉลองรัช รามอินทรา-อาจณรงค์ และทางพิเศษเฉลิมมหานคร บางนา-ดาวคะนอง-ดินแดง)