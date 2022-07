IVL เดินหน้าโครงการ "คอร์ปัส คริสตี" ในเทกซัส

อย่างอิสระ

นายซันเจย์ อาฮูจา ประธานบริหารกลุ่มธุุรกิจ Combined PET บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL กล่าวว่า การก่อสร้างโรงงานผลิต PTA-PET แบบบูรณาการในเมืองคอร์ปัส คริสตี รัฐเทกซัส จะได้รับการสานต่อในเดือนสิงหาคมปีนี้ โดยบริษัท Corpus Christi Polymers LLC (CCP) ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง 3 บริษัท คาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตได้ในปี 2568 และจะมีการผลิตที่ได้เปรียบเชิงต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมการเติบโตของการดำเนินธุรกิจ PET ของไอวีแอลทั่วโลกในทศวรรษหน้าสำหรับ CCP ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2561 ในฐานะบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท Indorama Ventures Corpus Christi Holdings LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัท DAK Americas LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Alpek S.A.B. de C.V. และบริษัท APG Polytech USA Holdings, Inc ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Far Eastern New Century ภายหลังเข้าซื้อโรงงานที่ก่อสร้างแล้วบางส่วนจากบริษัท M&G Resins ในเมืองคอร์ปัส คริสตี โดยพันธมิตรแต่ละรายจะจัดหาวัตถุดิบของตนและได้รับผลิตภัณฑ์ PTA และ PET จำนวนหนึ่งในสามของทั้งหมดที่ผลิตได้ที่โรงงานแห่งนี้ ซึ่งสามารถนำไปจำหน่ายและกระจายสินค้าได้โดยการก่อสร้างโรงงานอันล้ำสมัยนี้ได้รับการสานต่อหลังจากช่วงหนึ่งที่ต้องหยุดดำเนินการเนื่องจากผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกับการแพร่ระบาด ซึ่งในช่วงนั้นพันธมิตรทุกรายได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินการต่อตามแผนงาน ท่ามกลางความต้องการบรรจุภัณฑ์ PET ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเล็งเห็นความจำเป็นที่ต้องมีห่วงโซ่อุปทานที่สั้นลง เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดคลี่คลายในปี 2565 ทีมผู้บริหารมีความพร้อมยิ่งขึ้นในการสานต่อการดำเนินงานด้านต่างๆทั้งนี้ CCP คาดว่าจะเป็นโรงงานผลิต PTA-PET แบบบูรณาการที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา และเป็นโครงการ greenfield ที่ใหญ่ที่สุดของ IVL ในประเทศสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่การพัฒนาโรงงาน AlphaPet ในเมืองดีเคเตอร์ รัฐแอละบามา เมื่อปี 2552 โดยโรงงานแห่งใหม่ในรัฐเทกซัสจะเป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่การดำเนินงานทั่วโลกของ IVL และจะช่วยขยายการบริการให้ครอบคลุมลูกค้าทั่วทั้งสหรัฐฯ การบูรณาการในแนวดิ่งของโรงงานแห่งนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิต PTA-PET ประกอบกับการจัดหาวัตถุดิบอย่างพาราไซลีนและโมโน เอทิลีน ไกลคอล ที่มีอยู่ในสหรัฐฯ จะทำให้มั่นใจว่า ไอวีแอลจะมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบในระยะยาวสำหรับห่วงโซ่อุปทานโพลีเอสเตอร์แบบบูรณาการโรงงานแห่งนี้จะมีกำลังการผลิต PET อย่างน้อย 1.1 ล้านเมตริกตันต่อปี และ PTA 1.3 ล้านเมตริกตันต่อปี จัดสรรร่วมกันระหว่างพันธมิตรทั้ง 3 ราย และจะนำนวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้งานอย่างเทคโนโลยี IntegRex® สำหรับการผลิต PTA เทคโนโลยี Invista สำหรับการหลอมเหลว PET และเทคโนโลยี Easy Up (HCIRR - Horizontal Continuous slightly Inclined Rotary Reactor) สำหรับกระบวนการ solid state ของ PETนอกจากนี้ CCP ได้เสริมทีมผู้บริหารเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางการเติบโตใหม่ๆ ในอนาคต โดยนาย Russell Wilson จะพ้นจากตำแหน่งของ IVL ในฐานะ Head of Manufacturing Americas, Combined PET และเข้ารับตำแหน่งใหม่ในฐานะประธานกรรมการบริหาร หรือ CEO ของ CCP มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม โดยเขามีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในธุรกิจ Aromatics และ PET มานับ 30 ปี รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งที่ Amoco และ BP ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ IVL ส่วนนาย Todd Hogue ซึ่งดำรงตำแหน่ง Global Head of EH&S จะรับหน้าที่แทนนาย Russell สำหรับการเป็นตัวแทนของ IVL ในคณะกรรมการบริษัท CCP นาย Michael Day ได้เข้าร่วม CCP ในฐานะ Project Director เมื่อเดือนมิถุนายน พร้อมด้วยประสบการณ์เป็นผู้นำโครงการก่อสร้างนับ 34 ปี รวมถึงเคยดำรงตำแหน่งระดับสูงที่ Bilfinger, KBR และ CB&I ทั้งนี้ นาย Jeff Shea จะเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติ“เรายินดีที่การก่อสร้างโรงงานคอร์ปัส คริสตี กลับมาเดินหน้าต่อ และรอคอยที่จะได้ร่วมงานกับพันธมิตรของเราเมื่อเริ่มการผลิตอย่างเต็มรูปแบบในปี 2568 หลังจากที่เราผ่านจุดสูงสุดของการแพร่ระบาด ในตอนนี้ปัจจัยต่างๆ ดีขึ้น และเชื่อว่าการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ของเราจะได้รับการตอบแทน”นาย Muthukumar Paramasivam หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Integrated PET Americas อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “ลูกค้ารายใหญ่ของเรา ซึ่งจำนวนมากเป็นแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลก ต่างยินดีที่โรงงานคอร์ปัส คริสตี จะสามารถเพิ่มความสามารถในการให้บริการของเราอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะทั่วทั้งสหรัฐฯ นับเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ว่ารูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและการดำเนินงานทั่วโลกของไอวีแอลมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของเราไม่ว่าจะเจอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงใดๆ และยังสามารถทำให้เรากลับมาเดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น”