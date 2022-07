ทีทีบีคว้ารางวัล BEST CEO - กลุ่มธุรกิจการเงินจากเวที “IAA Awards for Listed Companies 2021”

รับมอบรางวัล BEST CEO ประจำปี 2564 กลุ่มธุรกิจการเงิน ในงาน “IAA Awards for Listed Companies 2021” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากการโหวตของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เช่น วิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถในการบริหารงานดีเด่น มีจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทีเอ็มบีธนชาตมีพันธกิจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด ‘The Bank of Financial Well-being’ เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นธนาคารที่เป็นผู้นำด้านการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้คนไทยทั้งในวันนี้ และอนาคต โดยได้รับเกียรติจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วยนายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน