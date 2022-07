กสิกรไทยจับมือ 6 พันธมิตรชั้นนำร่วมเปิด KLOUD by KBank ชูต้นแบบพื้นที่ ‘กรีน’

เปิดเผยว่า โปรเจกต์ KLOUD by KBank ถูกสร้างให้เป็น Innovative Iconic Green Building ต้นแบบพื้นที่ ‘กรีน’ แห่งแรกในสยามสแควร์ ด้วยระบบการจัดการอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ตามมาตรฐาน IREC (International Renewable Energy Certificate) และการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน LEED และ Fitwel รวมถึงการมีกระบวนจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการรีไซเคิลครบวงจร สู่การเป็น Zero Waste to Landfill คือการมีขยะจากอาคารไปถึงบ่อฝังกลบเป็นศูนย์ ขณะเดียวกัน ในด้านฟังก์ชันการใช้งาน ตึก KLOUD by KBank สามารถเชื่อมโยงการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ดึงพลังเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สุดทันสมัย เพื่อสร้างอาคารแห่งนี้ให้ลูกค้า นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาใช้พื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายน.ส.ขัตติยา กล่าวเพิ่มเติมว่า “KLOUD by KBank เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการด้วย 3 ไฮไลต์FREE ACCESS FOR CO-WORKING SPACE โดยเพิ่มเพื่อน Line: @KLOUDbyKBank และยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS และใช้ QR Code เพื่อสแกนเข้าตึก ใช้ลิฟต์ จองที่นั่ง และห้องประชุม เช็กที่ว่าง จองล่วงหน้าได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วFREE BOOKING SPACE สามารถจองโต๊ะทำงานในรูปแบบนั่งเดี่ยว นั่งกลุ่ม หรือมากับเพื่อนกับห้องประชุมในรูปแบบส่วนตัว คลาสเรียน หรือจะจัดอีเวนต์ นั่งบนอัฒจันทร์ (Amphitheatre) รองรับได้ทุกความต้องการที่หลากหลายFREE WIFI BY AIS 5G และ IoT TECHNOLOGY ท่องโลกออนไลน์ได้ไม่สะดุด กับอาคารที่ควบคุมและจัดการพื้นที่ด้วยระบบอัตโนมัติทั้งหมดนอกจากนี้ ยังจะเป็นพื้นที่เพื่อสนับสนุนให้ร้านค้าเล็กๆ ได้มีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น ตัวอย่างเช่น โครงการ “KLOUD TOP PICKS” ซึ่งธนาคารจะใช้จอ 3D ใจกลางสยามสแควร์ของตึก KLOUD by KBank มาช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้า ที่อาจจะไม่มีกำลังในการซื้อสื่อโฆษณาในสยามสแควร์ ได้มีพื้นที่ในการโชว์สินค้าและบริการของตัวเอง เพื่อสร้างการเป็นที่รู้จัก เพิ่มโอกาสในการขายได้มากยิ่งขึ้น สะท้อนความมุ่งมั่นของธนาคารในการใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน"เราอยู่ตรงนี้มานานมาก และเรารู้ว่าเราจะเป็นธนาคารแบบเดิมไม่ได้ จะต้องมี Value มากขึ้น จึงได้ติดต่อกับพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งเหล่านี้มาปรับรูปแบบ มาร่วมกันเสริมสร้างให้ออกมาในรูปแบบที่เป็นทั้งสาขาและเวอร์ชวลให้เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งในเรื่องของ ESG นั้นจะไม่ใช่แค่เรื่องของ CSR แต่จะเป็นสิ่งที่เข้ามาอยู่ในทุกกลยุทธ์ของธนาคารเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป"โดย KLOUD by KBank พร้อมแล้วที่จะเปิดรับทุกคน ณ สยาม สแควร์ ซอย 7 เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.